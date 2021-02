ടെസ്‌ല, സ്പേസ്എക്സ് കമ്പനി മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്ററില്‍ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടു: ‘ഇന്നു രാത്രി ലോസ് ആഞ്ചൽസ് സമയം 10 മണിക്ക് ക്ലബ്ഹൗസില്‍’. എന്താണ് ക്ലബ് ഹൗസ്? അന്വേഷണമായി, രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വാർത്തായുമായി. ട്വിറ്ററില്‍ മസ്‌കിന് ഇപ്പോള്‍ 44.8 ദശലക്ഷം ഫോളോവര്‍മാരാണുള്ളത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്റെ സംസാരം കേള്‍ക്കാന്‍ എല്ലാവർക്കും താത്പര്യവുമാണ്. എന്തായാലും മസ്‌കിന്റെ ഒരൊറ്റ ട്വീറ്റിൽ ക്ലബ്ഹൗസിന് ഇതുവരേ കിട്ടാത്ത ശ്രദ്ധയും ലഭിച്ചു. സാധാരണ സമൂഹ മാധ്യമ ആപ്പുകളെപ്പോലെയല്ലാതെ ചില സവിശേഷതകളുള്ള ക്ലബ് ഹൗസ് താമിയിതെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും, നിക്ഷേപകര്‍ക്കും, പൊതുജനത്തിനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി തീരാമെന്നതാണ് സത്യമത്രെ. വാര്‍ത്താ പ്രാധാന്യമുള്ള പലതും കൊണ്ടുവരുന്നതില്‍ പ്രശസ്തമാണ് മസ്‌കിന്റെ ട്വിറ്ററെങ്കില്‍ അതുപോലെ പ്രാധാന്യം നേടിയെടുക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ആപ്പാണ് ക്ലബ്ഹൗസും. ഇതിനെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആപ്പ് എന്നു വിളിക്കാമെങ്കിലും സോഷ്യല്‍ ഓഡിയോ ആപ് എന്ന വിവരണമാണ് കൂടുതല്‍ അന്വര്‍ഥമെന്നു പറയുന്നു.

∙ എന്താണ് ക്ലബ്ഹൗസ്?

ഓഡിയോയിലൂടെ മാത്രമാണ് ചാറ്റുകള്‍ നടത്താനാകുക എന്നതാണ് ആപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാനാവില്ല. ക്ലബ്ഹൗസിലെ വെര്‍ച്വല്‍ ചാറ്റ്‌റൂമുകളിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ച് അവിടെ വിവിധ തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താനാകും. വാട്‌സാപ്, ടെലഗ്രാം, സിഗ്നൽ പോലെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാവുന്ന ആപ്പല്ല ക്ലബ്ഹൗസ്. ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാല്‍ മാത്രമെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ. വെഞ്ച്വര്‍ ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് കമ്പനി ആന്‍ഡ്രീസണ്‍ ഹൊറോവിറ്റ്‌സിന്റെ ( Andreessen Horowitz) പിന്തുണയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആപ്പാണിത്. മസ്‌കിന്റെ ട്വീറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് ക്ലൗബ്ഹൗസ് ആപ്പിലേക്ക് ഒരു ക്ഷണം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പരക്കംപാച്ചിലായിരുന്നു ഇന്റര്‍നെറ്റ് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്.

മസ്ക് സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ക്ലബ്ഹൗസിലുള്ള പല 'പ്രീ-ഗെയിം' റൂമുകളും നേരത്തെ തന്നെ സജീവമായിരുന്നു. മസ്‌ക് എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചചെയ്യാനും തുടങ്ങി. പ്രീ-ഗെയിം റൂമുകളിലെത്തുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് വെറുതെ സംഭാഷണം കേള്‍ക്കുകയോ, അതില്‍ പങ്കെടുക്കുയോ ചെയ്യാം. മസ്‌ക് സംസാരിക്കാന്‍ എത്തുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ടെക് വ്യവസായത്തിലെ തലമൂത്ത പ്രമാണികളായ മാര്‍ക് ആന്‍ഡ്രീസണ്‍ സ്റ്റീവന്‍ സിനോഫ്‌സ്‌കി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഒരു പ്രീ-ഗെയിം യോഗം നടത്തി. ഇതില്‍, ക്ലബ്ഹൗസ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്കു വളര്‍ന്നേക്കാമെന്ന കാര്യമടക്കം ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെടുത്തു. മസ്‌ക് എത്തുമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കാനെത്തുന്നവരുടെ തിരക്കുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടാനായി മൂന്ന് എൻജിനീയര്‍മാരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. താമസിയാതെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മുന്‍ മേധാവി ബില്‍ ഗെയ്റ്റ്‌സ് അടക്കം പല വമ്പന്മാരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അവര്‍ സംസാരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ തുടങ്ങിയ ക്ലബ്ഹൗസില്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് അംഗത്വം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നതിനാല്‍ അതില്‍ കയറിക്കൂടുന്നത് ഒരു മിടുക്കായാണ് പലരും കരുതുന്നത്. ഏകദേശം 30 ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളായിരുന്നു മസ്‌കിന്റെ ട്വീറ്റിനു മുൻപ് ആപ്പിനുണ്ടായിരുന്നതെങ്കില്‍ ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അത് 50 ലക്ഷം കടന്നു.

∙ മസ്‌കും സക്കര്‍ബര്‍ഗും

മസ്‌കും ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗും അത്ര വലിയ ഇഷ്ടക്കാരൊന്നുമല്ലെന്ന വിവരം പരസ്യമാണല്ലോ. മസ്‌ക് ഒരിക്കല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റു ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്വകാര്യതാ പ്രശ്‌നം വന്നപ്പോള്‍ വാട്‌സാപ്പിനു പകരം സിഗ്നല്‍ ഉപയോഗിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം 2017ല്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു- ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവിക്ക് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റിലജന്‍സിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പരിമിതമായ അറിവേയുള്ളു എന്നാണ് മസ്‌ക് പറഞ്ഞത്. സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ സ്വന്തം കമ്പനികളായ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവുമധികം ഡേറ്റാ ശേഖരിക്കുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് എന്ന ആരോപണം വര്‍ഷങ്ങളായി ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കുന്നതാണ്. വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചു ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അവര്‍ക്കു ഭാവിയില്‍ വിനയായി തീരാമെന്നതാണോ മസ്‌ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്ന് എന്നു വ്യക്തമല്ല.

കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം ഏത്തുന്നതോടെ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകള്‍ കൊണ്ടുവരികയാണ് ക്ലബ്ഹൗസിപ്പോള്‍. ഏകദേശം 100 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആപ്പിന് നിക്ഷേപമായി ലഭിച്ചത്. ആപ്പിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യം 1 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഒരു ക്ലബില്‍ നേരിട്ടെത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഡിജിറ്റലായി നല്‍കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആപ്പിന്റേത്. ഓപ്രാ, ഡ്രെയ്ക്, ജാറെഡ് ലെറ്റോ തുടങ്ങിയവര്‍ ആപ്പിലെത്തിയപ്പോള്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവമാണ് പലര്‍ക്കും ലഭിച്ചതെന്നു പറയുന്നു. മസ്‌ക് എത്തിയപ്പോള്‍ ഏകദേശം 44.7 ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് ആപ്പിലെത്തിയതെന്നു പറയുന്നു.

∙ ജപ്പാനില്‍ ആപ്പിന്റെ വളര്‍ച്ച അതിവേഗം

ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറില്‍ ഫ്രീ ആപ്പുകള്‍ക്കിടയില്‍ ആദ്യമെത്തിയിരിക്കുയാണ് സോഷ്യല്‍ ഓഡിയോ ആപ്പായ ക്ലബ്ഹൗസ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആപ്പിലേക്ക് ജപ്പാനിലെ നിക്ഷേപകരും, ടെക് വ്യവസായത്തിലുള്ളവരും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരും 'ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു' എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ആളുകള്‍ക്ക് നിര്‍ബാധം സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കോവിഡ്-19 മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യം കൂടെ കണക്കിലെടുത്താല്‍ ആപ്പിലുള്ള താത്പര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം മനസ്സിലാകും. വൈവിധ്യമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ കടന്നുവരവാണ് ഈ കാലത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത. ജപ്പാന്റെ വിനോദ വ്യവസായത്തിനും ആപ്പിനോട് താത്പര്യം തോന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിക് അടക്കം പല ലൈവ് പെര്‍ഫോമന്‍സുകള്‍ക്കും ആപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാക്കാര്യത്തിലും യുട്യൂബിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട. ജിമെയില്‍ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത്തരത്തില്‍ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാല്‍ മാത്രമെ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാനാകൂ എന്ന നിബന്ധന അതിനോടുള്ള താത്പര്യം വര്‍ധിപ്പിച്ചുവെന്നു പറയുന്നു. അതുപോലെ ക്ലബ്ഹൗസിനും ഇഷ്ടക്കാര്‍ കൂടുമോ, അത് ആര്‍ക്കും ചേരാവുന്ന വിധത്തിലേക്കു വരുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടറിയേണ്ടതാണെന്നും പറയുന്നു.

