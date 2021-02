ലോകത്ത് എല്ലാവരും മാസ്‌ക് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ, ടച്‌ഐഡി ഇല്ലാത്ത ആപ്പിളിന്റെ പ്രീമിയം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ കഷ്ടത്തിലായി. അവര്‍ക്ക് പാസ്‌കോഡ് നല്‍കിയേ മതിയാകൂ എന്ന അവസ്ഥയായി. എന്നാല്‍, ഇതിനൊരു പരിഹാരം താമസിയാതെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന ഐഒഎസ് 14.5ല്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ പോകുകയാണ്. മാസ്‌ക് ധരിച്ചാലും ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി ഉപയോഗിച്ചു ഐഫോണ്‍ അണ്‍ലോക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ, ആപ്പിള്‍ വാച്ച് ഒപ്പം വേണമെന്നു മാത്രം. ഐഒഎസ് 14.5ന്റെ ബീറ്റാ വേര്‍ഷനിലാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.

ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അണ്‍ലോക് ചെയ്തശേഷം ഐഫോണിന്റെ ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി ക്യാമറാ സിസ്റ്റത്തിനു നേരെ നോക്കിയാല്‍ മതി. അപ്പോള്‍ വാച്ച് നേരിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ഐഫോണ്‍ അണ്‍ലോക് ആകുകയും ചെയ്യും. ഐഒഎസ് 14.5 ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഐഫോണിന്റെ സെറ്റിങ്‌സില്‍, ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി ആന്‍ഡ് പാസ്‌കോഡില്‍ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് ഉടമകള്‍ക്ക് ഈ ഫീച്ചര്‍ എനേബിൾ ചെയ്യാം. ഓഫിസുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മാസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതോടെ പ്രീമിയം ഐഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പാസ്‌കോഡ് നല്‍കേണ്ടത് നിർബന്ധമായി. അതേസമയം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി ഡവലപ്പര്‍മാരും ഇക്കാര്യത്തില്‍ തലപുകയ്ക്കുകയാണ്. പുതിയ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മാസ്‌ക് ഉപയോഗിച്ച യാത്രക്കാരെ പോലും ഏകദേശം 96 ശതമാനവും തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയുടെ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞ മാസം അറിയിച്ചിരുന്നു.

∙ ഐഫോണ്‍ 13ന്റെ ക്യാമറാ മികവ് വര്‍ധിക്കും; ടച്ച്‌ഐഡി തിരിച്ചുവരുന്നു

ഈ വര്‍ഷം ഇറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന ഐഫോണ്‍ 13 സീരീസിൽ (ഐഫോണ്‍ 12എസ് സീരീസ് എന്നുമാകാം പേര്) കൂടുതല്‍ മികച്ച പിന്‍ക്യാമറാ സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ഇതിനായി മെച്ചപ്പെട്ട അള്‍ട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെന്‍സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. എഫ്/1.8 അപേര്‍ചര്‍ ഉള്ളതായിരിക്കും പുതിയ അള്‍ട്രാ വൈഡ് ആംഗിള്‍ ലെന്‍സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്നത്. അടുത്ത മോഡലിലിലും, നിലവില്‍ ഉള്ളതുപോലെ മൂന്നു ക്യാമറകള്‍ തന്നെയായിരിക്കാം പിന്നിലുള്ളത് എന്നാണ് ബാര്‍ക്‌ലീസിലെ വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. അടുത്ത വര്‍ഷം മിനി വേര്‍ഷന്‍ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. അതുപോലെ, ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി പണിമുടക്കിയതോടെ ടച്ച്‌ഐഡി അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ പ്രീമിയം ഫോണുകളിലും തിരിച്ചെത്തുമെന്നും പറയുന്നു. ഇത് ഡിസ്‌പ്ലേയില്‍ തന്നെയാകാം ഉണ്ടാകുക. അതല്ലെങ്കില്‍ പവര്‍ബട്ടണിലായിരിക്കാം സ്ഥാനം. ലൈറ്റ്‌നിങ് പോര്‍ട്ടിനു പകരം യുഎസ്ബി-സി പോര്‍ട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കാമെന്നും പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ചാര്‍ജിങ്ങിന് ഇത്തരം പോര്‍ട്ടുകള്‍ എല്ലാം പരിപൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കി വയര്‍ലെസ് ആക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ചിലര്‍ പ്രവചിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ഐഫോണിനൊപ്പം ചാര്‍ജര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബോക്‌സില്‍ ആകെ കിട്ടിയത് യുഎസ്ബി-സി ടു ലൈറ്റ്‌നിങ് കേബിൾ ആണ്. അടുത്ത തവണ അതും ഇല്ലാതെ, ഫോണ്‍ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കാം ലഭിക്കുക എന്നും പറയുന്നു. സിം ഇജക്ഷന്‍ ടൂളും, സ്റ്റിക്കറുകൾ പോലും ലഭിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

∙ വാട്‌സാപ്പിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നിലപാടെന്താണെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് കോടതി

വാട്‌സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയത്തിനെതിരെ വന്നിരിക്കുന്ന പരാതികള്‍ പരിഗണിക്കവെ ഈ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് ആരാഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡിഎന്‍ പട്ടേലും, ജസ്റ്റിസ് ജ്യോതി സിങും അടങ്ങുന്ന ബഞ്ച്.

∙ സോളാര്‍വിന്‍ഡ്‌സ് ബഗ് ചൈനക്കാരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയെന്ന്

അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നാണ് സോളാര്‍വിന്‍ഡ്‌സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ പിന്നില്‍ റഷ്യന്‍ ഹാക്കര്‍മാരാണ് എന്നാണ് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍, സോളാര്‍വിന്‍ഡ്‌സ് മൂലമുണ്ടായ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ പഴുതുകള്‍ തക്കംനോക്കിയെത്തിയ ചൈനീസ് ഹാക്കര്‍മാരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കാമെന്ന് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. നാഷണല്‍ ഫൈനാൻസ് സെന്ററിലാണ് ചൈനീസ് ഹാക്കര്‍മാര്‍ കയറിക്കൂടിയിരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത്.

∙ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ പുതിയ മീഡിയാ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പിന്തുണ

ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങിയ കുത്തക ഭീമന്മാരെ തളയ്ക്കാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ സേര്‍ച്ച് സേവനം ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് പിന്‍വലിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ തങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും നിയമം അനുസരിക്കാന്‍ തയാറാണ് എന്നു പറഞ്ഞാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മുന്നോട്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം, സേര്‍ച്ചില്‍ വരുന്ന ലിങ്കുകള്‍ തുറന്നാല്‍ അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വാര്‍ത്താ വെബ്‌സൈറ്റിന് പണം നല്‍കണം എന്നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ പറയുന്നത്.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫിസ് ലെന്‍സിന്റെ പേരു മാറ്റുന്നു

സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഭീമന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇറക്കുന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്പുകളില്‍ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫിസ് ലെന്‍സ്. കമ്പനി 2015ല്‍ ഇറക്കിയ ഈ ആപ് ഉപയോഗിച്ച് രസീതുകള്‍, ബിസിനസ് കാര്‍ഡുകള്‍, നോട്ടുകള്‍, ഫോട്ടോകള്‍, തുടങ്ങി വിവിധ ഡോക്യുമെന്റുകള്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉചിതമാണ്. ഈ ആപ്പിന്റെ പേര് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെന്‍സ് എന്നാക്കുന്നതു കൂടാതെ, പുതിയ ലോഗോയും കൊണ്ടുവരും. എന്നാല്‍, അതിനൊപ്പം പുതിയ ഫീച്ചറുകളും എത്തും. ഇമേജ് ടു ടേബിൾ, ഇമേജ് ടു കോണ്ടാക്ട്, ഇമ്മേഴ്‌സീവ് റീഡര്‍, ക്യുആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍, ഇമേജ് ടു ടെക്‌സ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തും. പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ആദ്യം ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ ആയിരിക്കും എത്തുക.

∙ മസ്‌കിന്റെ സംഭാഷണം കേള്‍ക്കാന്‍ ക്ലബ്ഹൗസില്‍ കൂട്ടിയിടി

ടെസ്‌ല മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌കും റോബിന്‍ഹുഡ് മേധാവി വാള്‍ഡ് ടെനെവും തമ്മില്‍ നടന്ന സംഭാഷണം കേള്‍ക്കാനായി സമൂഹ മാധ്യമ ആപ്പായ ക്ലബ്ഹൗസില്‍ കൂട്ടിയിടി നടന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ക്ഷണം കിട്ടിയാല്‍ മാത്രമാണ് ക്ലബ്ഹൗസില്‍ കയറിപ്പറ്റാനാകുക. ഒരു ക്ഷണം തരപ്പെടുത്താനുള്ള പരക്കംപാച്ചിലിലായിരുന്നു മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ടെക്‌നോളജി പ്രേമികളും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും എന്നു പറയുന്നു. ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ സേവനത്തിന് പുതിയ ഇടിച്ചുകയറ്റം താങ്ങാനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമുണ്ട്. ചൈനയില്‍ ആപ് ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍ പോലും ആലിബാബയുടെ സെക്കന്‍ഡ് ഹാന്‍ഡ് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന ഐഡിൽ ഫിഷ് മാര്‍ക്കറ്റ്‌പ്ലെയ്‌സിലൂടെ പോലും ഇന്‍വിറ്റേഷനുകള്‍ വിറ്റു. ജപ്പാനില്‍ നിന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഇരച്ചുകയറ്റങ്ങളിലൊന്ന്.

English Summary: iOS 14.5 to Allow iPhone Users With Face ID to Unlock Phones While Wearing a Mask Using Apple Watch