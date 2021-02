ഇന്ത്യ ഒന്നടങ്കം ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമങ്ങളാക്കുക എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. മോദിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ നീക്കങ്ങളെല്ലാം പിന്നോട്ടാണെന്നാണ് ചില കണക്കുകളെങ്കിലും കാണിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരത ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്‌കരിച്ച ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന് തന്നെ ചുരുക്കം. ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത്തിന്റെ രാജ്യാന്തര കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ത്യ ആദ്യ 100 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പോലുമില്ല. ലോകത്തെ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ പിന്നിലാണ് ഇന്ത്യ. പാക്കിസ്ഥാൻ പോലും ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിലാണ്.

2020 ഡിസംബറിലെ റാങ്കിങ്ങിൽ ആഗോള സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് വിദഗ്ധരായ ഓക്‌ലയുടെ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗതയുടെ പട്ടികയിൽ ഖത്തറാണ് ഒന്നാമത്. മുൻ റാങ്കിങ്ങിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഖത്തർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറുകയായിരുന്നു. ഖത്തറിലെ ശരാശരി ഡൗൺ‌ലോഡ് വേഗത 178.01 എംബിപിഎസും ശരാശരി അപ്‌ലോഡ് വേഗം 29.74എംബിപിഎസും ആണ്. ആഗോള ശരാശരി ഡൗൺ‌ലോഡിനായി 47.20 എംബിപിഎസും അപ്‌ലോഡിനായി 12.67 എംബിപിഎസും ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡിസംബറിൽ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഇന്റര്‍നെറ്റ് വേഗത്തില്‍ ഇന്ത്യ 129–ാം സ്ഥാനത്താണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യ 109-ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു എന്നും കൂടി ഓർക്കണം. 2020 ഡിസംബർ അവസാനത്തിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്തെ ശരാശരി മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം ഡൗൺലോഡ് 47.20 എംബിപിഎസും അപ്‌ലോഡ് 12.67 എംബിപിഎസുമാണ്. ഫിക്സഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വേഗം ഡൗൺലോഡ് 96.43 എംബിപിഎസും അപ്‌ലോഡ് 52.31 എംബിപിഎസുമാണ്.

129–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം ഡൗൺലോഡ് 12.91 എംബിപിഎസും അപ്‌ലോഡ് കേവലം 4.97 എംബിപിഎസുമാണ്. ഫിക്സഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യ 65–ാം സ്ഥാനത്താണ്. എന്നാൽ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ പിന്നിലുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ പട്ടികയിൽ 114–ാം സ്ഥാനത്താണ്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ശരാശരി ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം ഡൗൺലോഡ് 18.42 എംബിപിഎസും അപ്‌ലോഡ് 11.55 എംബിപിഎസുമാണ്.

ട്രായിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ജിയോ നെറ്റ്‌വർക്ക് മാത്രമാണ് 20 എംബിപിഎസിനു മുകളിൽ വേഗം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റു ടെലികോം കമ്പനികളെല്ലാം 10 എംബിപിഎസിന് താഴെയാണ് വേഗം നൽകുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര്‍ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൈന പട്ടികയിൽ 4–ാം സ്ഥാനത്താണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ചൈന 50–ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു.

ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം വിലയിരുത്തുന്ന കമ്പനിയായ ഓക്‌ലയുടെ ഡിസംബറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഹൂട്ട്‌സ്യൂട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് യുഎഇയിലാണ്. യുഎഇയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം 177.52 എംബിപിഎസ് ആണ്.

ദക്ഷിണകൊറിയ (169.03 എംബിപിഎസ്), ചൈന (155.89 എംബിപിഎസ്), കുവൈത്ത് (110.59 എംബിപിഎസ്) എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ്. സെക്കൻഡിൽ 6.62 എംബിപിഎസ് ആണ് 139–ാം സ്ഥാനത്തുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ശരാശരി ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് വ്യാപ്തിയുള്ള രാജ്യമാണു ഖത്തർ. 99 ശതമാനമാണു ഖത്തറിലെ ഇന്റർനെറ്റ് വ്യാപ്തി. ഏകദേശം 26,92,181 പേരാണു ഖത്തറിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്റർനെറ്റ് വ്യാപ്തി ഉത്തര കൊറിയയിലാണ് (0.08%). വെറും 20,000 പേർക്കു മാത്രമാണ് ഉത്തര കൊറിയയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യതയുള്ളത്.

English Summary: India's position on the Internet lags behind Pakistan; Below the poorest countries