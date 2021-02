പോര്‍ട്ടുകളും മറ്റുമില്ലാതെ സ്‌ക്രീന്‍ മാത്രമുള്ള സാങ്കല്‍പ്പിക സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഷഓമി അവതരിപ്പിച്ചു. ഫോണിന് പേരിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിനായി 46 പേറ്റന്റുകള്‍ ലഭിച്ചതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. പുറത്തിറക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വാഡ്-കേര്‍വ്ഡ് വാട്ടര്‍ഫോള്‍ സ്‌ക്രീനുള്ള ഫോണായരിക്കുമിത്. ഇതിന്റെ 88ഡിഗ്രി ഹൈപ്പര്‍ ക്വാഡ്-കേര്‍വ്ഡ് സ്‌ക്രീന്‍ ഡിസൈന്‍, വിഷ്വല്‍ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സുകളെ ഫോണിന്റെ പ്രതലത്തില്‍നിന്ന് വെള്ളം പോലെ ഒഴുകാന്‍ അനുവദിക്കുമെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. ഫോണിന്റെ ഫ്രെയിം മുഴുവനും തന്നെ സ്‌ക്രീനിനാല്‍ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഫോണ്‍ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനിയുടെ ആഗോള വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനു കുമാര്‍ ജെയിന്‍ ട്വീറ്റു ചെയ്തു.

പോര്‍ട്ടുകളും ബട്ടണുകളും പോയിട്ട് സ്പീക്കറുകളുടെ ഗ്രില്ലുകള്‍ പോലുമില്ല. ഇവയുടെയെല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സ്‌ക്രീനിലൂടെ നടത്താനാണ് കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാ വശങ്ങളും ഡിസ്‌പ്ലെയാണ്. ഫോണില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുന്ന മറ്റു സാങ്കേതികവിദ്യകളില്‍ ചിലത്, നന്നേ നേര്‍ത്ത പിയസോഇലക്ട്രിക് (piezoelectric) സെറാമിക്‌സ്, ഫ്‌ളെക്‌സിബിൾ ഫിലിം ഡിസ്‌പ്ലെ അക്കോസ്റ്റിക് ടെക്‌നോളജി, മൂന്നാം തലമുറയിലെ ഡിസ്‌പ്ലെയ്ക്കടിയില്‍ പിടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമറകള്‍, വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങ്, ഇസിം ചിപ്പുകള്‍, മര്‍ദ്ദമുപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സെന്‍സറുകള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉപകരണം നിര്‍മിക്കാന്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എല്ലാ വശത്തേക്കും ഒരേ രീതിയില്‍ ഗ്ലാസ് വളച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിനായി ഗ്ലാസ് പോളിഷു ചെയ്‌തെടുക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി നിര്‍മിക്കേണ്ടി വരും.

∙ ആപ്പിളിന്റെ ഹെഡ്‌സെറ്റിന് 12 ക്യാമറകള്‍, 8കെ റെസലൂഷന്‍?

ഗൂഗിള്‍ ഗ്ലാസ് പുറത്തെടുത്ത കാലം മുതല്‍ പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നതാണ് ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയും ഒരു ഗ്ലാസ് ഇറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന്. ഏറ്റവും പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പറയുന്നത് ആപ്പിള്‍ ഒരു പ്രീമിയം ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി (മിക്‌സഡ് റിയാലിറ്റി) ഗ്ലാസിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ കമ്പനി പുറത്തിറക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹെഡ്‌സെറ്റിന് 12 ക്യാമറകളിലേറെ കാണാം. കൂടതാതെ 8കെ റെസലൂഷന്‍ വീതമുള്ള രണ്ടു സ്‌ക്രീനുകളും, ഐട്രാക്കിങ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചേക്കും. ഇതിന് 3000 ഡോളറായിരിക്കാം വില എന്നും പറയുന്നു. നേരത്തെ വന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രകാരം ആപ്പിള്‍ 2022ല്‍ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പുറത്തിറക്കാന്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് ലൈഡാര്‍ (LiDAR) ട്രാക്കിങ് അടക്കമുളള സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ കാണുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് വില 1200 ഡോളര്‍ അഥവാ ഏകദേശം 87,391 രൂപ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ വില 2,18,478 രൂപയ്ക്കു മുകളിലായിരിക്കും. ഈ വിലയ്ക്കാണ് പുറത്തിറക്കുന്നതെങ്കില്‍ അതിനെ ബിസിനസ് ആവശ്യക്കാര്‍ക്കും പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്കുമള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗണത്തിലായിരിക്കും പെടുത്തുക. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഹോളോലെന്‍സിനെ പോലെ (3500 ഡോളര്‍ വില).

വിരലുറ (thimble) പോലെയുള്ള ഒരു ഉപകരണവും ആപ്പിള്‍ കൊണ്ടുവന്നേക്കാമെന്നു പറയുന്ന ഉപകരണത്തിനൊപ്പം ലഭിക്കുമത്രെ. ഗ്ലാസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത്. കണ്ണും കൈയും ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇതിലെ ട്രാക്കിങ് ടെക്‌നോളജി. പുറത്തു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഉപയോക്താവിന് തത്സമയം എത്തിച്ചുകൊടുക്കാന്‍ ഇവ ആവശ്യമായി വന്നേക്കും. ആപ്പിള്‍ ഗ്ലാസ് എന്നോ ഗ്ലാസെസ് എന്നോ ആകാം പേരെന്നും പറയുന്നു. ഈ ഉപരകണത്തിന് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ മാക് കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് ശക്തി പകരുന്ന ആപ്പിള്‍ എം1 ആയിരിക്കാം പ്രോസസര്‍. ഓരോ കണ്ണിനും 8കെ റെസലൂഷനുള്ള ഡിസ്‌പ്ലെകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനു പുറമെ 12 ക്യാമറകളും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കില്‍ പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്ന 3000 ഡോളര്‍ വില ഒട്ടും അധികമാകാന്‍ സാധ്യതയില്ല. അതേസമയം, ഇത് ബിസിനസ്, പ്രൊഫഷണല്‍ രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്കായി പുറത്തിറക്കിയിട്ട്, പ്രതികരണമറിഞ്ഞ ശേഷം വില കുറഞ്ഞ ഹെഡ്‌സെറ്റുകള്‍ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നു. അതേസമയം, 500 ഡോളര്‍ വിലയുള്ള ഫീച്ചറുകള്‍ കുറഞ്ഞ, ക്യാമറ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഗ്ലാസും പുറത്തിറക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ ഒരുങ്ങുന്നതായി ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല. എല്ലാം അഭ്യൂഹങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍ സംഭവ്യവും.

∙ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കായി ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ സാംസങ്

ഇന്ത്യന്‍ പട്ടാളക്കാര്‍ക്കും മറ്റും തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് സാംസങ്. ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്കായുള്ള ട്രാവല്‍ പോര്‍ട്ടലായ ഉദ്ചാലോയുമായി (udChalo) ചേര്‍ന്നാണ് പുതിയ സംരംഭം. സാംസങ്ങിന്റെ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും വീട്ടിലിരുന്നു തന്നെ ഇന്ത്യന്‍ സായുധവിഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ടോടെ വാങ്ങാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നീക്കം.

∙ വാട്‌സാപ് സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി കേള്‍ക്കാന്‍ തയാറാകാതെ സുപ്രീം കോടതി

വാട്‌സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഓള്‍ ഇന്ത്യാ ട്രെയ്‌ഡേഴ്‌സ് സമര്‍പ്പിച്ച പരാതി കേള്‍ക്കാന്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠം തയാറായില്ല. അതേസമയം, പരാതിക്കാരോട് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

∙ ബിഎസ്എന്‍എല്‍ പൂട്ടാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് മന്ത്രി

നഷ്ടം കുമിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായി ബിഎസ്എന്‍എലും എംടിഎന്‍എലും പൂട്ടാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് ടെലികോം വകുപ്പു മന്ത്രി സഞ്ചയ് ധോത്രെ പാര്‍ലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു. ബിഎസ്എന്‍എലിന്റെ മൊത്തം നഷ്ടം 15,500 കോടി രൂപയും എംടിഎന്‍എലിന്റേത് 14,904 കോടി രൂപയുമാണ്.

∙ ഫെയ്‌സബുക് നിരോധിച്ചതോടെ മ്യാന്‍മാര്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ കൂട്ടമായി ട്വിറ്ററിലേക്ക്

മ്യാന്‍മാറിന്റെ പട്ടാള ഭരണകൂടം ഫെയ്‌സ്ബുക് താത്കാലികമായി നിരോധിച്ചതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് പൗരന്മാര്‍ ട്വിറ്ററിലേക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. #RespectOurVotes, #HearTheVoiceofMyanmar, #SaveMyanmar തുടങ്ങിയ ഹാഷ്ടാഗുകളിലൂടെ അവര്‍ തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങള്‍ പുറത്തറിയിക്കുകയാണ്.

English Summary: Apple’s Mixed-Reality Headset Could Be Priced at $3,000, Launch Expected for Q1 2022