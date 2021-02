ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും 4ജി ടവറുകളുടെ ആവശ്യം വർധിച്ചതിനാൽ റിലയൻസ് ജിയോ 2021ൽ 4ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് 15 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നിലവിൽ ജിയോയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ 12000ലധികം ട്രൂ 4 ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിപുലമായ 4ജി നെറ്റ്‌വർക്കാണ്. പുതിയ വിപുലീകരണ പദ്ധതിയോടെ ജിയോയുടെ 4ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് ആധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുകയും കൂടാതെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 4ജി കണക്റ്റിവിറ്റി ആസ്വദിക്കാൻ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ജിയോയ്ക്ക് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു കോടിയിൽ അധികം ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട്.

കണക്റ്റിവിറ്റി എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രശ്നമുള്ള ഗ്രാമീണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ടവറുകളുടെ ആവശ്യകത കോവിഡ് മഹാമാരി തുറന്നുകാട്ടി. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജോലി, ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം, ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി കോളുകളുടെയും വിനോദത്തിന്റെയും വർധിച്ച ഉപയോഗവും ഡേറ്റക്കുള്ള ഡിമാൻഡും ഉപയോഗവും വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി. 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡേറ്റായുടെ ഉപഭോഗം 35 ശതമാനമാണ കൂടിയതെന്ന് ജിയോയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യകത 4ജി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ, കോവിഡ് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കികൊടുത്തു. കേരളത്തിലെ ജിയോ ടീം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തു പരിധികളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്കും മെച്ചപ്പെട്ട കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരിന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത്, കേരളത്തിലെ ജിയോ ടീം പൊതുജനങ്ങളുടെ നിർദേശപ്രകാരം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രാപ്തമാക്കുകയും, താൽക്കാലിക ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും, കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി ടവറുകൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയും, തടസ്സമില്ലാത്ത ഡേറ്റ സ്ട്രീമിങ് നൽകുകയും, നിലവിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭ്യർഥന അനുസരിച്ചു കമ്പനി 30 ലധികം ടവറുകൾ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ 4 ജി ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ജിയോയുടെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രേരണയായിരുന്നു ഈ വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം.

English Summary: Jio Movement in Kerala, over 12000 true 4G network sites, Over 1 crore subscribers