ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കം നിരീക്ഷിക്കാൻ സന്നദ്ധസേവകർ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നത്?

ഏറെ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു നീക്കത്തിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സൈബര്‍ ക്രൈം സെല്‍ ആണ് പുതിയ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഇതുവഴി രാജ്യത്തെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് നിയമപരമല്ലാത്ത ഉളളടക്കങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ സർക്കാരിനെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാം. കുട്ടികളെ അശ്ലീലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്, ബലാത്സംഗം, ഭീകരവാദം, മൗലികവാദം, ദേശവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തികള്‍ തുടങ്ങിയവ കണ്ടാല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് സന്നദ്ധസേവകര്‍ക്കു നല്‍കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

ഈ സന്നദ്ധസേവകര്‍ക്ക് അസാധാരണ അധികാരമായിരിക്കാം ലഭിക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു ഭീതിയാണ്. സന്നദ്ധസേവകര്‍ക്ക് ഒരാളെ മൗലികവാദം വളര്‍ത്തുന്നയാളായി ചിത്രീകരിക്കാം, ദേശവിരുദ്ധനായും ചിത്രീകരിക്കാം. അയാള്‍ക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരില്ല എന്നാണ് ഇതിനെതിരെ വാദിക്കുന്നവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇത്തരം ഒരു നീക്കം നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് സർക്കാർ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന വാദവും ഉയരുന്നു. പുതിയ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രാരംഭ റിഹേഴ്‌സലുകള്‍ ജമ്മു കശ്മീരിലും, ത്രിപുരയിലുമായിരിക്കും തുടങ്ങുക.

പുതിയ പദ്ധതി വരുമ്പോള്‍ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സൈബര്‍ ക്രൈം കോഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സെന്റര്‍ (I4C) ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്രം. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശത്തിന്റെയും കീഴിലുള്ളവര്‍ അവിടെ തന്നെയായിരിക്കും വോളണ്ടിയര്‍മാരായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടിവരിക. വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ ആകാന്‍ എത്തുന്നവര്‍ തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണം. പേര്, അച്ഛന്റെ പേര്, മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, ഇമെയില്‍ അഡ്രസ് തുടങ്ങിയവയാണ് നല്‍കേണ്ടത്. എന്നാല്‍, ഇവയൊന്നും പ്രത്യേകം വെരിഫൈ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ചു പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന രേഖകളില്‍ കാണാവുന്നത്. എന്താണ് ദേശവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കം, പ്രവൃത്തി എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ നിര്‍വചനം ഇതുവരെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നീക്കം ചിലരില്‍ ഭീതി പരത്തിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഇപ്പോള്‍ അണ്‍ലോഫുള്‍ ആക്ടിവിറ്റീസ് (പ്രിവന്‍ഷന്‍) ആക്ട് (യുഎപിഎ) ഉപയോഗിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി ജനങ്ങളെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതും ജയിലില്‍ അടയ്ക്കുന്നതും.

പെട്ടെന്ന് ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്താനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ള സംശയത്തിനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. എന്തായിരിക്കും ദേശവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കം, ദേശവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിവയുടെ നിര്‍വചനമെന്നും വ്യക്തമല്ല. കൂടാതെ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും 'ദേശവിരുദ്ധ' ഉള്ളടക്കം കണ്ടെത്തിയാല്‍ എന്തു ശിക്ഷയായിരിക്കും നല്‍കുക എന്നും വ്യക്തമല്ല. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പോര്‍ട്ടലിലാണ് ഒരാള്‍ക്ക് സൈബര്‍ക്രൈം വോളണ്ടിയറായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുക. ഇവിടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആ സ്ഥാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്നും പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം വാണിജ്യപരമായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. തങ്ങള്‍ക്ക് ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍, ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പേരു പറയുകയോ, ആഭ്യന്തരവകുപ്പുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു പൊതുവേദികളില്‍ പറയുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും പറയുന്നു.

അതേസമയം, സൈബര്‍ സുരക്ഷാ നിയമജ്ഞരും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും പുതിയ നീക്കത്തില്‍ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. വിവിധ വശങ്ങളാണ് പുതിയ നീക്കത്തിനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്‌നം എന്താണ് ദേശവിരുദ്ധത എന്നതിന് ഒരു നിര്‍വചനം സർക്കാരോ കോടതികളോ ഇതുവരെ നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഇതൊരു വലിയ കുഴപ്പംപിടിച്ച മേഖലയാണ്. രണ്ടാമതായി, പൗരന്മാര്‍ക്ക് സഹപൗരന്മാരെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നല്‍കുക എന്നു പറയുമ്പോള്‍ അതിനു വേണ്ട മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുക്കേണ്ടതല്ലെ? ഞാനിപ്പോള്‍ താങ്കളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നുവെന്നു വയ്ക്കുക. എനിക്കു താങ്കളോടുള്ള പക തീര്‍ക്കാനായി മറ്റു പലരെ കൊണ്ടും താങ്കള്‍ക്കെതിരെ റിപ്പോര്‍ട്ടു നല്‍കിക്കാം. അപ്പോള്‍ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഒരു മുതിര്‍ന്ന സൈബര്‍ക്രൈം നിയമജ്ഞന്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ പറയുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങള്‍ പ്രകാരം, തനിക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്നതോ താന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നതോ ആയ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണം. സൈബര്‍ വോളണ്ടിയര്‍ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ചാല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയോ സ്‌റ്റേറ്റ് നോഡല്‍ ഓഫിസര്‍ക്ക് വോളണ്ടിയര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. പൗരന്മാര്‍ക്ക് സൈബര്‍ അവബോധം വളര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരായും റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സ്ത്രീകള്‍ക്കും, കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും, ഗ്രാമീണമേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്കും എല്ലാം പകരുക എന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ദൗത്യം. സൈബര്‍ വിദഗ്ധര്‍ക്കും വോളണ്ടറിയായി സർക്കാരിനെ വിവിധ ദൗത്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കാം. അവര്‍ക്ക് മാല്‍വെയര്‍, മെമ്മറി വിശകലനം, ക്രിപ്‌റ്റോഗ്രാഫി എന്നീ മേഖലകളിലാണ് സർക്കാരിനെ സഹായിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുക. പ്രൊമോട്ടര്‍, എക്‌സ്‌പേര്‍ട്ട് എന്നീ നിലകളില്‍ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ലഭിക്കുന്നവര്‍ തങ്ങളെക്കുറിച്ചു നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളും, കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളും പരിശോധിക്കും. വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ക്കുള്ള നിയമങ്ങള്‍ ഇവര്‍ക്കും ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

