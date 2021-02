മഞ്ഞച്ചേര മലർന്നു കടിക്കുമോ? അറിയണമെങ്കിൽ ജീവന്റെ വിലയുള്ള സ്നേക്പീഡിയ

മഞ്ഞച്ചേര മലർന്നു കടിച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ മരുന്നില്ല എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ല് കേട്ടിട്ടില്ലേ..? കേൾക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സംശയം ഉണ്ടാകാം– മഞ്ഞച്ചേര എന്നെടുത്തു പറയുമ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേതൊക്കെ നിറത്തിൽ ചേരകളുണ്ട്? മഞ്ഞച്ചേര മലർന്നു കടിക്കുമോ? അതിനു മരുന്നില്ലേ..? ഇങ്ങനെ പാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായി ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ്– സ്നേക്പീഡിയ(Snakepedia). പാമ്പു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു സാഗരമാണിതെന്നു പറയാം. ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാരും ഗവേഷകരും വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാനംകൊണ്ട് തയാറാക്കിയതാണ് ഈ ആപ്പ്. Snakepedia ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ

പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ വിഷം ഇറക്കാൻ വിഷവൈദ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്ന ആളുകളടെ നമുക്കല്ലാം പരിചയം കാണും. വിലപ്പെട്ട എത്രയോ സമയമാണ് പല വിധ ഇലയും പൂവും കായും ഒക്കെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചും മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്..? രക്ഷിക്കാമായിരുന്ന എത്ര ജീവനുകളാണ് അങ്ങനെ അകാലത്തിൽ തല്ലിക്കൊഴിക്കുന്നത്..?



അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടും അറിവുണ്ടായിട്ടും വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാമ്പിൻ വിഷം മൂലം മരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സ്നേക്പീഡിയ ആപ്പിലൂടെ ഒരുവട്ടമെങ്കിലും കടന്നു പോയാൽ കഴിയും. ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ആപ്പ് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പ്.

∙ ആപ്പിൽ എന്തുണ്ട്?

കേരളത്തിൽ ഇന്നു കാണപ്പെടുന്ന പാമ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികവും സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ വിവരശേഖരമാണ് സ്നേക്പീഡിയ എന്ന ആൻഡ്രോയ്ഡ് ആപ്പ്. പാമ്പ് ഇനങ്ങൾ, അവ എവിടെയൊക്കെ കാണാം, ഓരോ പാമ്പിന്റെയും സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ആപ്പിലുണ്ട്. പാമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അബദ്ധ ധാരണകളും മാറ്റാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണങ്ങളുമുണ്ട്.

പാമ്പുകളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, പാമ്പ് കടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, പാമ്പ് കടിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യരുത്, എന്താണ് ചികിൽസ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഇനം തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കുടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ശബ്ദരേഖകളും (Podcast) ആപ്പിൽ ഉണ്ട്. ഓഡിയോ ഫയലുകൾ പ്ലേ ചെയ്താൽ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു മനസ്സിലാക്കാം.

∙ പാമ്പ് രക്ഷകർ (Snake Rescuers)

പാമ്പിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി നീക്കം ചെയ്യാൻ പരിശീലനം കിട്ടിയ ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ജില്ല തിരിച്ച്. എണ്ണൂറിലധികം പേരുടെ ഫോൺ നമ്പരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലിസ്റ്റ്.

∙ ആശുപത്രികൾ

പാമ്പുകടിക്കുള്ള ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്ന ആശുപത്രികളുടെ വിവരങ്ങൾ. പ്രതിവിഷ (ആന്റി സ്നേക് വെനം– ASV) ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള ആശുപത്രികളുടെ ലിസ്റ്റ് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളുടെ ലിസ്റ്റും അങ്ങോട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ മാപ്പ് റൂട്ടും ഉണ്ട്.

∙ പാമ്പുകൾ പലതരം

പാമ്പുകളെ അവയുടെ ഇംഗ്ലിഷ് പേരിന്റെയോ, മലയാളം പേരിന്റെയോ, ശാസ്ത്രനാമത്തിന്റെയോ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓരോ ഇനം പാമ്പിനെയും സംബന്ധിച്ച സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വിവരിക്കുന്നു.

∙ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു (Ask expert)

ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും നൽകിയാൽ പാമ്പിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വിദഗ്ധർ സഹായിക്കും. മൂന്ന് ഫോട്ടോകൾ വരെ അയക്കാം. അയക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സ്നേക്പീഡിയ എക്സ്പേർട്ട് പാനൽ പരിശോധിക്കും. മൊബൈൽ ആപ്പിലെ മെനുവിലും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലും മറുപടി ലഭിക്കും. (പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ മറുപടിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ചികിത്സ തേടണമെന്ന് ആപ്പിന്റെ ശിൽപികൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു).

∙ പ്രഥമശുശ്രൂഷ (First Aid)

പാമ്പുകടിയേറ്റവർക്കു നൽകേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയുടെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി....

∙ കേരളത്തിലെ പാമ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ് (Checklist)

2021 ജനുവരി മാസം വരെ, കേരളത്തിലെ വിവിധ ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ലിസ്റ്റ്. ഓരോ പുതിയ ഇനം പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തുമ്പോഴും, പഴയതിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം പോലുള്ളവയിൽ പുതിയ പഠനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോഴും അത്തരം വിവരങ്ങൾ പുതുക്കി നൽകും.

∙ പാമ്പുകളെ കാണാം

കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള 130 പേർ പകർത്തിയ എഴുനൂറിലധികം ചിത്രങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ കാണുന്ന നൂറിലധികം സ്പീഷീസുകളുടെ വിവിധ ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ട്. പല പാമ്പുകളുടെയും ഇരുപതോളം വ്യത്യസ്ത നിറഭേദങ്ങളിൽ ഉള്ള ചിത്രങ്ങളും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു.

English Summary: 'Snakepedia': Indian App That Gives Information About Snakes