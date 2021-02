ലോകത്തെ മറ്റൊരു വിസ്മയകെട്ടിടം! മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടേത് ‘താജ്മഹൽ ഓഫിസ്’

ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയില്‍, താജ്മഹലിനു സമാനമായ ഉൾഭാഗങ്ങളുള്ള, ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ ഓഫിസ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. മാന്ത്രികമായ മുഗള്‍ വാസ്തുശില്‍പ മികവും, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും സമന്യയിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ കെട്ടിടം ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തെ വിസ്മയങ്ങളിലൊന്നായി തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യത്തോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും ഒരുമിപ്പിച്ചു നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം നോയിഡയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ എൻജിനീയര്‍മാര്‍ കോവിഡ്-19 നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ജോലിക്കെത്തുക ഈ ഓഫിസിലേക്കാണ്! കമ്പനിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യാ ഡവലപ്‌മെന്റ് സെന്റര്‍ അഥവാ ഐഡിസിയാണിത്. നോയിഡയിലെ സെക്ടര്‍ 16എയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

താജ്മഹലിന്റെ ഉള്‍ഭാഗങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഓഫിസ് എന്ന ആശയം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബെംഗളൂരു കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആര്‍എസ്പി ഡിസൈന്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്‌സിനെയാണ് സമീപിച്ചത്. മുഗള്‍ വാസ്തുശില്‍പവും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒരുമിപ്പിക്കുക എന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായിരുന്നുവെന്ന് ഡിസൈനര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. വൈറ്റ് ജയ്പൂര്‍ മാര്‍ബിള്‍, വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചു നിര്‍മിച്ച കെട്ടിടത്തില്‍ കമാനങ്ങളും, ജനാലകളും, അര്‍ദ്ധവൃത്താകാരത്തിലുള്ള മേല്‍ക്കൂരയും മറ്റും ലോകത്തെ മറ്റൊരു ടെക്‌നോളജി ഓഫിസിനും ഇപ്പോഴുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടാനാകാത്ത തരത്തില്‍ പണിതെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സൂക്ഷ്മതയോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആര്‍ട്ട്‌വര്‍ക്കുകള്‍ ഓഫിസ് റൂമുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി തയാറാക്കിയ ആര്‍ട്ട്‌വര്‍ക്കുകള്‍ക്കൊപ്പം ടെക്‌നോളജി ഐക്കണുകളും സിംബലുകളും ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും ഒരുമയോടെ സഹവസിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഡിസൈനിലെ മികവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ഈ ഓഫിസിന്റെ കേന്ദ്ര ഇടനാഴി ഒരു പുഴയെ അനുസ്മരപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. അനൗദ്യോഗിക മീറ്റിങ്ങുകള്‍ക്കുള്ള സ്ഥലം ഘട്ടുകളെ (ghats) അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നു. ഭിത്തികളും, മേല്‍ക്കൂരയും താജ്മഹലില്‍ നിന്നുളള പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൊത്തം പ്ലാനിലും താജിന്റെ സ്പര്‍ശം ദൃശ്യമാണ്. ഓഫിസിന്റെ ഡിസൈന്‍ 2019ല്‍ തന്നെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഉൾഭാഗമെല്ലാം ഇഷ്ടാനുസരണം നിർമിച്ചെടുക്കാന്‍ 2020 മുഴുവനും വേണ്ടിവന്നു. ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി 28നാണ് തങ്ങളുടെ ഐഡിസി ഓഫിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടത്.

കമ്പനിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യാ ഡവലപ്‌മെന്റ് സെന്ററാണിത്. മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ബെംഗളൂരുവിലും, ഹൈദരാബാദിലുമാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ ഒരിടത്തും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങാത്ത മറ്റൊന്നും ഈ കെട്ടിടത്തില്‍ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് - എക്‌സ്‌ബോക്‌സ് ഗെയ്മിങ് ഡിവിഷന്‍. ഈ ഡിവിഷനു വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണവും ഇവിടെ തുടങ്ങും. നോയിഡയിലെ തങ്ങളുടെ ഈ ഓഫിസ് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് എന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ പ്രാദേശിക സംസ്‌കാരവും മറ്റും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് തങ്ങളുടെ എൻജിനീയര്‍മാര്‍ക്ക് ഇരുന്നു ജോലിചെയ്യാനുള്ള ഓഫിസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. അങ്ങനെ നോക്കിയാല്‍ ലോകത്തു തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി നിര്‍മിച്ച തങ്ങളുടെ ഓഫിസുകളിലൊന്നാണ് ഇതെന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പറയുന്നു. മികച്ച പരിസ്ഥിതിയില്‍ തന്നെ ഇരുന്ന് തങ്ങളുടെ ജോലിക്കാര്‍ തൊഴിലെടുക്കട്ടെ എന്ന ചിന്തയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളിലൊന്നായ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പുതിയ ഓഫിസിനു പിന്നിലെന്നു പറയുന്നു.

അതേസമയം, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പുതിയ ഓഫിസ് ഒരു ആഢംബര ഹോട്ടലിലെത്തിയ പ്രതീതിയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പ്രതികരണങ്ങളിലൊന്ന്. താജിലെ പല ശില്‍പവിദ്യകള്‍ക്കും പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് കമ്പനി നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും, അത്യാധുനിക ഓഫിസ് എന്ന നിലയില്‍ അത് പാരമ്പര്യവും ടെക്‌നോളജിയും സമ്മേളിക്കുന്നതാണെന്നും പറയുന്നു. കമ്പനിയുടെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പുതിയ ഓഫിസില്‍ ജോലിക്ക് എത്തിയേക്കും. ബിസിനസ്, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്, കോര്‍ സര്‍വീസസ്, ഗെയിമിങ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങള്‍ ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചേക്കും. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകന്‍ ബില്‍ ഗെയ്റ്റ്‌സിന്റെ ചിത്രവും കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാര്‍ ബാഗ് പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ പച്ച നിറവും വേണ്ടപോലെ ചാലിച്ചു ചേര്‍ത്താണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്‍ഭാഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു.

രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തോടു ചേര്‍ന്നു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാല്‍ സർക്കാരുമായി കൂടെക്കൂടെ സഹകരിക്കാനും കമ്പനിക്കാകുമെന്നു പറയുന്നു. സംയുക്തമായി പുതിയ ടെക്‌നോളജികള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുത്തേക്കും. അത് ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കില്ല, ലോകത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. എന്തായാലും, ഓഫിസുകള്‍ തുറക്കുമ്പോള്‍, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ചില ജീവനക്കാര്‍ മാത്രം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിസ്മയങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് കാലെടുത്തുവയ്ക്കുമെന്ന് പറയാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും വിഡിയോയ്ക്കും https://bit.ly/36Q9MxY

English Summary: Inspired by the Taj Mahal, Microsoft’s newest office is a workspace of art