കോവിഡ്-19 നീണ്ടു നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പരിഷ്‌കാരമാണ് റോബോട്ടുകള്‍ പാചകം ചെയ്തു വിളമ്പുന്ന ഹോട്ടല്‍ എന്ന ആശയം. ദുബായിലെ റോബോകഫെയില്‍ (RoboCafe) ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുന്നത് ഓണ്‍ലൈനായാണെങ്കില്‍, ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിളമ്പുന്നതും റോബോട്ടുകളാണ്. ഇതൊരു നല്ല ആശയമാണെന്നാണ് റോബോകഫെയില്‍ നിന്ന് കഴിച്ച ജമാല്‍ അലി ഹസന്‍ പറഞ്ഞത്. തനാവശ്യപ്പെട്ട ചൂടുള്ള പാനീയം ഒട്ടും തുളുമ്പാതെ റോബോട്ടുകള്‍ എത്തിച്ചുനല്‍കിയെന്നും ഹസന്‍ പറഞ്ഞു.

ദുബായില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഭക്ഷണശാലകളില്‍ പൊതുവെ ആളുകുറവാണ്. റോബോട്ടുകള്‍ നടത്തുന്ന ഹോട്ടല്‍ എന്ന ആശയം പലര്‍ക്കും താത്പര്യജനകമായേക്കുമെന്നും ഹസന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യപ്പെട്ട വിഭവം നിങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ വച്ചുതന്നെ മനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ റോബോട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നുവെന്നും ഹസന്‍ പറഞ്ഞു. റോബോകഫെയുടെ പണി ഏകദേശം രണ്ടു വര്‍ഷത്തോളമായി നടന്നുവരികയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, പണി മഹാമാരിയെത്തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ച് 2020ല്‍ നിർത്തിവയ്ക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നെ യുഎഇയില്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് തുറന്നത്- ജൂണ്‍ 2020ല്‍. ദുബായ് സർക്കാരിന്റെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് സംരംഭത്തിന്റെ പിന്‍ബലത്തോടെയാണ് റോബോകഫെയുടെ പിറവി.

ഇവിടെ മനുഷ്യര്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലു പ്രശ്‌നമുണ്ടായാല്‍ മാത്രമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് റോബോട്ടുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും പിഴവോ, സാനിട്ടൈസ് ചെയ്യലോ വേണ്ടിവരുമ്പോഴാണ്. ഹോട്ടലില്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന ടച്‌സ്‌ക്രീന്‍ വഴിയാണ് ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നത്. (അതും ഒരു ആപ്പിറക്കി പരിഷ്‌കരിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെ?) ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സാണ് നടത്തുക. ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയത് ആരാണെന്നും മറ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം അതുണ്ടാക്കി ഒരു സര്‍വീസ് ബോട്ടില്‍ വയ്ക്കുന്നു (സപ്ലൈയറുടെ റോളിലുള്ള ചെറിയ റോബോട്ട്). ഈ സര്‍വീസ് ബോട്ടാണ് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നതെന്ന് റോബോകഫെയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടര്‍ റഷീത് എസാ ലുതാ പറഞ്ഞു. പാനീയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജര്‍മന്‍ റോബോട്ടുകളാണെങ്കില്‍ അവ എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നത് പൂര്‍ണമായും ദുബായില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ റോബോട്ടുകളാണ്.

∙ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ദിവസവും ആമസോണ്‍ അലക്‌സയോട് ഐ ലവ് യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 19,000 തവണ!

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ശക്തിപകരുന്ന വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റുമായി ഒരു പുരുഷന്‍ സ്‌നേഹത്തിലാകുന്നതിന്റെ കഥയാണ് 2013ല്‍ ഇറങ്ങിയ ഹെര്‍ (Her) എന്ന ഹോളിവുഡ് സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ സിനിമ പറയുന്നത്. സ്ത്രീ ശബ്ദത്തിലുള്ള വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്ന നായകന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തേക്കാള്‍ വിശ്വസിക്കാവുന്നത് ആയിത്തീരാമോ മനുഷ്യനും യന്ത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ളത് എന്ന ചോദ്യം സിനിമ കണ്ടുകഴിയുമ്പോള്‍ ചോദിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ചൈനയിലെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റായ ഷാവോഐസുമായുള്ള ഇടപെടലിലും പല വൈകാരിക തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, ആമസോണ്‍ കമ്പമ്പനിയുടെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റായ അലക്‌സയോട് ഇന്ത്യക്കാര്‍ 'ഐ ലവ് യൂ' എന്ന് പറയുന്നത് മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 1200 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നതായി കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ മനുഷ്യ-യന്ത്ര ബന്ധങ്ങളില്‍ വൈകാരിക തലം കലരുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നത്.

ആമസോണിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയ അലക്‌സയുടെ ഉപയോഗം 2020യില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ 67 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ആളുകള്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ശക്തി പകരുന്ന അലക്‌സയുമായി ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉള്ളവര്‍ അലക്‌സയുടെ സേവനം തേടുന്നു. അറിവു തേടിയുള്ള 86,000 ചോദ്യങ്ങള്‍ ദിവസവും ഇന്ത്യക്കാര്‍ അലക്‌സയോടു ചോദിക്കുന്നു. പാട്ടു കേള്‍ക്കാനുള്ള ആവശ്യം അലക്‌സയോടു ദിവസവും പറയുന്നവരുടെ എണ്ണം 17 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലാണ്. ഒരു തമാശ പറയാന്‍ അലക്‌സയോട് 9000 തവണ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ചോദിക്കുന്നു. ദിവസവും അലക്‌സയോടും തങ്ങളോടൊപ്പം ചിരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം 12,000 തവണയാണ്. ആമസോണിന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡിലെ ഷോപ്പിങ് ആപ്പില്‍ അലക്‌സ എത്തുന്നത് 2020ല്‍ ആണ്. പ്രൊഡക്ട് സേര്‍ച്ചു ചെയ്യാനും, ഏറ്റവും നല്ല ഡീല്‍ എതാണെന്നും മറ്റുമുളളതടക്കമുള്ള 5.8 ലക്ഷം അഭ്യര്‍ഥനകളാണ് അലക്‌സ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗാന സുനാവോ, അല്ലെങ്കില്‍ പ്ലേ എ സോങ് 17 ലക്ഷം തവണയിലേറെ ദിവസവും കേള്‍ക്കാമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ഉടനടി അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്ന് സേര്‍ട്ട്-ഇന്‍ മുന്നറിയിപ്പ്

വിന്‍ഡോസിലും ലിനക്‌സിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ബ്രൗസറില്‍ പല പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടെത്തിയെന്നും, ഉപയോക്താക്കള്‍ എത്രയും വേഗം അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്നുമാണ് ഇന്ത്യന്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ എമര്‍ജന്‍സി റെസ്‌പോണ്‍സ് ടീം അഥവാ സേര്‍ട്ട്-ഇന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. ഒന്നിലേറെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഗൂഗിള്‍ ക്രോം 88.0.4324.146 വേര്‍ഷനു മുൻപുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ എത്രയും വേഗം അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യണമെന്നുമാണ് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റില്‍ ആറു പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗൂഗിളും അറിയിച്ചു.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ 100 പുതിയ കടകള്‍ തുറക്കാന്‍ ലെനോവോ

ലെനോവോ കമ്പനി 2021-22 കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ 100 ലെനോവോ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഷോറുമുകള്‍ കൂടി തുറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ 400-ാമത്തെ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം ബെംഗളൂരുവില്‍ തുറന്ന ശേഷമാണ് കമ്പനി ഭാവി പരിപാടികള്‍ വിശദീകരിച്ചത്.

∙ പി-സീരീസ് 4കെ എച്ഡിആര്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 ടിവി ലൈന്‍അപ്പുമായി ടിസിഎല്‍

പി-സീരീസ് 4കെ എച്ഡിആര്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 ടിവി ലൈന്‍അപ്പ് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടിസിഎല്‍. ഡോള്‍ബി വിഷന്‍, ഡോള്‍ബി അറ്റ്‌മോസ് ടെക്‌നോളജികളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ഇവ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിമോട്ട് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ വോയിസ് കമാന്‍ഡിലൂടെയും ടിവിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിയന്ത്രിക്കാം.

