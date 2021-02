കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗമുള്ള 4G നൽകുന്നത് 'വി'; 142 നഗരങ്ങളിലും ഒന്നാമത്

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം കമ്പനിയായ വിയുടെ ഗിഗാനെറ്റ് കേരളം ഉൾപ്പടെയുള്ള 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയാര്‍ന്നതും വേഗമേറിയതുമായ 4ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്കാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഓക്‌ല. ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് പരിശോധനയിലും വെബ് അധിഷ്ഠിത നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഡയഗ്‌നോസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും ആഗോള തലത്തിലെ മുൻനിരക്കാരാണ് ഓക്‌ല. 2020 ഒക്ടോബർ മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ മറ്റെല്ലാ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള ഡൗണ്‍ലോഡ്, അപ്‌ലോഡ് ആണ് വി ലഭ്യമാക്കിയത്.

എതിരാളികളായ ഭാരതി എയർടെല്ലുമായും റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോമുമായും (ജിയോ) താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വോഡഫോൺ ഐഡിയ (വി) കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള 4 ജി ഡൗൺലോഡ്, അപ്‌ലോഡ് വേഗതത്തിൽ മുന്നിലാണെന്നാണ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓക്‌ല പറയുന്നത്.

പാൻ-ഇന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസ കാലയളവിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന വേഗം നൽകുന്ന ഒരേയൊരു ടെലികോം കമ്പനിയാണ് വിഐയെന്ന് ഓക്‌ല പറയുന്നു. 4ജി നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ മൂന്ന് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കിടയിൽ വലിയ മൽസരം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഫലം വരുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

16 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ - മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഡൽഹി, കേരളം, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ജാർഖണ്ഡ്, സിക്കിം, അസം, മണിപ്പൂർ, ത്രിപുര, മിസോറം, നാഗാലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം വി ആണ് മുന്നിൽ.

142 നഗരങ്ങളിലെയും മെട്രോകളിലെയും ശരാശരി ഡൗൺ‌ലോഡ് വേഗത്തിൽ വി ഒന്നാമതെത്തി.

English Summary: Vodafone Idea beats Jio, Airtel to become fastest telco in Oct-Dec, 2020: Ookla