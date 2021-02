കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടയില്‍ വളര്‍ന്നു പന്തലിച്ച ഇന്റര്‍നെറ്റ് കമ്പനികളും ആപ്പിളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായും ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ വിറ്റു കാശുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയായ ആപ്പിളും സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ ആശ്രയിച്ച് കുതിച്ചു കയറിയ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും തമ്മില്‍ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സ്വരച്ചേര്‍ച്ചയില്ല. മുന്‍ മേധാവി സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിന്റെ കാലം മുതല്‍ ഇതു ദൃശ്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മേധാവി ടിം കുക്കും ജോബ്‌സിന്റെ മനോഭാവം തുടരുന്നു. കുക്കിന്റെ പുതിയൊരു നീക്കം ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപകാല പ്രതികരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.

ആപ്പിള്‍ കരുതുന്നത് തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവരുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് കമ്പനിയുടെ കര്‍ത്തവ്യമാണെന്നാണ്. ഇതിനായി അരയും തലയും മുറക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍. ഈ നീക്കം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് കടുത്ത ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് അമേരിക്കന്‍ പത്രങ്ങളില്‍ മുഴുവന്‍ പേജ് പരസ്യങ്ങള്‍ വരെ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. ഫെയ്‌സ്ബുക് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആപ്പിള്‍ തങ്ങളുടെ വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും എതിരാളികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നുമാണ്. ദി വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് തന്റെ ടീമിനോട് 'നമുക്ക് ആപ്പിളിനെ വേദനിപ്പിക്കണം' (we need to inflict pain) എന്നു പറഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഈ വരുന്ന ആഴ്ചകളില്‍ ആപ്പിള്‍ തങ്ങളുടെ ഐഒഎസ് 14.5 പുറത്തിറക്കും. അതില്‍ ആപ് ട്രാന്‍സ്‌പെരന്‍സി ട്രാക്കിങ് എന്ന ഫീച്ചര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ഏറ്റവുമധികം വേദനിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ സേവനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നതും, സ്വകാര്യതയും തമ്മില്‍ ചേര്‍ച്ചയില്ലായ്മയുണ്ടെന്നു പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അതു രണ്ടും ഫെയ്‌സ്ബുക് നല്‍കുന്നുമുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി വക്താവ് ഡാനി ലീവര്‍ പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടു കമ്പനികള്‍ തമ്മിലുള്ള മത്സരമല്ല. ഫ്രീ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള യുദ്ധമാണ് എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ നിലപാട്. ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ നയങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ അത് ശരാശരി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും, ആപ് ഡവലപ്പര്‍മാര്‍ക്കും, ചെറിയ ബിസിനസുകാര്‍ക്കുമൊക്കെ കടുത്ത ആഘാതമേല്‍പ്പിക്കുമെന്ന നിലപാടില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്. ആപ്പിള്‍ പറയുന്നത് ഇത് സ്വകാര്യതയുടെ കാര്യമാണെന്നാണ്. പക്ഷേ, ഇത് ആപ്പിളിന്റെ ലാഭം വര്‍ധിപ്പിക്കലിന്റെ പ്രശ്‌നമാണ്. മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്കു മുകളില്‍ ആപ്പിള്‍ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള നീക്കത്തില്‍ തങ്ങള്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് എന്നാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് പറയുന്നത്.

ആപ്പിളിനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ സക്കര്‍ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞുകാണും, അതില്‍ വ്യക്തിപരമായ ഒന്നുമില്ലെന്നും ഫെയ്‌സ്ബുക് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പേരു കളങ്കപ്പെടുത്തിയ 2018ലെ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കാ വിവാദത്തിനു ശേഷം കുക്ക് പ്രതികരിച്ചത് ആപ്പിള്‍ ഒരിക്കലും ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയില്‍ എത്തില്ലെന്നായിരുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫെയ്‌സ്ബുക് ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തി വിവരങ്ങളാണ് അന്ന് പുറത്തായത്. അന്നും സക്കര്‍ബര്‍ഗ് വളരെ രോഷത്തോടെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് - കുക്കിന്റെ വാദങ്ങള്‍ തെറ്റും ഒഴുക്കനുമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതേസമയം, ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കുമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന ഉപദേശകരും നിയമ കമ്പനികളും, ലോബിയിസ്റ്റുകളും എല്ലാം പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ കടുത്ത ഉല്‍കണ്ഠയുള്ളവരാണ്. ഇനിമേല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒപ്പം നില്‍ക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാമെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

∙ വിന്‍ഡോസ് ഡിഫെന്‍ഡറിലെ ഒരു പാളിച്ച 12 വര്‍ഷം കാണാതെ കിടന്നു

വിന്‍ഡോസ് 10 കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ആന്റിവൈറസ് സേവനങ്ങിളിലൊന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിന്‍ഡോസ് ഡിഫെന്‍ഡര്‍ എന്നാണ് കരുതിവന്നത്. എന്നാല്‍, വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുവന്ന ഡിഫെന്‍ഡറില്‍ 12 വര്‍ഷമായി കടുത്ത ഒരു പിഴവ് പതിയിരുപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ്അറിഞ്ഞതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് പല ഉപയോക്താക്കളും. എന്തായാലും സെന്റിനെല്‍വണ്‍ ( SentinelOne) എന്ന കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാണച്ച പിഴവ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അതിവേഗം പരിഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 9ന് ഇറക്കിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചവര്‍ക്കെല്ലാം പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചു നല്‍കിയെന്നും അല്ലാത്തവര്‍ എത്രയും വേഗം അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്നും കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്‌ഡേറ്റ് തുറന്നിട്ടാലും മതിയെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ 5000 ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ വിറ്റ ജോലിക്കാരനെ യാന്‍ഡെക്‌സ് മെയില്‍ പിടിച്ചു

റഷ്യന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമനായ യാന്‍ഡെക്‌സിന്റെ മെയില്‍ ഉപയോഗിച്ചു വന്ന 4,887 ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ വിറ്റുവെന്ന ആരോപണത്തിത്തിന്റെ പേരില്‍ ഒരു അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സേര്‍ച്ച് എൻജിനടക്കം വിവിധ സേവനങ്ങളാണ് യാന്‍ഡെക്‌സ് നടത്തുന്നത്. തങ്ങളുടെ അമേരിക്കന്‍ എതിരാളി ഗൂഗിളിനെ പോലെ തന്നെ മെയില്‍ സേവനവും കമ്പനി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഇന്‍ബോക്‌സുകള്‍ പരിശോധിച്ച് വ്യക്തി വവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയെന്നാണ് കമ്പനിക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണം. എന്തായാലും യാന്‍ഡെക്‌സ് ഇപ്പോള്‍ പേരു വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തപ്പെട്ട ഉപയോക്തക്കളോട് അവര്‍ നേരിട്ട് കുറ്റം ഏറ്റു പറയുകയും പാസ്‌വേഡ് മാറ്റാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഉപയോക്താക്കളുടെ പണംകൈമാറ്റ വിവരങ്ങള്‍ അടക്കമാണ് പുറത്തായിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് കമ്പനി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല.

∙ ആപ്പിളിന്റെ ഇലക്ട്രിക് കാറിനെ പേടിയില്ലെന്ന് ഫോക്‌സ്‌വാഗന്‍

ആപ്പിള്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്ന യാത്രാ വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ തങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് ജര്‍മന്‍ കാര്‍ നിര്‍മാതാവായ ഫോക്‌സ്‌വാഗന്‍ പറയുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ ഇലക്ട്രിക് കാറില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ പോകുന്നത് ഐഫോണുകളിലും മറ്റുമുള്ള ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യയാണെന്നും അത് ഉന്നത നിലവാരംപുലര്‍ത്തുമെന്നും വാദമുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ കാറുകള്‍ 2024ല്‍ നിരത്തിലിറങ്ങിയേക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. കാര്‍ വ്യവസായമെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ സാധാരണ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെക്‌നോളജിയുടെ ഒരു മേഖലയല്ല. ഒരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ അതില്‍ മേല്‍ക്കോയ്മ നേടുക എന്നു പറയുന്നതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലെന്നാണ് ഫോക്‌സ്‌വാഗന്‍ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഹെര്‍ബെട്ട് റിയെസ് പറഞ്ഞത്. ഒരു രാത്രി വെളുക്കുന്ന സമയംകൊണ്ട് ആപ്പിള്‍ മുന്‍ നിരിയിലേക്ക് എത്തില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതേസമയം, ആപ്പിള്‍ കാര്‍ ഇറക്കിയേക്കാമെന്നും അവര്‍ക്ക് ബാറ്ററി, സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍, ഡിസൈന്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകള്‍ പ്രാവീണ്യമുണ്ടെന്നും, വേണ്ടുവോളം പണമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നുവച്ച് തങ്ങള്‍ക്കു പേടിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

