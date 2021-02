ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ച് കടുത്ത ആശങ്കയാണുള്ളത്. നിങ്ങള്‍ ഒരു 2-3 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ ആസ്തിയുള്ള കമ്പനിയായിരിക്കാം. എന്നാല്‍, ജനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ വില കല്‍പ്പിക്കുന്നു. ആളുകളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് കോടതിയുടെ ധര്‍മമാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ വാട്‌സാപ്പിനെ അറിയിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ ബഞ്ചാണ് രണ്ടു കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നല്‍കിയ കേസില്‍ വാദം കേട്ടത്. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഡേറ്റാ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ തൊട്ടുമുൻപാണ് വാട്‌സാപ് പുതിയ നയവുമായി എത്തിയതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകരായ കബില്‍ സിബല്‍, അരവിന്ദ് ദത്താര്‍, മുകുള്‍ രാഷ്‌തോഗി എന്നിവരാണ് വാട്‌സാപ്പിന്റെ ഉടമയായ ഫെയ്സ്ബുക്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കോടതിയിലെത്തിയത്. എ ഒരു സന്ദേശം ബി ക്ക് വാട്‌സാപ്പിലൂടെ അയച്ചാല്‍ അത് ഫെയ്‌സ്ബുക് അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന പേടിയാണ് ജനങ്ങള്‍ക്കുളളതെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

വാദത്തില്‍ ഇടപെട്ടു സംസാരിച്ച സൊളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത പറഞ്ഞത്, ഇക്കാര്യത്തില്‍ രാജ്യത്തിനും ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് എന്നാണ്. അതേസമയം പരാതിക്കാര്‍ക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത്തിയ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനായ ശ്യാം ദിവാനാണ് കോടതിയില്‍ ഏറ്റവും ശക്തമായ വാദം നടത്തിയതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. വാട്‌സാപ്പില്‍ അയയ്ക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ശരിക്കുള്ള സ്വകാര്യതാ പ്രശ്‌നം. വാട്‌സാപ്പിലുടെയുള്ള സന്ദേശം കൈമാറല്‍ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മെറ്റാ ഡേറ്റാ ശേഖരം ലാഭമുണ്ടാക്കാനായി കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വാട്‌സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയത്തില്‍ അവര്‍ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്ന കാര്യവും പരാതിക്കാര്‍ പരമോന്നത കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

യൂറോപ്പില്‍ ഒരു ഉപയോക്താവിന് തന്റെ ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യണമൊ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കാം. അതേസമയം ഇന്ത്യയില്‍ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടെങ്കില്‍ വാട്‌സാപ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന നിലപാടാണ് കമ്പനി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പില്‍ ഡേറ്റാ പരിപാലന നിയമം നിലവിലുണ്ട്. കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, ഇന്ത്യയുടെ നിയമം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കവുമായി വാട്‌സാപ്പും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും കാണാം. അതേസമയം, ഉപയോക്താക്കള്‍ വാട്‌സാപ്പിലൂടെ കൈമാറുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനു കാണാനാവില്ലെന്ന വാദം കമ്പനി സുപ്രീം കോടതിയിലും ഉയര്‍ത്തി. പക്ഷേ, അതല്ല യഥാര്‍ഥ പ്രശ്‌നം. മെറ്റാഡേറ്റ കൈമാറലാണ്. എന്നാല്‍, അതൊക്കെ 2016 മുതല്‍ നടക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും, ഡേറ്റാ പരിപാലന നിയമം വരുന്നതിനാല്‍, ഇപ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ അത് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടു ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതേസമയം, സ്വകാര്യത എന്നത് ഒരു മൗലികാവകാശമാണെന്നും അതിലേക്ക് കടന്നുകയറാന്‍ അനുവിദിക്കില്ലെന്നും കോടതി പരാതിക്കാരെ അറിയിച്ചു.

∙ മസ്‌കും പുടിനും ക്ലബ്ഹൗസിലെത്തി സംഭാഷണം നടത്തും?

ടെസ്‌ല കമ്പനിയുടമ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് തനിക്ക് റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുടിനുമായി‌ ക്ലബ്ഹൗസില്‍വച്ച് സംഭാഷണം നടത്താന്‍ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. പുടിനോട് സംസാരിക്കാന്‍ സാധിക്കുക എന്നത് ഒരു ബഹുമതിയായി കാണുന്നു എന്നാണ് മസ്‌ക് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്. മസ്‌കിന്റേത് ഒരു താത്പര്യജനകമായ അഭിപ്രായമാണെന്നാണ് അതേക്കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ച ക്രെംലിന്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍, ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും ടാസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോടു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ നടത്തുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ പലതും അറിയേണ്ടതായുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് പുടിന്‍ നേരിട്ട് ഒരു സമൂഹ മാധ്യമവും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളൊന്നും അദ്ദേഹം നേരിട്ടല്ല പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത്. മസ്‌കിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന പൊതുവെ നോക്കിയാല്‍ താതപര്യജനകമാണ്. എന്നാല്‍, മസ്‌ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നാണ് ക്രംലിന്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞത്.

∙ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മാണത്തിന്റെ കാര്യം ആപ്പിളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് നിസാന്‍

വാഹന നിര്‍മാതാവ് നിസാന്‍ ആപ്പിളുമായി ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മാണത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ആപ്പിളിന്റെ സെല്‍ഫ് ഡ്രൈവിങ് കാര്‍ അഥവാ ആപ്പിള്‍ കാര്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാന്‍ വിവിധ കമ്പനികളെ സമീപിച്ചു വരികയാണെന്ന് വാര്‍ത്തകളുണ്ട്. ഹ്യൂണ്ടായി ആയിരിക്കും ആപ്പിളിന്റെ കാര്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുക എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകേട്ടത്. എന്നാല്‍, ആപ്പിള്‍ പോലെയൊരു ഭീമനു മുന്നില്‍ തലവച്ചു കൊടുത്താല്‍ തങ്ങള്‍ പിന്നെ വെറുമൊരു നിര്‍മാണ കമ്പനി മാത്രമായി അധപതിക്കില്ലെ എന്ന ഭയം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചതായി വാര്‍ത്തകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും, ആപ്പിളുമായി ഒരു ചര്‍ച്ചയും നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് കമ്പനി വക്താവ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിള്‍ 2024ല്‍ സെല്‍ഫ്‌ഡ്രൈവിങ് കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

∙ ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ മാധ്യമം കൂടി ഗൂഗിളുമായി കാരാറിലെത്തി

ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയേക്കാവുന്ന ഒരു നിയമം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്സ്ബുക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളില്‍ വരുന്ന ലിങ്കുകള്‍ ആരെങ്കിലും തുറന്നാല്‍ അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാധ്യമത്തിനു പണം നല്‍കണമെന്നുള്ളത് ഉള്‍പ്പടെയാണ് പുതിയ നിയമങ്ങള്‍. ഇത് വരുന്നതിനെതിരെ പല രീതിയില്‍ ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും പ്രതിരോധിച്ചെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന വാശിയിലാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ. എന്നാല്‍, മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു പണം നല്‍കിയാല്‍ മതിയെങ്കില്‍ അതു ചെയ്യാമെന്നു പറഞ്ഞ് നിയമം മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗൂഗിള്‍. ചില മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കൂട്ടിയാണ് ഗൂഗിള്‍ പുതിയ നീക്കം നടത്തുന്നത്. ചില മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഗൂഗിളിനൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഗൂഗിളിനൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് സെവന്‍ വെസ്റ്റ് മീഡിയ ആണ്.

∙ ഇന്ത്യന്‍ ഐടി വ്യവസായം 194 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന്

ഇന്ത്യന്‍ ഐടി വ്യവസായം 2021 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 194 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നാസ്‌കോം പ്രവചിക്കുന്നു.

