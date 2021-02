ആപ്പിളിന്റെ രഹസ്യ കാര്‍ പദ്ധതിക്ക് മികച്ച പങ്കാളി ബിഎംഡബ്ല്യു?; ലോകം കീഴടക്കാനൊരുങ്ങി ക്ലബ്ഹൗസ്!

ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് ആപ്പിള്‍ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാന്‍ വിവിധ കമ്പനികളുടെ സഹകരണം തേടുകയാണെന്ന വാര്‍ത്ത പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി. ഹ്യുണ്ടായി ആയിരുന്നു ആപ്പിളുമായി കരാര്‍ ഒപ്പിടുമെന്ന് ആദ്യം കേട്ടത്. എന്നാല്‍, ഹ്യുണ്ടായി വീണ്ടുവിചാരം നടത്തിയെന്നു പറയുന്നു. അതായത് ആപ്പിളിന് ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നാണ് ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍. അതു വെറുമൊരു നിര്‍മാണ കമ്പനിയാണ്. തങ്ങളും വെറുമൊരു നിര്‍മാണ കമ്പനിയാവില്ലെ ആപ്പിള്‍ പോലൊരു ഭീമനുമായി സഖ്യത്തിലായാലെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വാദിച്ചതാണ് ഹ്യുണ്ടായി പിന്‍വലിയാനുള്ള ഒരു കാരണം. ആപ്പിളിന്റെ കാര്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പല വാഹന നിര്‍മാതാക്കളുടെയും പേരുകള്‍ പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സാന്‍ഫെഡ് സി ബേണ്‍സ്റ്റെയിൻ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത് ജര്‍മന്‍ കാര്‍ നിര്‍മാണ ഭീമന്‍ ബിഎംഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും ആപ്പിളിനു പറ്റിയ പങ്കാളി എന്നാണ്.

ഏകദേശം 2015 മുതല്‍ കേള്‍ക്കുന്നതാണ് ആപ്പിള്‍ കാര്‍ നിര്‍മാണത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞേക്കുമെന്ന കാര്യം. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ കാര്‍ നിര്‍മാണ പദ്ധതി വേണ്ടെന്നു വച്ചെന്നും കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, 2020 മുതല്‍ ആപ്പിള്‍ വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മാണത്തിലേക്കു കടക്കാന്‍ വെമ്പല്‍കൊള്ളുകയാണെന്നും, അവര്‍ക്ക് കാറുകള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാന്‍ ഒരു പാര്‍ട്ണറെ തേടുകയാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ബിഎംഡബ്ല്യുവുമായി ആപ്പിള്‍ സഹകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന വാദവുമായാണ് വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കും ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ഉണ്ട്. രണ്ടു കമ്പനികള്‍ക്കും ആഗോള തലത്തില്‍ വന്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, ആപ്പിള്‍ ഈ ആശയം നേരത്തെ തന്നെ പരിഗണിച്ചിരിക്കാമെന്ന വാദവും ഉണ്ട്. ഏകദേശം അര പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് മ്യൂനിച്ചിലെ ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്റെ തലസ്ഥാനം ആപ്പിള്‍ മേധാവി ടിം കുക്ക് സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. അവിടെ എത്തി അവരുടെ ഐ3 ഇലക്ട്രിക് ഹാച്ബാക്ക് ലെയ്പ്‌സിഗിലെ ഫാക്ടറിയില്‍ എങ്ങനെയാണ് നിര്‍മിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നു പരിശോധിച്ചിരുന്നെന്നും പറയുന്നു.

എന്നാല്‍, ആപ്പിളിനെ അടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍, പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ പോലും ബിഎംഡബ്ല്യുവും പല തവണ ആലോചിച്ചേക്കും. ടെക്‌പ്രേമികള്‍ ആപ്പിള്‍ കാര്‍ എന്നു കേട്ടാല്‍ ചാടി വീണേക്കുമെന്നും അത് എതിരാളികള്‍ക്ക് പ്രശ്‌നമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ആപ്പിളുമായി കാര്‍ നിര്‍മാണ സഖ്യത്തിലേര്‍പ്പെടാന്‍ ബിഎംഡബ്ല്യു പോലും ഭയപ്പെട്ടേക്കുമെന്നും, ആപ്പിളിന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഈ ജര്‍മന്‍ കാര്‍ നിര്‍മാണ ഭീമനു പോലും ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നാല്‍, ഇരു കമ്പനികളും സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ അത് ടെസ്‌ല പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ക്കു പോലും ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യാം. അതേസമയം, ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫിസ്‌കര്‍ എന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ് കമ്പനിക്കു വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. തങ്ങള്‍ക്ക് കാര്‍ നിര്‍മാണവും സാധ്യമാണെന്ന് ആപ്പിളിനോട് ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാണോ ഇതെന്നു ചോദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ, ഏതോ കാരണത്താല്‍ ആപ്പിള്‍ കാര്‍ നിര്‍മിച്ചു തഴക്കം വന്ന ഒരു നിര്‍മാതാവിനെ തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മാണ പങ്കാളിയാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു കാണാം.

∙ 25,000 ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട്

മഹീന്ദ്ര ഇലക്ട്രിക്, ഹീറോ ഇലക്ട്രിക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങി, 2030 നു മുൻപായി 25,000 ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വിതരണം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് ഒരുങ്ങുന്നതായി വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. ടു വീലര്‍, ത്രീ വീലര്‍, ഫോര്‍ വീലര്‍ വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെടുന്ന വണ്ടികളെ വിതരണ വ്യൂഹത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനാണ് ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെ തീരുമാനം. ഇന്ത്യന്‍ സാഹചര്യത്തിന് അനുകൂലമായ വാഹനങ്ങള്‍ രാജ്യത്തെ വാഹന നിര്‍മാതാക്കള്‍ തന്നെയായിരിക്കും നിർമിച്ചു നല്‍കുക.

∙ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിനെ അമ്പരപ്പിച്ച ക്ലബ്ഹൗസ് ഇനി ലോകം കീഴടക്കാനിറങ്ങും

ഇത് ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു; ഇത്തരം ഒരു ആപ്പ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഒരാഴ്ച മുൻപ് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ശതകോടീശ്വരന്‍ ഇലോണ്‍ മസ്ക് പുതിയ ഓഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമ സേവനമായ ക്ലബ്ഹൗസിനെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാല്‍, അതു തന്നെയാണ് ക്ലബ്ഹൗസ് ഉപയോഗിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളുടെയും പ്രതികരണമെന്നതു തന്നെയാണ് ഈ ആപ്പ് സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്ത് പുതിയ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചേക്കുമെന്നു കരുതുന്നവര്‍ പറയുന്നത്. ഡൗണ്‍ലോഡിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ക്ലബ്ഹൗസ് മുപ്പതിലേറെ രാജ്യങ്ങളില്‍ ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിന്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ടിക്‌ടോക്, വാട്‌സാപ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളെ പിന്തള്ളിയാണ് പ്രതിമാസ ഡൗണ്‍ലോഡില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതെന്ന് ആപ് ആനി എന്ന വിശകലന കമ്പനി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ജപ്പാന്‍, ജര്‍മനി, കൊറിയ, ഇറ്റലി തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം സംസ്‌കാരങ്ങളിലും ആപ്പ് പുതിയ ഉണര്‍വാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ക്ലബ്ഹൗസിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുക. പിന്നെ റൂമുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് തത്സമയ ചര്‍ച്ചകളും നടത്താം. ആയിരക്കണക്കിന് പേര്‍ക്ക് ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കാം. മസ്‌ക്, ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് തുടങ്ങി പല പ്രമുഖരും ക്ലബ്ഹൗസില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും സംഭാഷണങ്ങള്‍ക്കും എത്തിയിരുന്നു. കീര്‍ത്തിയും അധികാരവുമുള്ളവര്‍ പോലും ക്ലബ്ഹൗസിലെത്തുന്നു എന്നത് ആപ്പിന്റെ പ്രചാരം അതിവേഗം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയാണ്. തങ്ങള്‍ക്കിപ്പോള്‍ പ്രതിവാരം ഏകദേശം ഒരു കോടി ഉപയോക്താക്കളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആപ്പിന്റെ സഹസ്ഥാപകന്‍ പോള്‍ ഡേവിസണ്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ആപ്പിലുള്ള താത്പര്യം അഞ്ചു മടങ്ങാണ് വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു.

ആപ്പ് പരീക്ഷിക്കണമെന്നുളളവര്‍ക്ക് നേരിട്ട് അതിലേക്കു പ്രവേശിക്കാനാവില്ല. ക്ലബ്ഹൗസില്‍ അംഗങ്ങളായ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാല്‍ മാത്രമെ അംഗമാകാന്‍ സാധിക്കൂ. ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചാണ് ജിമെയില്‍ പ്രചാരം നേടിയതെന്നും ഓര്‍മയില്‍ വയ്ക്കാം. അതേസമയം, ക്ലബ്ഹൗസ് ആപ്പ് ഇപ്പോഴും ഐഒഎസില്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ് അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഇതോടെ ക്ലബ്ഹൗസിലേക്ക് പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾ കുതിച്ചെത്തിയേക്കും.

∙ ഗെയ്മിങ് അക്‌സറീസ് നിര്‍മാണ കമ്പനി ഹൈപര്‍എക്‌സ് എച്പി ഏറ്റെടുക്കന്നു

പ്രമുഖ കംപ്യൂട്ടര്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ എച്പി ഗെയ്മിങ്ങിനുള്ള അനുബന്ധ ഉപകരണ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ഹൈപര്‍എക്‌സ് 425 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ നല്‍കി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കിങ്സ്റ്റണ്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഹൈപ്പര്‍എക്‌സ്. ഹെഡ്‌സെറ്റുകള്‍, കീബോഡുകള്‍, മൗസ് പാഡ്, യുഎസ്ബി മൈക്രോഫോണ്‍ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഹൈപര്‍എക്‌സ് നിര്‍മിച്ചുവന്നത്.

∙ റിയല്‍മിയുടെ ചലനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തെളിയുന്ന ലൈറ്റിന് 599 രൂപ

സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് റിയല്‍മി ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഇരുട്ടിലും ചലനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തെളിയുന്ന രാത്രി വിളക്കും ഉള്‍പ്പെടും. ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് സെന്‍സര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലൈറ്റ് അനക്കം തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ആറു മീറ്റര്‍ അകലെ വരെയുള്ള ചലനമാണ് ലൈറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇത് 15 സക്കന്‍ഡു നേരത്തേക്കായിരിക്കും തെളിയുക. 3എഎഎ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഒരു സെറ്റ് ബാറ്ററി 365 ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. മുതര്‍ന്നവരും മറ്റു ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാത്‌റൂമുകള്‍ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. റൂമിലെ ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് കണ്ടുപിടക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതു വരെ ഇത്തരം ലൈറ്റുകള്‍ തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കും. റിയല്‍മിയുടെ മോഷന്‍ ആക്ടിവേറ്റഡ് നൈറ്റ് ലൈറ്റിന് 599 രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ വ്യാഴത്തിന്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

നാസയുടെ ജുനോ ബഹിരാകാശപേടകം പിടിച്ചെടുത്ത വ്യാഴത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക. https://www.missionjuno.swri.edu/junocam/processing. ജൂനോ 2016 മുതല്‍ വ്യാഴത്തിനു ചുറ്റും പറക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: BMW Seen as Ideal Match for Apple as Car Manufacturing Partner