സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഒരു സന്ദേശം ആരാണ് ആദ്യം പോസ്റ്റു ചെയ്തതെന്ന കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. പുതിയ നിയമങ്ങൾ വരുന്നതോടെ വാട്‌സാപ്, ടെലഗ്രാം, സിഗ്നല്‍ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ നല്‍കുന്നുവെന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്ക് സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാല്‍ ആരാണ് ആദ്യം ഒരു പോസ്റ്റിട്ടത് എന്നു കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല. ഇത്തരം ഒരു ചര്‍ച്ച വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുൻപ് നടക്കുകയും, അന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ടേക്കുമെന്നു വരെ വാട്‌സാപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതുമാണ്. എന്നാല്‍, വാട്‌സാപ്പിന്റെ ഉടമയായ ഫെയ്‌സ്ബുക് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ വേണ്ടത്ര ഉറപ്പുകള്‍ ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കാമെന്നും പറയുന്നു.

അതേസമയം, ഇന്ത്യാ ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷന്റെ മേധാവി അപാര്‍ ഗുപ്ത പറയുന്നത് ഉപയോക്താക്കളുടെ അവകാശം എടുത്തു കളയുന്നതിനു തുല്യമാണ് പുതിയ നിയമങ്ങളെന്നാണ്. ഇതു വഴി സെന്‍സര്‍ഷിപ് വര്‍ധിച്ചേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഭയക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങള്‍ രഹസ്യമല്ലെന്ന തോന്നല്‍ വന്നാല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ പല സന്ദേശങ്ങളും പോസ്റ്റു ചെയ്യാന്‍ ഭയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരിക. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഡിജിറ്റല്‍ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

∙ മറ്റ് ആറു സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെയും നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് തുടങ്ങിയ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെയും മറ്റു ഡിജിറ്റല്‍ കണ്ടെന്റ് സേവനദാതാക്കളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ്. വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളോട് അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഒരു ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാനോ, തിരുത്താനോ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ പരിഹാരം കാണേണ്ടതായി വരും. ഇതു കൂടാതെ കുട്ടികള്‍ അവര്‍ക്കു പറ്റാത്ത കണ്ടെന്റ് കാണുന്നത് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഉണ്ട്. പുതിയ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആറു പ്രധാനകാര്യങ്ങള്‍ ഇതാണ്:

1. ഇനിമേല്‍ ഒടിടി സേവനദാതാക്കളായ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ്, ആമസോണ്‍ പ്രൈം വിഡിയോ, സീ5 തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള്‍ അവര്‍ നല്‍കുന്ന ഉള്ളടക്കം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി സ്വയം തിരിക്കണം. യു, അഥവാ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കാണാവുന്നത്, യു/എ 7 വയസ് വരെ, യു/എ 13 വയസ് വരെ, യു/എ 16 വയസ് വരെ, പ്രായ പൂര്‍ത്തിയായവര്‍ക്കുള്ള കണ്ടെന്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരിക്കേണ്ടത്.

2. ഒടിടി സേവനദാതാക്കള്‍ ഇനി മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് കുട്ടികള്‍ കാണുന്ന കണ്ടെന്റ് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പാരന്റല്‍ ലോക് നല്‍കണം.

3. പ്രസ് കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിനു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം ഇനിമുതൽ ഡിജിറ്റല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമായിരിക്കും. കേബിള്‍ ടെലിവിഷന്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്‌സ് റെഗുലേഷന്‍ ആക്ടിലെ പ്രോഗ്രാം കോഡും ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. അച്ചടി മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസ് കൗണ്‍സില്‍ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലുകള്‍ക്ക് ഒരു നിയമവും പാലേക്കേണ്ട. ഇതാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങളും പ്രസ് കൗണ്‍സിലിന്റെ നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുവേണം പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ എന്നാണ് വാര്‍ത്താ വിതരണ പ്രസരണ വകുപ്പു മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍ പറഞ്ഞത്.

4. ഇന്ത്യയിലെ പ്രസാധകര്‍ മൂന്നു തട്ടുളള ഒരു പ്രശ്‌നപരിഹാര സംവിധാനം തുടങ്ങണം. ആദ്യ തലത്തില്‍ ഇത് മാധ്യമ സ്ഥാപനം തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കും. രണ്ടാമത്തെ തലത്തില്‍ ഇങ്ങനെ പ്രസാധകര്‍ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്മറ്റികള്‍ എല്ലാം കൂടി തീരുമാനമെടുക്കും. മൂന്നാമത്തെ തട്ടില്‍ ഒരു ഓവര്‍സൈറ്റ് ബോര്‍ഡ് ആയിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.



5. ഇനിമേല്‍ എല്ലാ കമ്പനികളും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനായി ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കണം. കമ്പനിക്ക് അധികാരികള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവുകള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ചുമതലയായിരിക്കും. ഈ ഓഫിസര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഓഫിസര്‍മാര്‍ തങ്ങളുടെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്‍ക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പരിഹാരം കാണേണ്ടതായുണ്ട്. ചീഫ് കംപ്ലയിന്‍സ് ഓഫിസര്‍, നോഡല്‍ കോണ്ടാക്ട് പേഴ്‌സണ്‍, റെസിഡന്റ് ഗ്രീവന്‍സ് ഓഫിസര്‍ എന്നീ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം വേണമെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു. ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ ആയിരിക്കണം.

6. ഇതു കൂടാതേ പ്രസാധകര്‍ക്കും മറ്റും ഒന്നോ ഒന്നിലേറെയോ നിയന്ത്രണാധികാരമുളള ചട്ടക്കൂടുകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇവ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ന്യായാധിപന്‍, ഹൈക്കോര്‍ട്ട് ന്യായാധിപന്‍, പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി തുടങ്ങിയ ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിലായിരിക്കും. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളില്‍ ആറ് അംഗങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ വേണ്ടെന്നു സർക്കാർ നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്നു.

ഇവ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍: നിയമപരമല്ലെന്ന് അധികാരികള്‍ പറയുന്ന കണ്ടെന്റ് നീക്കംചെയ്യാന്‍ സമൂഹ മാധ്യമ കമ്പനികള്‍ ഇനി ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വീക്ഷിക്കാനുള്ള ചട്ടക്കൂടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇന്ത്യയുടെ പമാധികാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതായും വരും. തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണം വന്നാല്‍ അതുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതായി വരും. നിയമപരമല്ലെന്നു പറയുന്ന ഉള്ളടക്കം പലപ്പോഴും 36 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും.

പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍, കുടുംബ ആപ്പുകളായി കരുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്‌സാപ്പിലും മറ്റും ക്ലീനിങ് വേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്നു പറയുന്നു. പുതിയ നിയമങ്ങളെ ഫെയ്‌സ്ബുക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അതേസമയം, ട്വിറ്റര്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ തയാറായില്ല.

∙ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന് സ്വന്തം 'വാട്‌സാപ്'

വാട്സാപ്പും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും പോലെയുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും, ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ തങ്ങള്‍ സെക്യുവര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഫോര്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് അഥവാ സായി എന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായിരിക്കും ഓഫിസ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സേന അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഓഫിസര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത, വാട്‌സാപ്പിനു തുല്യമായ ആപ്പ് എന്നാണ് സേന നല്‍കുന്ന വിവരണം. സേനയ്ക്കു മൊത്തമായി ഇത് നല്‍കുന്ന കാര്യമാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും, കൂടുതല്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തിയ ശേഷം ഇതിനുള്ള അനുമതി തേടുമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. പ്രാദേശിക സെര്‍വറുകളിലായിരിക്കും ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുക.

