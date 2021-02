ഇന്‍കോഗ്നിറ്റോ മോഡില്‍ പോലും ഉപയോക്താക്കളെ ട്രാക്കു ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ രീതികള്‍ തന്നെ അസ്വസ്ഥയാക്കുന്നെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ജഡ്ജി. ഇത് അസ്വാഭാവികമാണ് എന്നാണ് കലിഫോര്‍ണിയയിലെ സാന്‍ ജോസിലെ അമേരിക്കന്‍ ജില്ലാ ന്യായാധിപയായ ലൂസി കോഹ് നിരീക്ഷിച്ചത്. അധിക ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തി ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ പ്രൊഫൈല്‍ നിർമിക്കാനോ, വ്യക്തിയെ അറിഞ്ഞു പരസ്യം നല്‍കാനോ അല്ലേ എന്ന് ജഡ്ജി ചോദിച്ചു.

2016 മുതല്‍ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കു കടന്നുകയറിയതിനാല്‍ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പേര്‍ക്ക് ഗൂഗിള്‍ 5000 ഡോളര്‍ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന കേസാണ് ജസ്റ്റിസ് ലൂസി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ കേസില്‍ കഴമ്പില്ല, അത് തള്ളിക്കളയണം എന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ വാദിക്കുന്നത്. പല സിലിക്കന്‍ വാലി ഭീമന്മരുടെയും ഡേറ്റാ ശേഖരണത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത ചരിത്രമുള്ളയാളാണ് ജസ്റ്റിസ് ലൂസി. തങ്ങളുട സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരില്‍ നിന്നുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ ഡേറ്റാ ശേഖരണം കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നതു പോലെ അത്ര നിഷ്‌കളങ്കമായ ഒന്നാണോ എന്നും വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടയില്‍ ജഡ്ജി ചോദിച്ചു.

∙ ഇന്‍കോഗ്നിറ്റോ മോഡിലും എല്ലാം പരസ്യം തന്നെ

ബ്രൗസറുകളിലെ സ്വകാര്യ മോഡ് (വിവിധ ബ്രൗസറുകളില്‍ വിവിധ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു- ഇന്‍ പ്രൈവറ്റ്, ഇന്‍കോഗ്നിറ്റോ, പ്രൈവറ്റ് ബ്രൗസിങ്) ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ പോലും ഗൂഗിള്‍ ഉപയോക്താക്കളെ ട്രാക്കു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേസ്. ഈ വിഷയം പലവട്ടം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതുമാണ്. സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഈ മോഡില്‍ ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി ബ്രൗസറില്‍ സേവു ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നു മാത്രമെയുള്ളു. ഈ മോഡില്‍ നടത്തുന്ന ബ്രൗസിങ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനദാതാവടക്കമുള്ള പലര്‍ക്കും അറിയാന്‍ സാധിക്കും. അപ്പോഴും ജഡ്ജി ലൂസിയുടെ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് - ഈ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും ഗൂഗിള്‍ എന്തുകൊണ്ട് വിടാതെ ട്രാക്കു ചെയ്യുന്നു? ട്രാക്കിങ് കൊണ്ട് അവരുടെ യഥാര്‍ഥ ലക്ഷ്യമെന്താണ് എന്നാണ് ജഡ്ജി ചോദിക്കുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഗൂഗിള്‍ ഇന്നേവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എത്രമാത്രം വിശ്വസനീയമാണ് എന്നാണ് ജഡ്ജി ലൂസി ചോദിക്കുന്നത്. അവര്‍ പരിഗണിക്കുന്ന ഈ കേസില്‍, ഇന്‍കോഗ്നിറ്റോ മോഡില്‍ പോലും ഗൂഗിള്‍ തങ്ങളുടെ കോഡ് വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ നിക്ഷേപിച്ച് വിശകലന, പരസ്യ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കളുടെ ബ്രൗസിങ് രീതി ചോര്‍ത്തി അതിന്റെ കോപ്പികള്‍ കമ്പനിയുടെ സെര്‍വറുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് പരാതിക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്.

∙ കോടതിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പോലും ഗൂഗിളിന്റെ നിരീക്ഷണം!

ഇതൊരു സ്വകാര്യ മോഡാണ് എന്നും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ഡേറ്റയുടെ മേല്‍ കൂടുതല്‍ അധികാരമുണ്ടെന്നും തോന്നിപ്പിച്ച ശേഷം ഗൂഗിള്‍ ഉപയോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പരാതിക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ വക്കീല്‍ അമാന്‍ഡ ബോണ്‍ വാദിച്ചത്. അതേസമയം, ഗൂഗിളിന്റെ ഡേറ്റാ ശേഖരണം ബ്രൗസറുകളിലെ സാധാരണ മോഡിലെന്നതു പോലെ നിര്‍ബാധം നടക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഡേറ്റാ ശേഖരണം ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് തങ്ങള്‍ മറച്ചുവച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ വക്കീല്‍ ആന്‍ഡ്രൂ സ്‌കാപിറോ വാദിച്ചത്. പല വെബ്‌സൈറ്റുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഡേറ്റാ ശേഖരണമെന്നും കേസില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ വാദിച്ച ഗൂഗിളിന്റെ മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനായ സ്റ്റീഫന്‍ ബ്രൂം പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ആ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ക്കും വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ്. എന്നാല്‍, ഇക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചു പോയ ബ്രൂം അബദ്ധത്തില്‍ ചെന്നു ചാടുകയും ചെയ്തു.

കമ്പനിയെ ന്യായീകരിക്കാനായി ബ്രൂം പറഞ്ഞത് ഫെഡറല്‍ കോടതിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് പോലും ഗൂഗിളിന്റെ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. എന്നാല്‍, ജഡ്ജി ലൂസി ഈ വാദത്തില്‍ പിടിച്ചു കയറി, കോടതിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലിരുന്ന് ഗൂഗിള്‍ എന്തു ചെയ്യുകയാണ് എന്നതിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒന്നുമറിയാതെ കോടതിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെത്തുന്ന ആളുകളുടെ വിവരം പോലും ഗൂഗിള്‍ ചോര്‍ത്തുന്നുവെന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞത്. കോടതിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്ന് എന്തു ഡേറ്റയാണ് ഗൂഗിള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതെന്നും അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു സത്യാവങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജഡ്ജി ലൂസി. ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ ആളുകളില്‍ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു വ്യക്തതയും ഇല്ലെന്നത് തികച്ചും ആശങ്കാകുലമായ കാര്യമാണെന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്വകാര്യതാ അവബോധം വളരുന്നതോടെ പലരും ഈ കമ്പനികളുടെ സേവനങ്ങള്‍ പാടെ ഒഴിവാക്കുന്നതും ഇന്നു കാണാം. ആപ്പിളും ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ ട്രാക്കിങ്ങിനെതിരെ പല തവണ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ചെന്നൈ വാസികള്‍ക്ക് ദൈനംദിന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വാട്‌സാപ്പിലൂടെ പരാതിപ്പെടാം

ഗ്രേറ്റര്‍ ചെന്നൈ കോര്‍പറേഷന്‍ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ സിസ്റ്റത്തില്‍ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വാട്‌സാപ്പിലൂടെ അറിയിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ വാട്‌സാപ് അക്കൗണ്ടായ +9194999 33644 ലേക്ക് ഹായ് എന്നൊരു സന്ദേശം അയച്ച് തങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ പറയാനും പരിഹാരം തേടാനുമാകുമെന്നാണ് ജിസിസി പറയുന്നത്. തമിഴിലടക്കം സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കാം. ഇത്തരം സേവനങ്ങള്‍ക്കായി സർക്കാർ സ്വന്തം ആപ്പുകള്‍ ഇറക്കിയിരുന്നതെങ്കില്‍ അതായിരിക്കും കൂടുതല്‍ മികച്ചതെന്ന അഭിപ്രായവുമുണ്ട്.

∙ തങ്ങളോട് ഇന്ത്യ എതിര്‍പ്പൊന്നും കാട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വാവെയ്

ഈ നിമിഷം വരെ ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ യാതൊരു വേര്‍തിരിവും കാട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും, 5ജി ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കരുതെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വിവാദ ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ വാവെയ് പറഞ്ഞു.

∙ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മാണത്തിലേക്കു തിരിയുന്നുവെന്ന് വാവെയ്

അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം മൂലം കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാവെയ് തങ്ങളും ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാണത്തിലേക്കു തിരിയുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാന്‍ ചൈനയുടെ ചങ്ഗന്‍ ഓട്ടോമൊബൈല്‍ തുടങ്ങിയ വാഹനനിര്‍മാതാക്കളെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

∙ സ്വകാര്യതയിലേക്കു കടന്നു കയറിയതിന് ടിക്‌ടോക്കിന് 9.2 കോടി ഡോളര്‍ പിഴ

വിവാദ ചൈനീസ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക് ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കു കടന്നുകയറി എന്ന കേസില്‍ കമ്പനിയോട് 9.2 കോടി ഡോളര്‍ പിഴയൊടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലിനോയിസിലെ അമേരിക്കന്‍ ജില്ലാ കോടതി. ആളുകളുടെ അനുമതി വാങ്ങാതെ ബയോമെട്രിക് ഡേറ്റയടക്കം സ്വകാര്യഡേറ്റ ചോര്‍ത്തി എന്നായിരുന്നു കേസ്. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം കമ്പനി നിഷേധിച്ചു. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യാനായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ വാദത്തിനു നില്‍ക്കുന്നില്ല, പിഴയൊടുക്കാം എന്നാണ് ടിക്‌ടോക് അറിയിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെട്ട ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ടിക്ടോക്. ടിക്ടോക്കിന് അമേരിക്കിയില്‍ മാത്രം 100 ദശലക്ഷത്തോളം ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്.

