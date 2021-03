ചൊവ്വാ പാരച്യൂട്ടിൽ രഹസ്യ കോഡുണ്ടെന്ന് നാസ, പിന്നാലെ ആ കോഡ് ‘പൊളിച്ച്’ വിദ്യാർഥിയും

നാസയുടെ പെഴ്സിവീയറൻസ് പേടകത്തെ ചൊവ്വയിലിറങ്ങാന്‍ സഹായിച്ച ചുവന്ന പാരച്യൂട്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ ആരുടേയും ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതാണ്. ചുവപ്പും വെളുപ്പും ഇടകലര്‍ന്ന കള്ളികളുള്ള ഈ പാരച്യൂട്ടിന് പിന്നില്‍ വലിയൊരു രഹസ്യമുണ്ടെന്ന് നാസ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ നാസയുടെ പാരച്യൂട്ട് രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലോകം പുറത്തുവിട്ട് കരുത്ത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

നാസയുടെ സിസ്റ്റംസ് എൻജിനീയര്‍ അലന്‍ ചെൻ ആണ് പെഴ്സിവീയറൻസ് ചൊവ്വയില്‍ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ തല്‍സമയ സ്ട്രീമിങ്ങിനിടെ ആദ്യമായി ഈ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂചന നല്‍കിയത്. 'ശാസ്ത്രത്തിനൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ എൻജിനീയറിങ് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയെകൂടി കൂടുതല്‍ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങളില്‍ പല രഹസ്യസന്ദേശങ്ങളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാറുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചോളൂ' എന്നായിരുന്നു അലന്‍ ചെന്‍ പറഞ്ഞത്.

ഐടി വിദ്യാര്‍ഥിയായ അബേല പഫാണ് ട്വിറ്ററില്‍ നാസയുടെ ഈ പാരച്യൂട്ട് രഹസ്യ കോഡ് ആദ്യം പൊളിച്ചത്. പിതാവിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നാണ് രഹസ്യം കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് അബേല പറഞ്ഞത്. പാരച്യൂട്ടിന്റെ നിറങ്ങളെയും വളയങ്ങളേയും 10 ബിറ്റ് ബൈനറി പാറ്റേണിലേക്ക് മാറ്റിയായിരുന്നു രഹസ്യം കണ്ടെത്തിയത്. 'Dare Mighty Things' എന്നതിന്റെ ബൈനറി രൂപമാണിതെന്നായിരുന്നു അബേലയുടെ ട്വീറ്റ്.

പാരച്യൂട്ടിലെ ചുവന്ന ഭാഗം ഒന്നും വെളുത്ത ഭാഗം പൂജ്യവുമായി ഊഹിച്ചാല്‍ ഉള്ളിലെ വളയത്തിലെ നമ്പര്‍ 0000000100 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ASCII കോഡ് അനുസരിച്ച് ഡി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരത്തിന്റെ നമ്പറാണ്. ഇങ്ങനെ പാരച്യൂട്ടിനുള്ളിലെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് വളയങ്ങളിലേയും അക്ഷരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയാണ് ഈ സന്ദേശം വായിച്ചെടുത്തത്.

നാസ തന്നെ ഇക്കാര്യം സത്യമാണെന്ന് വൈകാതെ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പെര്‍സെവെറന്‍സിന്റെ ചീഫ് എൻജിനീയറായ ആദം ഷെല്‍സ്‌നറാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. വര്‍ഷങ്ങളോളം നാസയുടെ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ ലബോറട്ടറിയുടെ (ജെപിഎല്‍) ആപ്തവാക്യമായിരുന്നു 'Dare Mighty Things' എന്നത്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന തിയോഡര്‍ റൂസ്‌വെല്‍റ്റ് 1899ല്‍ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തില്‍ നിന്നായിരുന്നു ഈ ആപ്തവാക്യം ലഭിച്ചിരുന്നത്.

പാരച്യൂട്ടിന്റെ അവസാനത്തെ വളയത്തിലും ഒരു രഹസ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ചേര്‍ന്ന 34 11 58 N 118 10 31 W ആണെന്ന് റെഡ്ഡിഫ് യൂസറായ tend0g ആണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ജെപിഎല്ലിന്റെ ഭൂമിയിലെ സ്ഥാനത്തെ കുറിക്കുന്നതാണിത്. ഇത് മാത്രമല്ല പെഴ്സിവീയറൻസില്‍ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന രഹസ്യങ്ങളെന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച ഒരുകോടി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേരുകളില്‍ നിന്നാണ് പെഴ്സിവീയറൻസ് എന്ന പേര് നാസ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ 1.09 കോടി പേരുകളും ആലേഖനം ചെയ്ത പ്രത്യേകം ചിപ്പും പെഴ്സിവീയറൻസിലുണ്ട്. ഇതിനു മുകളില്‍ മോര്‍സ് കോഡില്‍ 'Explore As One' എന്നും വരച്ചു ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

നാസയുടെ എല്ലാ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളിലും ഇത്തരം രഹസ്യങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുക പതിവുണ്ട്. ക്യൂരിയോസിറ്റി പേടകത്തിന്റെ ചക്രത്തില്‍ മോര്‍സ് കോഡില്‍ ജെപിഎൽ എന്ന് ഏഴുതി ചേര്‍ത്തിരുന്നു. പുറത്തുവിട്ടതും വിടാത്തതുമായ നിരവധി രഹസ്യങ്ങള്‍ കൂടി ഇത്തരം ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളിലുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

English Summary: There's a Secret Message Coded Into Percy's Parachute. But It's Not The Only One