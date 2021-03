കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ സമൂഹമാധ്യമ നിയമങ്ങള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അമിതാധികാരം നല്‍കിയേക്കുമെന്നും അവരത് ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തേക്കുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമ പോസ്റ്റുകളും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അത് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പരിധിവിട്ടുള്ള അധികാരം നല്‍കിയേക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ വിടരുതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് അഭിഷേക് സിംഗ്‌വി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, അതിന് പാര്‍ലമെന്റില്‍ നിയമം പാസാക്കിയ ശേഷം വേണം നടപടികള്‍ തുടങ്ങാന്‍ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുകള്‍ വഴി നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

ഇത്തരം ഉത്തരവുകള്‍ വളരെ അപകടംപിടിച്ചവയാണ്, അവ സംസാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സര്‍ഗാത്മകതയ്ക്കും ഗുണകരമായിരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത്തരം നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ വളരെയധികം അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഡേറ്റാ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാര്‍ലമെന്റില്‍ ഒരു നിയമവും പാസാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മൂന്നു-നാലു വര്‍ഷമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തു വരുന്ന ഡേറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ആക്ട് പോലും പാസാക്കിയിട്ടില്ല. പാര്‍ലമെന്റ് പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. എന്നാൽ, പുതിയ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി റൂള്‍സ് 2021 ഐടി മന്ത്രി രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദും വാര്‍ത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പു മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവേദ്‌ക്കറും സംയുക്തമായി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

∙ തെറ്റിധാരണ വേണ്ട, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചോട്ടെ

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നിയമങ്ങള്‍ വേണം. എതിര്‍ക്കുന്നത് അതിനെയല്ല. എന്നാല്‍, അതിനായി പാര്‍ലമെന്റില്‍ നിയമം പാസാക്കണമെന്നാണ് തന്റെ വാദമെന്ന് സിംഗ്‌വി എടുത്തു പറയുന്നു. പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വരുമ്പോള്‍ ലോകത്തിന്റെ അധിപന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തീരുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അത് സംഭാഷണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അപകടകരമായിരിക്കും. നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ വീണ്ടുവിചാരം വേണം. എന്നാല്‍, അത്തരമൊന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ ഇപ്പോള്‍ കാണാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അമിതാധികാരമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. നിയമം കൊണ്ടുവരാതെ, പാര്‍ലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കാതെ, പാര്‍ലമെന്റ് പരിശോധിക്കാതെയാണ് ഇതു നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതു നടപ്പിലാക്കാന്‍ പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിവേകവും, സ്വയം നിയന്ത്രണവും മറ്റുമായിരിക്കും ഇനി പ്രധാനം. എന്നാല്‍, അത്തരത്തിലൊരു നിയന്ത്രണം ഈ സർക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ മറ്റ് 20 സെക്ടറുകളില്‍ കാണാനില്ലെന്നും സിംഗ്‌വി ആരോപിച്ചു.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെയും, നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് പോലെയുള്ള ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളാണ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവ ഐടി ആക്ടിന്റെ പരിധിയില്‍ നിന്നാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഒരു സമൂഹ മാധ്യമ ആക്ടോ, ഒടിടി ആക്ടോ കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഐടി ആക്ട് നല്‍കുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമത്തിനു കീഴില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവേചനമായിരിക്കും രാജ്യ സുരക്ഷ എന്താണെന്നും മറ്റും നിര്‍വചിക്കുക. ഇത് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ആളുകളെ അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെടുക. രാജ്യ സുരക്ഷയുടെ പേരില്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷം നടത്തിയിരിക്കുന്ന അറസ്റ്റുകളെല്ലാം സത്യസന്ധമായിരുന്നോ എന്നും സിംഗ്‌വി ചോദിക്കുന്നു. മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശ രേഖകള്‍ ഐടി ആക്ടില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവ പാര്‍ലമെന്റില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഡേറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ആക്ട് നാലുവര്‍ഷമായിട്ടും പാര്‍ലമെന്റില്‍ പാസാക്കാത്തതെന്നും സിംഗ്‌വി ചോദിക്കുന്നു.

∙ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിരോധിക്കാനുള്ള അധികാരം

അതേസമയം, ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറക്കിയ നിയമാവലിയിലുള്ള അടിയന്തര ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിരോധിക്കാനുള്ള അധികാരം പുതിയതായി കൊണ്ടുവന്നതല്ലെന്നും അത് 2009 മുതല്‍ ഒരു നിയമമായി ഉണ്ടെന്നുമാണ് വാര്‍ത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചത്. ഇതിലെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലെ (Part III) റൂള്‍ 16നെതിരെ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്ന വിമര്‍ശനത്തിനും മന്ത്രാലയം മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിരോധിക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ അതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും നല്‍കുക.

