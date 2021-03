ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കു കടിഞ്ഞാണിടാനോ അവയെ തങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനോ ഒരുങ്ങുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി റൂള്‍സ്, 2021 എന്ന പേരില്‍ ഇന്ത്യ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ പോകുകയാണെന്ന വിജ്ഞാപനം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് വന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കു വഴിവച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിച്ചും മറ്റും നടത്തുന്ന സമൂഹ മാധ്യമ പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് ഇനി ശിക്ഷ കിട്ടാം. നിയമനിര്‍വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടെക്നോളജി കമ്പനികളെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇന്ത്യയുടേതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. സിംഗപ്പൂര്‍, റഷ്യ, ജര്‍മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങളോടാണ് ഇവയ്ക്കു കൂടുതല്‍ സാമ്യമെന്ന് പറയാം. അതേസമയം, യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ കൊണ്ടുവന്ന സ്വകാര്യതാ നയത്തില്‍ വ്യക്തിക്കാണ് പ്രാധാന്യമെന്നതാണ് കാതലായ വ്യത്യാസം.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെയും ഇടപെടല്‍, ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ വ്യാപനം, സ്വകാര്യത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്ററി കമ്മിറ്റി അന്തിമ രൂപം നല്‍കിവരുന്ന നിയമങ്ങളിലുള്ളത്. അതേസമയം, വര്‍ഷങ്ങളായി പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്ന ഡേറ്റാ പരിപാലന നിയമം കൊണ്ടുവരാനിരിക്കെ, ഇത്തരം ഒരു നീക്കം എന്തിനാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഡേറ്റാ പരിപാലന നിയമം പാര്‍ലമെന്റില്‍ പാസാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനു മുന്നോടിയായി പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു വിശദീകരണം.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ക്യാപ്പിറ്റല്‍ ഹില്‍സില്‍ (അമേരിക്കന്‍ കോൺഗ്രസ്) ആക്രമണമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ പൊലീസിനൊപ്പം നില്‍ക്കുകയും ചെങ്കോട്ടയില്‍ ആക്രമണമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ വിരുദ്ധ നിലപാടു സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ഐടി മന്ത്രി രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പറഞ്ഞത്. കർഷക സമരത്തെ തുടർന്ന് ചെങ്കോട്ടയില്‍ നടന്ന സംഭവത്തിനു ശേഷം ട്വിറ്ററിനോട് ചില അക്കൗണ്ടുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ട്വിറ്റർ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കാതിരുന്നതാണ് പുതിയ നിയമനിർമാണത്തിനു പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനമെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ വരുന്നത് വന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍

പത്തു വ്യത്യസ്ത മേഖലകളില്‍ വന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കു വഴിവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും പുതിയ നിയമങ്ങളെന്നാണ് പൊതുവേ വിലയിരുത്തല്‍. ഇവയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം, അഖണ്ഡത, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, സ്വയംഭരണാവകാശം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ഇന്ത്യയോട് സൗഹാര്‍ദ്ദമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും എതിരെയുളള കമന്റുകള്‍, ക്രമസമാധാനം തകര്‍ക്കല്‍ തുടങ്ങിയവ പെടും. ഒരാളെ നിന്ദിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ, അശ്ലീല പരമാര്‍ശങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ ലൈംഗികത, അശ്ലീലം, മറ്റൊരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം (അതില്‍ ശാരീരിക സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കല്‍ ആയിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്), ലിംഗപരവും വംശീയവുമായ അധിക്ഷേപം

തുടങ്ങിയവയും ഉള്‍പ്പെടും. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍, ചൂതാട്ടം തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ നിയമത്തിന് അനുസൃതമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളും നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരും. ഇതോടെ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിച്ച് പോസ്റ്റുകളിട്ടില്ലെങ്കില്‍ അതു പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുമെന്നു വരുന്നു.

∙ നിയമവിരുദ്ധമായ വാട്‌സാപ് സന്ദേശങ്ങള്‍ ഇനി ജയിലിലെത്തിച്ചേക്കാം

വാട്‌സാപ് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ ഇടുന്നത് ആരാണെന്നറിയണം എന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. രാജ്യവിരുദ്ധത, കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചിത്രീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനാണ് ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ചു വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത തടവു ശിക്ഷയും ലഭിക്കും. നിയമപരമല്ലാത്ത സന്ദേശം ആര് ആദ്യം പോസ്റ്റു ചെയ്തുവെന്ന് തങ്ങള്‍ക്ക് അറിയണമെന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏറെക്കാലമായി, ഫെയ്സ്ബുക്കിനു കീഴിലുള്ള വാട്‌സാപ്പിനോട് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാർ. രാജ്യത്തു നടന്ന ചില ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ നടക്കില്ലെന്നാണ് വാട്‌സാപ് അന്നു നല്‍കിയ മറുപടി. എന്നാല്‍, ആഗോള തലത്തില്‍ത്തന്നെ അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനോട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബ്രസീലാണ് ഒരു അറ്റകൈ പ്രയോഗം നടത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവര്‍ പറയുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ സ്വകാര്യ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ പോലും അതില്‍ അയാളുടെ പേരില്‍, നീക്കം ചെയ്യാനാകാത്ത തരത്തിലുളള ഒരു മുദ്ര പതിക്കണമെന്നാണ്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യ ഈ ആവശ്യം ഇതുവരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. സിംഗപ്പൂരില്‍ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ നുണ അടക്കമുള്ള തെറ്റായ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയെടുക്കാന്‍ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതു താത്പര്യത്തിനു വിരുദ്ധമായ നുണകളും മറ്റും പ്രചരിപ്പിച്ചാല്‍ പത്തു ലക്ഷം സിംഗപ്പൂര്‍ ഡോളര്‍ വരെ പിഴയും പത്തു വര്‍ഷം വരെ തടവും ലഭിക്കാം. വ്യാജ വാര്‍ത്ത തടയാനാണെന്ന പേരിലാണ് സിംഗപ്പൂര്‍ സർക്കാർ ഇതു കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും സർക്കാരിനെതിരായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് എന്ന ആരോപണവുമുണ്ട്. ഓസ്‌ട്രേലിയ, ജര്‍മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും കടുത്ത നിയമങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും സമൂഹ മാധ്യമ പോസ്റ്റുകള്‍ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു മാത്രം നടത്തേണ്ട കാലത്തേക്കാണ് ഇന്ത്യക്കാരും എത്തുന്നതെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്.

English Summary: WhatsApp posts may land you in jail