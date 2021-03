ഓൺലൈൻ റമ്മി പോയാലും ജാഗ്രത വെടിയേണ്ട, ഇല്ലെങ്കില്‍ ചമ്മലാകും മറക്കേണ്ട

പണം വച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ റമ്മി സംസ്ഥാനത്ത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നിരോധിച്ചതിനു കാരണം മേഖലയില്‍ നടക്കുന്ന വമ്പന്‍ തട്ടിപ്പുകള്‍. 1960ലെ കേരള ഗെയിമിങ് ആക്ടില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണു തീരുമാനം. ഓണ്‍ലൈന്‍ റമ്മി നിരോധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും സമാനരീതിയില്‍ വിവിധ തട്ടിപ്പുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ അരങ്ങേറുന്നതിനാല്‍ ഏവരും കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ട സമയം. കോവിഡ് കാലത്ത് ഓണ്‍ലൈനില്‍ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 100 ശതമാനത്തിലധികം വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. സാങ്കേതികമായി പരിജ്ഞാനമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഓണ്‍ലൈനില്‍ സേവനങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതു തട്ടിപ്പുകാര്‍ എളുപ്പത്തില്‍ മുതലെടുക്കുന്നു.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ചൂതാട്ടം, വാതുവയ്പ്, ഓണ്‍ലൈന്‍ റമ്മി തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രാജ്യത്തു തട്ടിപ്പിനിരയാകുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിവസവും വര്‍ധിക്കുന്നു എന്നാണു കണക്കുകള്‍. തുടര്‍ന്നാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ റമ്മിക്കു നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ കൗമാരക്കാര്‍ വലിയതോതില്‍ റമ്മി കളിച്ചു പണം നഷ്ടമായതും ചിലര്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതുമായ ദാരുണ സംഭവങ്ങള്‍ അടുത്തിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വാതുവയ്പ്, ഓണ്‍ലൈന്‍ ചൂതാട്ടം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും കര്‍ശനനിയമം കൊണ്ടുവരാന്‍ സംസ്ഥാനം ആലോചിക്കുന്നുവെന്നു ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ വാണിജ്യം. സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ കടയിലേക്കു സഞ്ചിയും പഴ്‌സുമായി പോകുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റുകളെ ഇപ്പോള്‍ സമീപിക്കരുത് എന്നാണു വിദഗ്ധര്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശം. തട്ടിപ്പിനിരയാകും മുന്‍പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളറിയാം.

∙ സൂക്ഷിക്കുക പാസ്‌വേഡുകള്‍

ഫോണുകള്‍ക്കും അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ക്കുമായി കുറഞ്ഞതു 10 പാസ്‌വേഡുകള്‍ എങ്കിലും ഇന്ന് ഒരാള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകും. പാസ്‌വേഡുകള്‍ അതുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിപോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നു മറക്കരുത്. വ്യക്തി-സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെടുത്തു വിവിധ തട്ടിപ്പുകള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നു പതിവായിക്കഴിഞ്ഞു. വിശ്വാസ്യതയുള്ളതെന്നു നമ്മുക്കു തോന്നാന്‍ ഇടയുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റും അക്കൗണ്ടും നിര്‍മിച്ച് അതില്‍ നിന്നു മെയില്‍ അയച്ചു തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതാണു പ്രധാന രീതി. ഈ മെയിലുകളില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്‍ നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതാണു തട്ടിപ്പുകാരുടെ ഒരു രീതി. ഇതോടൊപ്പം പലവിധ വ്യക്തിവിവരങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടും. കൂടുതല്‍ പ്രലോഭനത്തിനായി സമ്മാനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ കൈമാറിയാല്‍ എത്തിപ്പെടുന്നത് തട്ടിപ്പുകാരുടെ കയ്യിലാകാം. സാങ്കേതിക മേഖലയില്‍ ‘ഫിഷിങ്’ എന്ന പേരില്‍ അറിയിപ്പെടുന്ന ഈ തട്ടിപ്പ് സജീവമാണിപ്പോള്‍. സ്വകാര്യവിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോള്‍ തട്ടിപ്പിനിരയാകാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ മുന്‍കരുതലുകളും എടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് പ്രതിവിധി.

∙ വ്യാജന്മാരുടെ സ്വന്തം വെബ്‌സെറ്റ്

വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നടത്തുന്ന മറ്റൊരു തട്ടിപ്പും ഇന്നു വ്യാപകം. അനവധി പേരെ ഒരേസമയം തട്ടിപ്പിനിരയാക്കുന്ന ഈ രീതി ‘ഫാമിങ്’ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. നമ്മള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെര്‍വറിലെ പിഴവുകള്‍ മുതലെടുത്താണ് ഇവിടെ തട്ടിപ്പുകാരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം. എച്ച്ടിടിപിഎസ് സുരക്ഷയുള്ള സൈറ്റുകള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഈ തട്ടിപ്പിനു തടയിടാനുള്ള പ്രധാനവഴി

∙ വിനയാകുന്ന ലാഭക്കൊതി

എളുപ്പത്തില്‍ പണം ഉണ്ടാക്കാനുളള ദുരാഗ്രഹത്തെയാണു ഓണ്‍ലൈന്‍ രംഗത്തും തട്ടിപ്പുകാര്‍ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. സമ്മാനങ്ങളും സൗജന്യങ്ങളും വന്‍പ്രതിഫലവും വാഗ്ദാനം ചെയ്താണു തട്ടിപ്പുകാര്‍ വല വിരിക്കുന്നത്. അധികം മെയ്യനങ്ങാതെ പണം കിട്ടുമെന്ന ചിന്തയില്‍ മുന്‍കരുതല്‍ കൂടാതെ സമീപിച്ചാല്‍ പണവും സ്വകാര്യവിവരങ്ങളും നഷ്ടമാകും. ലാഭക്കൊതി വെടിഞ്ഞു ജാഗ്രതയോടെ പെരുമാറിയില്ലെങ്കില്‍ കാണാമറയത്തിരിക്കുന്നവര്‍ നിങ്ങളുടെ പണം കവരും. നിരോധിക്കപ്പെട്ട റമ്മിയടക്കമുള്ളവ പുതുരൂപത്തില്‍ വീണ്ടും ഓണ്‍ലൈനില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. നമ്മള്‍ ജാഗ്രത വെടിയാതിരിക്കുക.

