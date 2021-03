ലോകത്തെ മുൻനിര ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനിയായ ആമസോണും ലോഗോ മാറ്റി. മുൻപത്തെ ലോഗോയ്ക്ക് അഡോൾ‌ഫ് ഹിറ്റ്‌ലറുടെ മീശയുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് ചിലർ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ലോഗോ മാറ്റിയത്. നേരത്തെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് കമ്പനിയായ മിന്ത്രയുടെ ലോഗോയും വിമർശനങ്ങളെ തുടർന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു.

ആമസോണിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ ലോഗോയിലാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത്. മുന്‍പത്തെ ലോഗോയ്ക്ക് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ മീശയുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലുമായി ചിലർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ജനുവരിയുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ഷോപ്പിങ് കാർട്ടിന്റെ രൂപമുള്ള ലോഗോയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊരു ലോഗോ ആമസോൺ പരീക്ഷിച്ചത്.

ലോഗോയിലെ നീല സ്റ്റിക്കർ ടെയ്പ്പിന്റെ ഭാഗത്തെയാണ് നിരവധി പേർ വിമർശിച്ചത്. ഇതോടെ ലോഗയിലെ നീല നിറത്തിലുള്ള ഭാഗത്തിന് നേരിയ മാറ്റം വരുത്തുകയായിരുന്നു. പരിഷ്ക്കരിച്ച ലോഗോയിൽ നീല ഭാഗം ഒരു പേപ്പർ മടക്കി വച്ചതുപോലെയാണ്. അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആമസോണിന്റെ ലോഗോ മാറ്റുന്നത്.

എന്നാൽ, ആനിമേഷൻ ടിവി സീരീസ് ആയ അവതാർ: ദി ലാസ്റ്റ് എയർബെൻഡറിലെ ആങ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ തലയിലെ വര പോലെയുണ്ട് പുതിയ ആമസോൺ ലോഗോ എന്നും കമന്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, പുതിയ ലോഗോ ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാത്തതിനാൽ വലിയ തലവേദനയിൽ നിന്നാണ് ആമസോൺ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

