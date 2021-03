കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് കോടീശ്വരനിലേക്ക്, ഇന്ന് ആസ്തി 204497 കോടി, ജയ് ചൗധരിയുടെ ജീവിതകഥ ഒരു പാഠമാണ്...

ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ജയ് ചൗധരി 2021ലെ ഗ്ലോബൽ ഹുറൂൺ റിച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തെത്തി. റിലയൻസ് മേധാവി മുകേഷ് അംബാനി, എച്ച്സിഎൽ ടെക്നോളജീസ് സ്ഥാപകൻ ശിവ് നാടാർ, ലക്ഷ്മി എൻ മിത്തൽ, സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സൈറസ് പൂനവല്ല, ഗൗതം അദാനി, ഹിന്ദുജ സഹോദരൻമാർ, ഉദയ് കൊട്ടക്, രാധാകൃഷ്ണൻ ധാമിനി, ദിലീപ് സംഘവി എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ജയ് ചൗധരിയും ആദ്യത്തെ പത്ത് പേരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് വളർ‌ന്ന ജയ് ചൗധരി ഇപ്പോൾ കലിഫോർണിയയിലാണ് സ്ഥിരതാമസം.

കലിഫോർണിയ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ ഇസഡ്സ്കേലറിന്റെ (ZScaler) സ്ഥാപകനായ ജയ് ചൗധരി കമ്പനിയുടെ സിഇഒയുമാണ്. ഓഹരി വിപണി സൂചിക നാസ്ഡാക്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കമ്പനിയാണ് ഇസഡ്സ്കേലർ. ഈ കമ്പനിയുടെ 45 ശതമാനം ഓഹരികളും ജയ് ചൗധരിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കൈവശമാണ്. 2800 കോടി ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 2,04,497 കോടി രൂപ) അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആസ്തി.

കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ജയ് ചൗധരി കോടീശ്വരനായത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ചൗധരി ചെറുപ്പത്തിൽ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിച്ചത്. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വീട്ടിൽ വൈദ്യുതി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പഠിക്കാനായി ദിവസവും നാലു കിലോമീറ്ററോളം നടന്നാണ് പോയിരുന്നത്. മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നായിരുന്നു പഠനം. ഇതെല്ലാം പല അഭിമുഖങ്ങളിലായി ചൗധരി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 62കാരനായ ജയ് ചൗധരിയുടെ ജീവിതകഥ എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠംകൂടിയാണ്. കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നും കോടീശ്വരനാകാമെന്ന പാഠം.

ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഐഐടിയിൽ നിന്നാണ് ചൗധരി ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിടെക് ബിദുരം സ്വന്തമാക്കിയത്. പിന്നീട് സിൻസിനാറ്റി സർവകലാശാലയിൽ എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനു പ്രവേശനം കിട്ടി. ഇതോടെ 1980ൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്തു. 1980 ൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പറന്നപ്പോഴാണ് ചൗധരി ആദ്യമായി വിമാനത്തിൽ കയറിയത്.

ഇസഡ്സ്കേലർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചൗധരി മറ്റു നിരവധി സംരംഭങ്ങളും ജോലിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീരിയൽ സംരംഭകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചൗധരി സെക്യുർ ഐഐടി, കോർഹാർബർ, സിഫർ ട്രസ്റ്റ്, എയർ ഡിഫൻസ് തുടങ്ങി നാല് ടെക് കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1996 ലാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി സ്ഥാപനമായ സെക്യുർ ഐടി തുടങ്ങിയത്. ചൗരിയും ഭാര്യ ജ്യോതിയും അവരുടെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും ഉപയോഗിച്ചാണ് സെക്യുർ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് പണ്ടൊരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

2020 ൽ ചൗധരിയുടെ ആസ്തി 271 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1300 കോടി ഡോളറായി ഉയർന്നിരുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടയിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം സുരക്ഷാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകി. ഇതാണ് ചൗധരിയുടെ അതിവേഗം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

English Summary: Himachal-born Jay Chaudhry is 9th richest Indian after net worth rises by 271% in 2020