ലോകം ഭീതിയിൽ! ചൈനീസ് ആക്രമണം ഒരു സൂചന മാത്രം, ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരിടാനുള്ളത് വൻ വെല്ലുവിളി

അടുത്തിടെ നടന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം ലോക ശക്തികളെ പോലും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അമേരിക്ക പോലും സൈബർ ആക്രമണ ഭീതിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് മുംബൈയെ ഇരുട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട് വൈദ്യുതി നിലച്ചത് (എന്നാൽ സർക്കാർ ഇത് നിഷേധിച്ചു). ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിലെ ഓഹരി വിപണിയേയും ട്രെയിനുകളേയും ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളേയും നേരിട്ട് ബാധിച്ച വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നില്‍ ചൈനീസ് സംഘമാണെന്ന ആരോപണം സജീവമാണ്. വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് ഹാക്കര്‍മാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവിയില്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ വൈദ്യുതി ശൃംഖലകളെ കൂടുതലായി ലക്ഷ്യം വെക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് സൈബര്‍ വിദഗ്ധര്‍ നല്‍കുന്നത്.

വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിയും തോറും പവര്‍ഗ്രിഡുകള്‍ കൂടുതലായി സ്മാര്‍ട് ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് പുതിയ സാധ്യത തുറന്നുകിട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം യുഎസ് സ്റ്റേറ്റായ ടെക്‌സസില്‍ പൊടുന്നനെയുണ്ടായ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിലും ഹാക്കര്‍മാരുടെ സംഘടിത ആക്രമണമാണെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നാല് ദശാബ്ദങ്ങള്‍ക്കിടെ വലിയ തോതിലാണ് മനുഷ്യനിയന്ത്രിത സംവിധാനങ്ങളില്‍ നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക് കണ്ട്രോളുകളിലേക്ക് പവര്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ മാറിയത്.

ഇന്ത്യയിലെ ഊര്‍ജ വിതരണ ശൃംഖലയ്ക്ക് കൃത്യമായ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ സ്മാര്‍ട് ഗ്രിഡ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് റെജി കുമാര്‍ പിള്ള ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവത്തില്‍ കാണണമെന്നും ദുരന്തത്തിനു കാത്തിരിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

പവര്‍ ഗ്രിഡുകള്‍ അടക്കമുള്ള തന്ത്രപ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യമേഖലകള്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന രീതി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി വലിയ തോതില്‍ വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യമായ സൈബര്‍ സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് ലക്ഷ്യം നേടുക എളുപ്പവുമാണ്. പവര്‍ഗ്രിഡുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് അയക്കുന്ന സ്പൂഫ് മെയിലുകള്‍ വഴിയാണ് ഹാക്കര്‍മാര്‍ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

മുംബൈയിലുണ്ടായ ഊര്‍ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നില്‍ ചൈനീസ് ഹാക്കര്‍മാരാണെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പിന്തുണയുള്ള റെഡ്എക്കോ എന്ന സംഘമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നാണ് റെക്കോഡ് ഫ്യൂച്ചര്‍ എന്ന സൈബര്‍ സുരക്ഷാ കമ്പനിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിലെ പവര്‍ സിസ്റ്റംസ് കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്, എന്‍ടിപിസി, എന്‍എല്‍ഡിസി, ആര്‍എല്‍ഡിസി, എസ്എല്‍ഡിസി, ഡല്‍ഹി സ്റ്റേറ്റ് ലോഡ് ഡെസ്പാച്ച് സെന്റര്‍, കര്‍ണാടകയിലെ കുട്ഗി പവര്‍ പ്ലാന്റ് എന്നിവയും ഹാക്കര്‍മാര്‍ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

ആധുനികവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക പവര്‍ഗ്രിഡുകളില്‍ അസാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പവര്‍ഗ്രിഡുകള്‍ ഭാവിയിലും സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിനിരയാവുമെന്നാണ് കൊറിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫസര്‍ കിം സിയുന്‍ജോ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാരുകളുടെ പിന്തുണയുള്ള ഹാക്കര്‍മാരുടെ സംഘങ്ങള്‍ ഇനിയും പവര്‍ഗ്രിഡുകളെ ആക്രമിക്കും. വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്തരം ആക്രമണമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം.

English Summary: Global power grids are still vulnerable to cyber attacks, Why?