വീണ്ടും സ്മാർട് നീക്കവുമായി അംബാനി, വരുന്നത് ജിയോബുക്ക്! അതോ വലുപ്പമുള്ള ഫോണോ?

വില കുറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പേരുകേട്ട കമ്പനിയായ റിലയന്‍സ് ജിയോ പുതിയ ലാപ്‌ടോപ് അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു താത്പര്യം 2018ല്‍ തന്നെ ജിയോ അറിയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ജിയോയും സമാര്‍ട് ഫോണ്‍ പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാതാവായ ക്വാല്‍കവുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ജിയോ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന് സെല്ലുലാര്‍ കണക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ ഫേംവെയര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കമ്പനിയായ എക്‌സ്ഡിഎ ആണ് അത്തരമൊരു നോട്ട്ബുക്കിന്റെ നിര്‍മാണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ജിയോ എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിനിറങ്ങുന്നതെന്നും എക്‌സ്ഡിഎ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ ലാപ്‌ടോപ് നിർമിക്കാന്‍ ജിയോ സഹകരിക്കുന്നത് മൊബൈല്‍ ഉപകരണങ്ങളും സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ഉണ്ടാക്കുന്നതില്‍ പ്രശസ്തമായ ചൈനീസ് കമ്പനി ബ്ലൂബാങ്ക് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് ടെക്‌നോളജിയുമായാണ്. കായ്ഒഎസ് ( KaiOS) ഉപയോഗിച്ച് ലാപ്‌ടോപ് ഇറക്കാന്‍ കമ്പനി നേരത്തെ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നു. ജിയോബുക്കിന്റെ നിര്‍മാണ സാധ്യതകള്‍ ആരായുന്നത് 2020 സെപ്റ്റംബറില്‍ തന്നെ കാണാമായിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം പകുതിവരെ അതു തുടര്‍ന്നേക്കും. തങ്ങള്‍ക്കു കണ്ടെത്താനായ രേഖകളില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ജിയോബുക്ക് അതിന്റെ എൻജിനീയറിങ് വാലിഡേഷന്‍ ടെസ്റ്റ് (ഇവിടി) ഘട്ടത്തിലെത്തി നില്‍ക്കുകയാണെന്നും എക്‌സ്ഡിഎ പറയുന്നു.

∙ മറ്റു വിവരങ്ങള്‍

ഈ ലാപ്‌ടോപ് വിന്‍ഡോസില്‍ ആയിരിക്കില്ല പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ( ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും സത്യാ നദെലയ്ക്കും വന്‍ നഷ്ടമായിരിക്കും. വിന്‍ഡോസ് പുതിയൊരു മൊബൈല്‍ വേര്‍ഷന്‍ പുറത്തിറക്കാനുളള ശ്രമത്തിലാണെന്നും ഓര്‍ക്കുക.) ജിയോബുക്കിന്റെ സ്‌ക്രീനിന് 1366×768 ആയിരിക്കാം ഡിസ്‌പ്ലെ റസലൂഷന്‍. കീബോഡില്‍ വിന്‍ഡോസ് കീയ്ക്കു പകരം ഒരു സൂപ്പര്‍കീ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 665 പ്രോസസറില്‍ ആയിരിക്കാം പുതിയ ലാപ്‌ടോപ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. എട്ടു കോറുള്ള, 11എന്‍എം പ്രോസസസ് ഉപയോഗിച്ചു നിര്‍മിച്ച ഇതിന് 2.0 ഗിഗാഹെട്‌സ് ക്ലോക് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. അഡ്രനോ 610 ജിപിയു, 4ജി എല്‍ടിഇ, വൈഫൈ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കും. മറ്റു ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ഫീച്ചറുകളെക്കുറിച്ചും സൂചനയുണ്ട്. രണ്ടു മോഡലുകള്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. ഒന്നിന് 2 ജിബി ഡിഡിആര്‍4 റാമും, രണ്ടാമത്തേതിന് 4ജിബി റാമും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇവയ്ക്ക് സ്റ്റോറേജ് ശേഷി യഥാക്രമം 32 ജിബി, 64 ജിബി ഇഎംഎംസി (eMMC 5.1) എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും. വിഡിയോ വലിയ സ്‌ക്രീനിലും കാണാനായി എച്ഡിഎംഐ പോര്‍ട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. ബ്ലൂടൂത്ത്, യുഎസ്ബി തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലാപ്‌ടോപ്പിന് റിലയന്‍സ് എല്‍ടിഇയുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനായി സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ എക്‌സ്12 ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കും.

∙ ജിയോഒഎസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍

ജിയോബുക്കിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തെ ജിയോഒഎസ് (JioOS) എന്നു വിളിക്കാം. ഇത് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 10 ആയിരിക്കാമെന്നു പറയുന്നു. ലാപ്‌ടോപ്പിന്റെ ഫേംവെയറില്‍ ജിയോസ്‌റ്റോര്‍, ജിയോമീറ്റ്, ജിയോപേജസ് എന്നിവയും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫിസ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ്, എജ് ബ്രൗസര്‍ തുടങ്ങിയവയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചേക്കുമെന്നും പറയുന്നു. എന്നാല്‍, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ക്രോം ഒഎസ് പുതിയ ലാപ്‌ടോപ്പിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായി ജിയോ ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കാതെ നില്‍ക്കുകയാണ് വിശകലന വിദഗ്ധര്‍. ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ സാധിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രോം ഒഎസിലും സാധിക്കുമെന്നിരിക്കെ എന്തായിരിക്കാം ജിയോ ആ വഴിക്കു ചിന്തിക്കാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം. പുതിയ ലാപ്‌ടോപ്പിന്റെ നിര്‍മാണത്തിനായി അംബാനിയുടെ കമ്പനിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന ക്വാല്‍കമും, ഗൂഗിളും ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ജിയോയില്‍ നിക്ഷേപമിറക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് പ്രചാരണത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചായിരിക്കും ലാപ്‌ടോപ് അവതരിപ്പിക്കുക.

∙ ജിയോബുക്ക് ഒരു വലിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍

ജിയോബുക്ക് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അല്‍പം വലുപ്പം കൂടിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ആണെന്നു പറയാം. ആകര്‍ഷകമായ വിലയാണ് ഇടുന്നതെങ്കില്‍ ഇത് അംബാനിയുടെ ഒരു സ്മാര്‍ട് നീക്കമായിരിക്കും. ശരാശരി ഉപയോക്താക്കളിലേറെയും സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ സിനിമകളും മറ്റും കാണാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നിരിക്കെ വലിയ സ്‌ക്രീന്‍ എന്ന ആശയം പലര്‍ക്കും ആകര്‍ഷകമായിരിക്കും. കൂടാതെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ക്കും ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ കമ്പനികളുടെ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമിനും ഇത് ധാരാളം മതിയായേക്കും. ഫോണ്‍ ലാപ്‌ടോപ്പുമായി പെയറുചെയ്യാനൊന്നും നില്‍ക്കേണ്ടെന്ന സൗകര്യവും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, ജിയോബുക്ക് ഇറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പറയാത്തതിനാല്‍ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നാല്‍ ജിയോ നിര്‍മാണം അവസാനിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

∙ ട്വിറ്ററില്‍ അണ്‍ഡു ബട്ടണ്‍ വന്നേക്കും

ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ട്വീറ്റുകള്‍ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ താമസിയാതെ എത്തിയേക്കുമെന്ന് ഈ ട്വീറ്റല്‍ കാണാം. https://bit.ly/3rlxeLT. അതേസമയം തങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടത് ഒരു എഡിറ്റ് ബട്ടണാണെന്ന് പല ഉപയോക്താക്കളും പ്രതികരിച്ചു.

∙ ജോലിക്കാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വാക്‌സീനേഷന്‍ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്ത് ജിയോ

തങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും കോവിഡ്-19 വാക്‌സീനേഷന്റെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് റിലയന്‍സ് ജിയോ അറിയിച്ചു. ഏകദേശം 12.2 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് ഇതുപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. എസ്ബിഐ, ടിസിഎസ്, ഇന്‍ഫോസിസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും ജോലിക്കാരുടെ വാക്‌സീനേഷന്റെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

∙ ദാര്‍ഢ്യമുള്ള സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ അവതരിപ്പിച്ച് സാംസങ്

സാംസങ്ങിന്റെ പുതിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണായ ഗ്യാലക്‌സി എക്‌സ്‌കവര്‍ 5 ( Galaxy XCover 5) എന്ന മോഡല്‍ ദൃഢതയുള്ള ഫോണുകളുടെ ഗണത്തില്‍ പെടുത്താമെന്നു പറയുന്നു. ഇതിന് ഐപി68 റേറ്റിങ് ഉള്ളതിനാല്‍ പൊടിയും വെള്ളവും പ്രശ്‌നമായിരിക്കില്ല. ഫോണ്‍ 1 മീറ്റര്‍ ആഴത്തില്‍ 30 മിനിറ്റുവരെ മുങ്ങിക്കിടന്നാലും പ്രശ്‌നമുണ്ടാവില്ലെന്നും പറയുന്നു. ഗ്ലൗ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്പര്‍ശവും തിരിച്ചറിയും. ഫോണിന് പുറമെ മാത്രമല്ല സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലും സംരക്ഷണമുണ്ട്. സാംസങ് നോക്‌സ് എന്ന എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചായിരിക്കും ഫോണിറക്കുക.

∙ ലെനോവോ യോഗാ 6 അവതരിപ്പിച്ചു

ലെനോവോ യോഗാ 6 കണ്‍വേര്‍ട്ടിബിൾ ലാപ്‌ടോപ് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. തുടക്ക വില 86,990 രൂപയായിരിക്കും. എഎംഡി റൈസണ്‍ 4000 സീരീസാണ് പ്രോസസര്‍. സ്റ്റൈലസ് സപ്പോര്‍ട്ടുള്ള ലാപ്‌ടോപ്പിന് 18 മണിക്കൂര്‍ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

