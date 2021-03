ടെലികോം സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ ചൈനീസ് ആധിപത്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി കേന്ദ്രം. ലൈസൻസിങ് ചട്ടങ്ങൾ ഇതനുസരിച്ചു പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. പുതുക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തെത്തുമെന്നാണു വിവരം. ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്താത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാവും വിലക്കു വീഴുക.



ടെലികോം നെറ്റ്‌വർക്ക് ഒരുക്കാൻ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുടെയും കമ്പനികളുടെയും ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതു സംബന്ധിച്ച പട്ടിക കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കും. ദേശീയ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപടി. ഡപ്യൂട്ടി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റിയാണു പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത്. മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും മറ്റും പ്രതിനിധികൾക്കു പുറമേ ടെലികോം വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട്.

അതേസമയം നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും മാറ്റി പുതിയതു സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദേശം നൽകില്ലെന്നാണു സൂചന. ചൈനയുമായി അതിർത്തിയിലുണ്ടായ തർക്കങ്ങളും സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഇടപെടലിനു കാരണം. മൊബൈൽ, ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ മിക്ക കമ്പനികളും ചൈനീസ് ടെക് കമ്പനികളായ വാവെയ്(HUAWEI), സെഡ്ടിഇ(ZTE) തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

ചൈനീസ് ടെലികോം ഭീമന്മാരായ വാവെയ്, ഇസഡ്ടിഇ എന്നിവരെ പുറത്താക്കാനായിരിക്കും ആദ്യ നീക്കം നടക്കുക. 'ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശം' നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു കർമപദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കാൻ സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അവശ്യ ദേശീയ സുരക്ഷാ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഡെപ്യൂട്ടി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ (Dy NSA) നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ 5ജി മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളും വിതരണ ശൃംഖലകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾക്കും രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനും പോകുകയാണ്.

ടെലികോം ഉൽ‌പന്നങ്ങളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും അവയുടെ വിതരണക്കാരെയും വിശ്വസനീയവും വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ തരംതിരിക്കാനാണ് സുരക്ഷാ പ്രവർത്തന പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, വിദഗ്ധ സമിതി വിശ്വസിക്കാത്ത കമ്പനികളെയോ വിതരണക്കാരെയോ ഇന്ത്യൻ ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളുമായി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഒരിക്കൽ നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കിയാൽ, ചൈനീസ് ടെലികോം ഉപകരണ വിതരണക്കാരായ വാവേയ്, ഇസഡ്ടിഇ എന്നീ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ടെലികോം കമ്പനികളായ ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ചൈനീസ് സർക്കാരിനുവേണ്ടി ചാരപ്പണി നടത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ‘ബാക്ക്ഡോർ’ വഴികൾ സ്ഥാപിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് വാവേയും ഇസഡ്ടിഇയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വിശ്വസനീയമായ ഉൽ‌പന്നങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർ‌ഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും വിശ്വസനീയമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ‌ തരംതിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മീറ്റിങും വിളിച്ചിരുന്നു. ടെലികോം ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ 'മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ' വിശ്വസനീയമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇനി മുതൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക.

English Summary: Govt to amend telecom licence norms to control sourcing from China, non-friendly destinations