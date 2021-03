ലോകം ഇന്നും അന്വേഷിക്കുന്ന ആ നിഗൂഢ മനുഷ്യൻ ഇലോൺ മസ്കോ? ആരാണ് സറ്റോഷി നാകൊമോട്ടോ?

അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പഞ്ഞവുമില്ലാത്ത ഇടമാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ്. അത്തരമൊരു അവകാശവാദം നേരത്തേതന്നെ കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ അതിനു വീണ്ടും ജീവന്‍വയ്ക്കുകയാണ്. ടെസ്‌ല, സ്‌പേസ് എക്‌സ് കമ്പനികളുടെ മേധാവിയും ശതകോടീശ്വരനുമായ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ആണ് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് പുതിയ അവകാശവാദം. ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? ഇക്കാര്യം തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്താനാകില്ലെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ പിതൃത്വം മസ്‌കിന്റെ തലയില്‍ കെട്ടിവയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അതു തന്റേതല്ലെന്ന് മസ്‌കും പറയുന്നത്? ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ വാദങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാം:

2009 ജനുവരി 9, അന്നാണ് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ജന്മമെടുക്കുന്നത്! സ്രഷ്ടാവിന്റെ പേര് സറ്റോഷി നാകോമോട്ടോ. പത്തു വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഈ നിഗൂഢ മനുഷ്യനെ തേടി ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ ഒന്നടങ്കം അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊടിപോലും കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിലല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാനാകൂ എന്നാണ് അന്വേഷിച്ചു മടുത്തവര്‍ ചോദിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പല പേരുകളും ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നു വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതല്ല, അവരുടെ എതിരാളികളായ ചൈനയാണ് പിന്നിലെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, അന്വേഷിക്കുന്നവരിൽ പലരും ഇതെല്ലാം കേവലം ഗൂഢാലോചനാ വാദങ്ങള്‍ മാത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞു തള്ളുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. അപ്പോഴും ആ ചോദ്യം ബാക്കി. ആരാണ് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിഗൂഢ വ്യക്തി?

∙ സറ്റോഷി നാകൊമോട്ടോയ്ക്ക് പിന്നിൽ മസ്‌കോ?

ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ എന്ന ആശയത്തിനു പിന്നിലെ വ്യക്തി മോശക്കാരനായിരിക്കില്ലെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പല തവണ ഉയര്‍ന്നു കേട്ട പേരാണ് മസ്‌കിന്റേത്. എന്നാല്‍, തനിക്ക് അതിന്റെ സൃഷ്ടിയില്‍ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് പല ട്വീറ്റുകളിലായി മസ്‌കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്‍ പങ്കാളികളും ബിസിനസുകാരും കാമുകിമാരും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാത്തതെന്ന വാദത്തിന് ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും ശക്തിയേറുകയാണ്.

∙ എന്താണ് മസ്‌കിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്?

ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ സ്രഷ്ടാക്കളായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവരില്‍ പലര്‍ക്കുമില്ലാത്ത ചില ഗുണഗണങ്ങള്‍ മസ്‌കിനുണ്ടെന്നും വാദമുണ്ട്. ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വഴികളും പ്രചോദനവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ പണം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന സ്വപ്‌നം അദ്ദേഹത്തെ എന്നും മുന്നോട്ടു നയിച്ചിരുന്നു. എന്തിലെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ പിന്മാറുന്ന സ്വഭാവക്കാരനല്ല മസ്‌ക്. മറിച്ച് ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ അത് വീണ്ടും ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് മസ്‌കിന്റെ രീതി. പരാജയപ്പെടുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു സഹിക്കാനാകുന്ന കാര്യവുമല്ല. എവിടെയാണ് പാളിയതെന്നു ചിന്തിച്ച് ഇരട്ടി കരുത്തോടെ തിരിച്ചുവരിക എന്നതാണ് മസ്‌കിന്റെ രീതി. സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. റോക്കറ്റുകളും പേടകങ്ങളും പല തവണ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പിന്തിരിഞ്ഞില്ലെന്നത് ഓര്‍ക്കണം.

∙ മസ്‌കിന്റെ പൂര്‍വകാലം

മസ്‌ക് തന്റെ എക്‌സ് ഡോട്ട് കോം (x.com) പദ്ധതിക്കു തുടക്കമിടുന്നത് 1999ലാണ്. എളുപ്പത്തില്‍ പണമിടപാടു നടത്താനുള്ള ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ ബാങ്ക് എന്ന സ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുകയായിരുന്നു ശ്രമം. എന്നാല്‍ അതോടൊപ്പം ഒരു കറന്‍സി അവതരിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജര്‍മന്‍-അമേരിക്കന്‍ ബിസിനസുകാരനായ പീറ്റര്‍ ആന്‍ഡ്രിയാസ് ടീല്‍ ‘കണ്‍ഫിനിറ്റി’ എന്നൊരു കമ്പനി തുടങ്ങിയത്. ഇരു കമ്പനികളുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങള്‍ ഏറക്കുറെ ഒന്നായിരുന്നു എന്നു കാണാം. എന്നാല്‍പ്പിന്നെ സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൂടെ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുകയും കൂടിയാലോചനകള്‍ താമസംവിനാ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതാനും മാസത്തെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ അവരൊരു ധാരണയിലെത്തി.

മസ്‌ക് 10 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ നല്‍കി ഇരു കമ്പനികളെയും ഒരുമിപ്പിക്കും. ഈ കമ്പനിയുടെ പേരായിരുന്നു പേപാല്‍. ഇതോടെ പുതിയ കമ്പനിയില്‍ ജോലിക്കാര്‍ തമ്മില്‍ ഏതു ദിശയില്‍ നീങ്ങണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലും തുടങ്ങി. കണ്‍ഫിനിറ്റിയിലെ ജോലിക്കാര്‍ പറഞ്ഞു തങ്ങള്‍ക്ക് യുനിക്‌സില്‍ ജോലി ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന്. എക്‌സ് ഡോട്ട് കോമിലുള്ളവരാകട്ടെ കോഡിങ് വിന്‍ഡോസില്‍ മതിയെന്നു വാദിച്ചു. വിന്‍ഡോസ് പതിപ്പാണ് ഭാവിയിലേക്ക് ഉപകരിക്കുക എന്ന് മസ്‌കും കരുതി. തുടര്‍ന്ന് ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പേപാലിന്റെ മനോവീര്യംകെടുത്തിയത് മസ്‌കിന്റെ നേതൃത്വമാണെന്നു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടുകെട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം അവധി ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്ന മസ്‌കിന് അന്നൊരു സന്ദേശം ലഭിച്ചു- കമ്പനിയുടെ മേധാവിയായി പീറ്റര്‍ ടീല്‍ ചുമതലയേല്‍ക്കുകയാണ്.

∙ സറ്റോഷി നാകൊമോട്ടോ അരങ്ങത്തേക്ക്...

മേധാവിസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള പുറത്താക്കലിനു ശേഷം നടന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ തങ്ങളുടെ കമ്പനിയോട് മത്സരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളൊന്നും തുടങ്ങില്ലെന്ന കരാറും മസ്‌കുമായുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരു ഓണ്‍ലൈന്‍ ബാങ്കോ, ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സിയോ തുടങ്ങാന്‍ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളതായിരുന്ന കരാര്‍. അതിനാലാണ് സറ്റോഷി നാകൊമോട്ടോ എന്ന വ്യാജനാമത്തില്‍ മസ്‌ക് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് ഈ വാദമുയരാൻ പ്രധാന കാരണം. അങ്ങനെയല്ലാതെ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ സ്വന്തം പേരില്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ പേപാല്‍ ഉടമകള്‍ മസ്‌കിനെ നിയമയുദ്ധത്തില്‍ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഉയരുന്ന മറ്റൊരു വാദം.

∙ എക്‌സ് ഡോട്ട് കോമിനും ബിറ്റ്‌കോയിനും സമാനതകള്‍

മസ്‌കിന്റെ എക്‌സ് ഡോട്ട് കോമിനും ബിറ്റ്‌കോയിനും ഒളിച്ചുപിടിക്കാനാകാത്ത സമാനതകളുണ്ടെന്നും വാദമുണ്ട്. രണ്ടും പിയര്‍-ടു-പിയര്‍ പണമിടപാടുകള്‍ക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. പണി പൂര്‍ത്തിയായി എന്നുറപ്പിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങളും രണ്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടിലും മെര്‍കലെ ട്രീ എന്ന ഹാഷ്-കേന്ദ്രീകൃത ഡേറ്റാ ഘടനയും ഉള്‍ക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നതടക്കം പല സമാനതകളും പ്രകടമായിരുന്നു.

∙ സറ്റോഷി നാകൊമോട്ടോയുമായുള്ള ഇടപെടല്‍

തുടക്കത്തില്‍ സറ്റോഷി നാകൊമോട്ടോ സാമാന്യം സജീവമായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഖനനത്തിനിറങ്ങിയ ആളുകളിലൊരാളാണ് ലാസ്‌ലോ ഹനേയെക്‌സ്. അക്കാലത്ത് തനിക്ക് നിരന്തരം സറ്റോഷി നാകൊമോട്ടോയില്‍ നിന്ന് മെയിലുകള്‍ ലഭിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മെയിലുകള്‍ അയയ്ക്കുന്നയാള്‍ക്ക് ആധിപത്യപ്രവണതയും വിചിത്ര രീതികളും മതിഭ്രമവും വരെ വായിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് ലാസ്‌ലോ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍തന്നെയാണ് സറ്റോഷി നാകൊമോട്ടോ മസ്‌ക് തന്നെയാണെന്നു വാദിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാരണം.

ഇതില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും ആധിപത്യപ്രവണത മസ്‌കിന് ഏറെ ചേരുന്ന വിവരണമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കോഡിങ് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയില്‍ ചെയ്യണമെന്നത് മസ്‌കിന് നിര്‍ബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സ്‌പേസ്എക്‌സ് എൻജിനീയര്‍മാര്‍ പോലും മസ്‌കിനെ വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍, റോക്കറ്റ് ബഹിരാകാശത്തേക്കു വിജയകരമായി കുതിച്ചതോടെ വിമര്‍ശനമൊന്നും വിലപ്പോയില്ലെന്നും പറയുന്നു. ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ കോഡ് സി-നോട്ട് (C-note) ആണ്. മസ്‌കിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ കോഡെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. മതിഭ്രമവും മസ്‌കിനു ചേര്‍ന്ന വിവരണമാണെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. ടെസ്‌ല കമ്പനിയെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ കമ്പനിയിലെ ഒരു ജോലിക്കാരന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നു പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച മസ്‌കിനെയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നത്. ജോലിക്കാരന്‍ അത്തരം കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നതും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാര്‍കമ്പനിയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ എതിരാളികള്‍ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണവുമായും മസ്‌ക് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ടെസ്‌ല കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വാങ്ങിയ ശേഷം വേഗം വിറ്റവര്‍ തന്റെ പരാജയം കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് മസ്‌ക് മുദ്ര കുത്തിയിരുന്നു. സ്റ്റോക്ക് വിപണിയില്‍നിന്നു വാങ്ങുന്ന ഒാഹരികള്‍ ദീര്‍ഘകാലം കയ്യില്‍ വയ്ക്കുകയോ അപ്പോള്‍ത്തന്നെ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമേയില്ലെന്നാണ് മസ്‌കിനെ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ പിതാവാണ് മസ്‌ക് എന്നു പറയാമെന്നാണ് ഒരു വാദം. പിന്നെന്തിന് അദ്ദേഹം അതു നിഷേധിക്കണം?

‘പറ്റില്ല’ എന്ന ഉത്തരം അംഗീകരിക്കുന്നയാളല്ല മസ്‌ക് എന്നാണ് മുന്‍ ഭാര്യ ജസ്റ്റിന്‍ മസ്‌ക് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നേരിട്ടു കാണാനാകില്ലെന്ന് താന്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും കാണാമെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതുവരെ മസ്‌ക് തന്നെ വിടാതെ പിന്തുടര്‍ന്നുവെന്നാണ് ജസ്റ്റിന്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നത്. വര്‍ഷങ്ങളോളം ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്മാരായി ജീവിച്ചു. എന്നാല്‍, മസ്‌ക് തന്നെക്കൊണ്ട് ഒരു വിവാഹാനന്തര കരാര്‍ ബലമായി എഴുതിച്ചെന്നും ജസ്റ്റിന്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ വിവാഹമോചനം നടന്നാല്‍ മസ്‌കിന്റെ സ്വത്തില്‍ ഒരു അവകാശവും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു അന്ന് എഴുതി വാങ്ങിയത്.

ജസ്റ്റിന്‍ മസ്‌കിന്റെ അഞ്ചു മക്കളെ പ്രസവിക്കുകയും വര്‍ഷങ്ങളോളം ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍, പെട്ടെന്ന് മസ്‌കിന് മറ്റൊരു കാമുകിയെ കൂടെ കൂട്ടണമെന്ന് തോന്നി. താന്‍ നേരത്തേ എഴുതി വാങ്ങിയ കരാര്‍ വഴി ജസ്റ്റിനെ ഒഴിവാക്കി വിടാമെന്നാണ് മസ്‌ക് കരുതിയതെങ്കിലും ജസ്റ്റിന്‍ കോടതിയില്‍ വീറോടെ പോരാടി വിജയം നേടി. അവസാനം അവര്‍ കേസ് ധാരണയിലെത്തിച്ചു. ഇതാകട്ടെ, 2008ലാണ് സംഭവിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കുളളിലാണ് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. താനുമൊത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് മസ്‌ക് ഇതിന്റെ ജോലി തുടങ്ങിയതെന്നു പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റിന്‍ കോടതിയില്‍ പോയിരുന്നെങ്കില്‍ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി നല്‍കാന്‍ മസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധിതനായേനെ എന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

അതുപോലെ മസ്‌ക് എക്‌സ് ഡോട്ട് കോമും കണ്‍ഫിനിറ്റിയും തമ്മില്‍ ഒരുമിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാമന്ന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് 2000ലാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ പേപാലിന്റെ കോഡിങ്ങിനുമേല്‍ ടീലിനും അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും മസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി തെളിയിക്കാനായാല്‍ ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പങ്ക് മസ്‌കിനെ പേപാലില്‍ നിന്നു തെറിപ്പിച്ച അതേ ആളുകള്‍ക്കുതന്നെ നല്‍കേണ്ടതായും വരും. ഇതൊക്കെ വിചിത്ര സ്വഭാവക്കാരനായ മസ്‌കിന് എങ്ങനെ സഹിക്കാനാകും? ഇതെല്ലാമാണ് താനാണ് സറ്റോഷി നാകൊമോട്ടോ എന്നു മസ്‌ക് സമ്മതിക്കാത്തത് എന്നതിനു കാരണമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്ന വാദം. അതിനാല്‍ത്തന്നെ ലോക സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് മാറ്റം വരുത്താനായി മസ്‌ക് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ബിറ്റ്‌കോയിനെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിക്കുകയാണ്.



