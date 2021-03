ഭാവിയിൽ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന 11 സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഈ വർഷത്തെ എആര്‍കെ ഇന്‍വെസ്റ്റേസിന്റെ 'ബിഗ് ഐഡിയാസ് 2021'ന്റെ പട്ടികയിൽ കടന്നുകൂടിയ ചില വമ്പന്‍ ആശയങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. ലോകത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ ശേഷിയുണ്ട് ഈ ആശയങ്ങൾക്കെന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ അസെറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനിയായ എആര്‍കെ പറയുന്നത്. ലിസ്റ്റിലുള്ള ചില ആശയങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം:

∙ ഓട്ടോമേഷന്‍

സകല മേഖലകളിലും ഓട്ടോമേഷന്‍ വന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ജോലികള്‍ ഇല്ലാതാകുമെന്നൊരു ഭീതി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, എആര്‍കെ പറയുന്നത് ഓട്ടോമേഷന്‍ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി കൂടുതല്‍ എളുപ്പമാക്കുകയും അവരെ കൂടുതല്‍ ശാക്തീകരിക്കുമെന്നുമാണ്. അതു വഴി ഉത്പാദനം വര്‍ധിക്കുകയും ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളം ഉയരുമെന്നും അവര്‍ കരുതുന്നു.

∙ ഡീപ് ലേണിങ്

ആധുനിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കുതിപ്പാണ് ഡീപ് ലേണിങ്. ഇന്റര്‍നെറ്റിനെക്കാളേറെ വാണിജ്യ രംഗത്തും മാറ്റം വരുത്താന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളതാണിതെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. ഡീപ് ലേണിങ് വഴി അടുത്ത 15-20 വര്‍ഷത്തിനുളളില്‍ ആഗോള ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് 30 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളറിന്റെ വര്‍ധന വരുത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് എആര്‍കെയുടെ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്.

∙ ഡേറ്റാ സെന്ററുകളുടെ അഴിച്ചുപണിയല്‍

ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ എന്ന ആശയം അടിമുടി അഴിച്ചു പണിതാല്‍ അത് അതിശയകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കു വഴിവയ്ക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. സെര്‍വര്‍ പ്രോസസറുകളായിരിക്കും അടുത്ത പതിറ്റാണ്ടുകളില്‍ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ പോകുന്നതെന്നാണ് പ്രവചനങ്ങളിലൊന്ന്. പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാണത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഇന്റലിനെ മറികടന്ന് കൂടുതല്‍ കരുത്തുറ്റതും, ഊര്‍ജ്ജം കുറച്ചു മതിയാകുന്നതും, വില കുറഞ്ഞതുമായ പ്രോസസറുകള്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ ഇറക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തില്‍ എആര്‍എം, ആര്‍ ഐഎസ്‌സി-വി, ഗ്രാഫിക് പ്രോസസസിങ് യൂണിറ്റുകള്‍ എന്നിവ അതിശക്തമായ പ്രോസസിങ് കേന്ദ്രങ്ങളായി തീരും. ഇവ വിപണിയുടെ 45 ശതമാനവും കൈയ്യടക്കുകയും 2030ല്‍ 19 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ വരെ നേടുമെന്നും എആര്‍കെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രവചിക്കുന്നു. ഡേറ്റാ സെന്ററുകളില്‍ ജിപിയു നിയന്ത്രിത ആക്‌സിലറേറ്ററുകള്‍ പ്രാധാന്യം നേടുകയും പുതിയ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുകയും ചെയ്യും.

∙ വെര്‍ച്വല്‍ ലോകങ്ങള്‍

വിഡിയോ ഗെയിമുകള്‍, ഓഗ്‍മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി എന്നിവയാല്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തുന്ന വെര്‍ച്വല്‍ ലോകങ്ങള്‍ ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. വെര്‍ച്വല്‍ ലോകങ്ങളില്‍ നിന്നുളള വരുമാനം ഓരോ വര്‍ഷവും ഉയരും. ഇന്ന് വാര്‍ഷികമായി 180 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിന്റെ ബിസിനസാണ് വെര്‍ച്വല്‍ ലോകങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതെങ്കില്‍ 2025ല്‍ തന്നെ അത് 390 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാകുമെന്ന് അവര്‍ പ്രവചിക്കുന്നു.

∙ ഡിജിറ്റല്‍ വോലറ്റുകള്‍

വാണിജ്യ രംഗത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ വോലറ്റുകള്‍ പലമടങ്ങ് വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കും. ഇന്ന് അമേരിക്കയില്‍ ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ വാര്‍ഷിക ഉപയോഗം 250 മുതല്‍ 1,900 ഡോളര്‍ വരെയാണെങ്കില്‍ അത് 2025ല്‍ തന്നെ 20,000 ഡോളറായി ഉയരും. ഇത് 4.6 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളറിന്റെ ബിസിനസ് അവസരം കൊണ്ടുവരും.

∙ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഫണ്ടമെന്റല്‍സ്

പുതിയ സാമ്പത്തിക പരീക്ഷണമായ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഈ വര്‍ഷം തുടക്കം മുതൽ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. വരും വര്‍ഷങ്ങളിലും അതിന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് എആര്‍കെ പ്രവചിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപ രംഗത്തും ഇത് ചലനം സൃഷ്ടിച്ചേക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ 500 ബില്ല്യനില്‍ നിന്ന് അത് 1-5 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളറായി അടുത്ത അഞ്ചു മുതല്‍ പത്തു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ വളര്‍ച്ച നേടാം.

∙ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ വില്‍പന 2020ല്‍ ഏകദേശം 22 ലക്ഷമായിരുന്നു. ഇത് 2025 ആകുമ്പോഴേക്ക് നാലു കോടിയാകുമെന്നാണ് എആര്‍കെ പ്രവചിക്കുന്നത്.

∙ ടാക്‌സി കൂലി കുറഞ്ഞേക്കും

ഓട്ടോമേഷന്‍ വഴി വാഹന വാടക കുത്തനെ കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നും അവര്‍ പ്രവചിക്കുന്നു.

∙ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാന്‍ ഡ്രോണുകള്‍

സാധനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുകൊടുക്കാനടക്കം ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക വഴി ഇ–കൊമേഴ്സ് മേഖലയില്‍ ഇപ്പോള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ചെലവുകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.

∙ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണവും മറ്റും

ഡീപ് ലേണിങ്, മൊബൈല്‍ കണക്ടിവിറ്റി, സെന്‍സര്‍ ടെക്‌നോളജി, 3ഡി പ്രിന്റിങ്, റോബോട്ടിക്‌സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ഓര്‍ബിറ്റല്‍ ഏയ്‌റോസ്‌പെയ്‌സ് മേഖലയില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന പല പ്രശ്‌നങ്ങളും കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപണം, റോക്കറ്റ് ലാന്‍ഡിങ് തുടങ്ങിയവ വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 370 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിലേറെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുമെന്നും എആര്‍കെ പ്രവചിക്കുന്നു.

∙ 3ഡി പ്രിന്റിങ് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കും

പരമ്പരാഗത നിര്‍മാണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പകരംവയ്ക്കാനാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് 3ഡി പ്രിന്റിങ് വളര്‍ന്ന് എത്തിയേക്കാമെന്നു പറയുന്നു. അതോടെ നിര്‍മാണ മേഖലയില്‍ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ 3ഡി പ്രിന്റിങ്ങിനു സാധിച്ചേക്കും. ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിവര്‍ഷ വളര്‍ച്ച ഏകദേശം 60 ശതമാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 12 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറായിരുന്നു ഈ മേഖലയില്‍ ഇറങ്ങിയ പണമെങ്കില്‍ അത് 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും 120 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാകുമെന്നാണ് എആര്‍കെ പ്രവചിക്കുന്നത്.

English Summary: Revolutionary technologies that can change the world in the near future