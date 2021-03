കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ വകുപ്പു പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ആപ്പാണ് 'മേരാ റേഷന്‍'. നിലവില്‍ 32 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഇതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ശേഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ താമസിയാതെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കും. എന്നാല്‍, ഈ സേവനം 2019 ഓഗസ്റ്റ് മുതല്‍ നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കൂടുതല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റുമായി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവില്‍ മേരാ റേഷനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്ത സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അസം, ചത്തീസ്ഗഢ്, ഡല്‍ഹി, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ എന്നിവയാണ്.

ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ആക്ട് (എന്‍എഫ്എസ്എ) ന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന 69 കോടിയോളം പേർക്ക് പുതിയ ആപ് പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തിരിക്കുക:

1. നിലവില്‍ മേരാ റേഷന് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഒഎസില്‍ മാത്രമാണു ആപ്പുള്ളത്. ഏത് ഇന്ത്യന്‍ പൗരനും ആപ്പില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് ധാന്യങ്ങള്‍ വാങ്ങാം.

2. മേരാ റേഷന്‍ വഴി ഓരോ ഉപയോക്താവിനും റേഷനായി എന്തെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുവെന്നു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം. കൂടാതെ, അടുത്തുള്ള റേഷന്‍ കട ഏതാണെന്നും അറിയാം. മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. ബയോമെട്രിക് ഓതന്റിക്കേഷനും സാധ്യമാണ്.

3. ആധാര്‍-കേന്ദ്രീകൃത ലോഗ്-ഇന്‍ ആണ് മേരാ റേഷനുള്ളത്. ഇത് നിലവില്‍ ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളാണ് സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. താമസിയാതെ 14 പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തും.

4. ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്‌റ്റോറില്‍ നിന്ന് ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. തുടര്‍ന്ന് റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി റജിസറ്റര്‍ ചെയ്യാം.

∙ വണ്‍പ്ലസ് 9 പ്രോയുടെ ചില വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തി

പലരും കാത്തിരിക്കുന്ന, താമസിയാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പ്രീമിയം സ്മാര്‍ട് ഫോണായ വണ്‍പ്ലസ് 9 പ്രോയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി മേധാവി പിറ്റ് ലാവു. ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ട്വീറ്റുകളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

വണ്‍പ്ലസ് 9 മോഡലിന് മൂന്നു പിന്‍ക്യാമറകളാണെങ്കില്‍, പ്രോ വേര്‍ഷനു നാലു പിന്‍ക്യാമറകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്ക് സോണിയുടെ ഐഎംഎക്‌സ് 766 സെന്‍സറായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക.



വണ്‍പ്ലസ് മേധാവി ട്വീറ്റു ചെയ്ത മറ്റൊരു ഫീച്ചര്‍ ഡോള്‍-എച്ഡിആര്‍ വിഡിയോയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 3-എച്ഡിആര്‍ അവതരിപ്പിച്ചെന്നും ഈ വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ മികച്ച വിഡിയോ റെക്കോഡു ചെയ്യാനായി ഡോള്‍-എച്ഡിആര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.



ഈ വര്‍ഷത്തെ ക്യാമറാ ഫീച്ചറുകളിലൊന്നായ ടില്‍റ്റ്-ഷിഫ്റ്റിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



∙ സ്‌കൈപ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്ത! എഐ-കേന്ദ്രീകൃത നോയിസ് ക്യാൻസലേഷന്‍ ലഭിക്കും

ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിഡിയോ കോളിങ് സേവനങ്ങളിലൊന്നായ സ്‌കൈപ്പിലേക്ക് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ ശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സൃഷ്ടിച്ച നോയ്‌സ് ക്യാന്‍സലേഷന്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവില്‍ ഡെസ്‌ക്ടോപ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കാണ് ഇത് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. മൊബൈല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് താമസിയാതെ ഈ ഫീച്ചര്‍ ആസ്വദിക്കാനാകും. ഉപയോക്താവിന്റെ ശബ്ദത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കി പശ്ചാത്തല ശബ്ദങ്ങളെ കുറയ്ക്കുകയായിരിക്കും പുതിയ ഫീച്ചര്‍ ചെയ്യുക.

∙ എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം?

ഡെസ്‌ക്ടോപ് ഉപയോക്താക്കള്‍ തങ്ങളുടെ ആപ് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വേര്‍ഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന്, 'അക്കൗണ്ട്‌സ്' ഐക്കണില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. 'സെറ്റിങ്‌സി'ലേക്കു കടക്കുക. ഇവിടെ 'ഓഡിയോ വിഡിയോ' വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്ന് വലതു വശത്തായി 'നോയിസ് ക്യാന്‍സലേഷന്‍' കണ്ടെത്തുക. 'ഓഫ്' എന്നായിരിക്കും അവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇത്, 'ലോ, മിഡ്, ഹൈ' എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലുമായി മാറ്റി പരീക്ഷണം നടത്തി നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായത് കണ്ടെത്തുക.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സര്‍ഫസ് ഡുവോ 2 ഫോണ്‍ ഈ വര്‍ഷം

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇറക്കുന്ന ഇരട്ട സ്‌ക്രീനുള്ള ആന്‍ഡ്രോയിഡ്-കേന്ദ്രീകൃത ഫോണാണ് സര്‍ഫസ് ഡുവോ. ഇതിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഈ വര്‍ഷം പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ക്യാമറ അടക്കമുള്ള ഹാര്‍ഡ്‌വെയറും സോഫ്റ്റ്‌വെയറും കാര്യമായി പരിഷ്‌കരിച്ച് ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വിശകലനവിദഗ്ധര്‍ കാണുന്നത്.

∙ വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡിന്റെ നിർത്തിവച്ച ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 അപ്‌ഡേറ്റ് തുടരുന്നു

വണ്‍പ്ലസിന്റെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണിന് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 കേന്ദ്രീകൃത ഓപ്പറേറ്റങ് സിസ്റ്റം നല്‍കി വന്നത് കമ്പനി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. നിരവധി ബഗുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തതോടെയാണ് കമ്പനി അപ്‌ഡേറ്റ് നിർത്തിവച്ചത്. എന്നാല്‍, പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചതിനാല്‍ തങ്ങള്‍ അതു തുടരുകയാണ് എന്നാണ് കമ്പനി അറിയിക്കുന്നത്. നേരത്തത്തെ അപ്‌ഡേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചവര്‍ക്കായി ഒരു ഹോട്ട്ഫിക്‌സും നല്‍കുന്നു. ആംബിയന്റ് ഡിസ്‌പ്ലെ, ഡാര്‍ക് മോഡ് തുടങ്ങിയവയടക്കമുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് വഴി ലഭിക്കുക.

∙ ഒമാന്‍ ക്ലബ്ഹൗസ് നിരോധിച്ചു

ഏറ്റവും പുതിയ വൈറല്‍ സമൂഹ മാധ്യമ ആപ്പുകളിലൊന്നായ ക്ലബ്ഹൗസ് ഒമാന്‍ നിരോധിച്ചു. ഓഡിയോയിലൂടെ സംവാദിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ആപ് അനുമതി വാങ്ങിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇത് സെന്‍സറിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായേക്കാമെന്നു ഭയക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

