ചില ഐഫോണ്‍ 12 മോഡലുകളുടെ നിറം മങ്ങുന്നുവെന്ന് ആരോപണം; ഐഫോണ്‍ 13ല്‍ ടച്‌ ഐഡിയും

ഏതാനും തവണ അലക്കിക്കഴിയുമ്പോള്‍ നിറം മങ്ങുന്ന തുണികള്‍ പലരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാലിപ്പോള്‍, ചില ഐഫോണ്‍ 11, ഐഫോണ്‍ 12 ഉപയോക്താക്കള്‍ പറയുന്നത് അവരുടെ ഫോണിന്റെ നിറം മങ്ങുന്നുവെന്നാണ്. വിശ്വസനീയമായ വെബ്‌സൈറ്റായ മാക്‌റൂമേഴ്‌സില്‍ അടക്കം ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്നിലേറെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ഐഫോണ്‍ 11, 12 ഉടമകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുവപ്പു നിറമുള്ള ഫോണുകളുടെ ഫ്രെയ്മിന് അല്‍പം ഓറഞ്ചു നിറമായിരിക്കുന്നു. പരാതിയുമായി എത്തിയ പലരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചത് സുതാര്യമായ കെയ്‌സാണ്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഉരസല്‍ മൂലമല്ല നിറം പോയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്.

എന്തായാലും ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം ഒന്നുമില്ല. എന്നാല്‍, കെയ്‌സ് സുതാര്യമായതിനാല്‍ അതിലൂടെ അള്‍ട്രാ വൈലറ്റ് പ്രകാശം കടക്കുകയും കെയ്‌സുമായി എന്തെങ്കിലും രാസപ്രവര്‍ത്തനം നടന്നതുമായിരിക്കാം കാരണം എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം, വര്‍ഷങ്ങളായി നിറം പോകുന്ന പ്രശ്‌നം ചില ഐഫോണ്‍ മോഡലുകളില്‍ കണ്ടുവരുന്നതാണെന്നും പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഐഫോണ്‍ എക്‌സ്ആര്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നമുള്ള മോഡലുകളിലൊന്നായിരുന്നു. എന്തായാലും, ആപ്പിള്‍ ഇതുവരെ ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. അംഗീകരിച്ചാല്‍ മാത്രമാണ് അവര്‍ പ്രതിവിധികളുമായി എത്തുക.

∙ ഐഫോണ്‍ 13ല്‍ ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് സെന്‍സര്‍ സ്‌ക്രീനിനുള്ളില്‍ തന്നെ ആയിരിക്കാം?

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളില്‍ സ്‌ക്രീനിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് റീഡര്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായെങ്കിലും ആപ്പിള്‍ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, മഹാമാരി വന്നതോടെ ഫെയ്‌സ്‌ഐഡി മാത്രമുള്ള ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അത് പ്രശ്‌നമായി. ഇതോടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ടച്ച്‌ഐഡി പ്രീമിയം ഫോണുകളിലും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആപ്പിള്‍. ഇത് പവര്‍ ബട്ടണില്‍ തന്നെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുന്ന കാര്യം സജീവമായി പരിഗണിച്ചുവരികയായിരുന്നു ആപ്പിള്‍. എന്തായാലും പുതിയതായി പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ ഐഫോണ്‍ 13ല്‍ അണ്ടര്‍ ഡിസ്‌പ്ലെ ടച്‌ഐഡി കൊണ്ടുവരാനാണ് ആപ്പിള്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഐഫോണ്‍ X മുതല്‍ പ്രീമിയം ഫോണുകള്‍ ടച്‌ഐഡി ഇല്ലാതെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഫിംഗര്‍പ്രിന്റ് ടെക്‌നോളജികളാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് - അള്‍ട്രാസോണിക്, ഒപ്ടിക്കല്‍ സെന്‍സര്‍. ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലുമായിരിക്കുമോ ആപ്പിള്‍ സ്വീകരിക്കുക, അതോ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികവിദ്യ ആയിരിക്കുമോ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്നില്ല.

∙ ഇന്റലിന്റെ 11-ാം തലമുറയിലെ പുതിയ ഡെസ്‌ക്ടോപ് ചിപ്പുകള്‍ പുറത്തിറക്കി

ഇന്റൽ കോര്‍ എസ് സീരീസ് ഡെസ്‌ക്ടോപ് പ്രോസസറുകള്‍ പുറത്തിറക്കി. ഇതില്‍ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റത് കോര്‍ ഐ9-1900കെ ആണ്. തെര്‍മ്മല്‍ വെലോസിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ അതിന് 5.3 ഗിഗാഹൈട്‌സ് സ്പീഡ് വരെ ലഭിക്കും. പിസി ഗെയിമര്‍മാര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശക്തിയുള്ള കംപ്യൂട്ടറുണ്ടാക്കാന്‍ ഇതു വഴി സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പുതിയ സൈപ്രസ് കോവ് ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ ആണ് സീരീസില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്റലിന്റെ ഡീപ് ലേണിങ് എഐയുടെ സേവനവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

∙ 10,000 ജോലിക്കാരെ കുറയ്ക്കാനൊരുങ്ങി നോക്കിയ

ഫിന്‍ലൻഡ് ടെലികോം കമ്പനിയായ നോക്കിയ അടുത്ത രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 10,000 ജോലിക്കാരെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ലോകത്ത് 5ജി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തില്‍ മുൻനിരയിലുള്ള കമ്പനികളിലൊന്നായാണ് നോക്കിയയെ കണ്ടുവരുന്നത്. സ്വീഡനില്‍ നിന്നുള്ള എറിക്‌സണ്‍, ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള വാവെയ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് നോക്കിയയുടെ പ്രധാന എതിരാളികള്‍. കമ്പനിയുടെ മുന്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളാണ് പുതിയ പ്രതിസന്ധി സമ്മാനിച്ചതെന്ന് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിച്ചു. ഏകദേശം 90,000 ജോലിക്കാരാണ് നോക്കിയയ്ക്ക് ഇന്നുള്ളത്.

∙ ചൈനയിൽ സിഗ്നല്‍ നിരോധിച്ചതായി സംശയം

വാട്‌സാപ്പിനും ടെലഗ്രാമിനും എതിരാളിയായ മെസേജിങ്-കോളിങ് ആപ്പായ സിഗ്നല്‍ ചൈനയില്‍ നിരോധിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. വിപിഎന്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ സിഗ്നല്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍ പറയുന്നത്. സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന മെസേജിങ് സംവിധാനമാണ് സിഗ്നല്‍.

∙ റഷ്യ ട്വിറ്റര്‍ നിരോധിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതയുള്ള സർക്കാരുകള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. തങ്ങള്‍ പറയുന്നതു ട്വിറ്റര്‍ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നിരോധിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് റഷ്യൻ സർക്കാർ.

∙ യുസി ബ്രൗസന്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് ചൈനയും നീക്കംചെയ്തു

ഇന്ത്യ നേരത്തെ നിരോധിച്ച ആപ്പുകളിലൊന്നായ യുസി ബ്രൗസര്‍ ചൈനയും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആലിബാബയുടെ സ്വന്തം ബ്രൗസറാണിത്. യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പരസ്യങ്ങള്‍ കാണിച്ചു എന്നതിനാലാണ് ബ്രൗസര്‍ നിരോധിച്ചത് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

∙ ലോക പ്രസ് ഫൊട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തില്‍ അവസാന റൗണ്ടിലുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

ലോക പ്രസ് ഫൊട്ടോഗ്രാഫിയുടെ 64-ാം പതിപ്പില്‍ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി മത്സരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ കാണാം. മത്സരം ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് 1955 ലാണ്. പത്രപ്രവര്‍ത്തത്തിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകളില്‍ മികച്ചവയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഗ്യാലറി കാണാം: https://bit.ly/3rUMYWv

