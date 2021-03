ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസിനൊപ്പം ചാര്‍ജര്‍ നല്‍കാത്തതിനു ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ആപ്പിളിന് 20 ലക്ഷം ഡോളര്‍ പിഴ (ഏകദേശം 14.5 കോടി രൂപ) ചുമത്തി. ബ്രസീലിലെ ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണ സമിതിയായ പ്രോകോണ്‍-എസ്പിയാണ് പിഴയിട്ടത്. 'തെറ്റിധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യത്തിനും, ചാര്‍ജര്‍ ഇല്ലാതെ ഫോണ്‍ വില്‍ക്കുന്നതിനും, ന്യായരഹിതമായ രീതികള്‍ക്കു'മെതിരെയാണ് പിഴ എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും പ്രോകോണ്‍-എസ്പി ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആപ്പിള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യംചെയ്തിരുന്നു.

ഐഫോണുകള്‍ ചാര്‍ജറില്ലാതെ വില്‍ക്കാനുള്ള നീക്കം വഴി എന്ത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണമാണ് ആപ്പിള്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരാന്‍ ആപ്പിളിനു സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രോകോണ്‍-എസ്പി പറയുന്നു. ചാര്‍ജര്‍ ഇല്ലാതെ വില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസിന്റെ വില അതിനനുസരിച്ചു കുറച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും ആപ്പിള്‍ മറുപടി നല്‍കിയില്ല. ചാര്‍ജര്‍ കൂടെ നല്‍കിയാല്‍ എന്തു വിലവരുമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനും ആപ്പിള്‍ ഉത്തരം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും ബ്രസീലിയന്‍ അധികാരികള്‍ പറയുന്നു. ഇതു കൂടാതെ, ആപ്പിളിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ചില ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലും ആപ്പിള്‍ സഹായകമായ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടില്ലെന്നും പ്രോകോണ്‍-എസ്പി ആരോപിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് തങ്ങളെന്നും ഇവിടെ ഇത്തരം നിയമങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ടെന്നും ആപ്പിളിന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടണമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ബ്രസീലില്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇവിടെയുള്ള നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാണ് ആപ്പിളിനോട് പ്രോകോണ്‍-എസ്പി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഒക്ടോബറിലാണ് ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസ് ചാര്‍ജറുകളില്ലാതെ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതോടെ, ആപ്പിള്‍ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നു നോക്കിയിരിക്കുന്ന പല കമ്പനികളും ആപ്പിളിന്റെ പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് ചാര്‍ജറുകള്‍ ഇല്ലാതെ ഫോണ്‍ വില്‍പനയും തുടങ്ങി. ചാര്‍ജറില്ലാതെ വില്‍ക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാനാണ് എന്ന വിശദീകരിണമാണ് ആപ്പിള്‍ നല്‍കിയത്. ഈ നീക്കം പരിസ്ഥിതിക്ക് കാര്യമായ ഒരു ഗുണവും ചെയ്യില്ലെന്ന് വ്യാപകമായ വിമര്‍ശനമാണ് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ പാദത്തില്‍ മാത്രം ഏകദേശം 114.4 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ വിറ്റുവരവു നേടിയ കമ്പനിക്ക് ബ്രസീലില്‍ ചുമത്തിയ പിഴ വളരെ നിസാരമാണെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്.

∙ മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് 45 ശതമാനം അധികം ഉപയോക്താക്കള്‍ ഗെയിമിങ്ങിലേക്കു തിരിഞ്ഞു

മഹാമാരിയും തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ലോക്ഡൗണും ഇന്ത്യയില്‍ നിരവധി പേരെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഗെയിമിങ്ങിലേക്കു തിരിച്ചുവിട്ടുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഏകദേശം 45 ശതമാനം അധിക ഗെയിമര്‍മാര്‍ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇന്‍മൊബിയുടെ 2021 ഗെയിമിങ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്.

∙ എയ്‌സറിനു നേരെ അഞ്ചു കോടി ഡോളറിന്റെ റാന്‍സംവെയര്‍ ആക്രമണം

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മുതലെടുത്ത് പ്രമുഖ കംപ്യൂട്ടര്‍ നിര്‍മാതാവായ എയ്‌സറിനെതിരെ കടുത്ത ആക്രമണമുണ്ടായി. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ സുരക്ഷാവീഴ്ച മുതലെടുത്തു കയറിക്കൂടിയ ആക്രമണകാരികള്‍ അഞ്ചു കോടി ഡോളര്‍ നല്‍കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആര്‍ഈവിള്‍ (REvil) എന്ന റാന്‍സംവെയര്‍ കമ്പനിയാണ് തയ്‌വാന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എയ്‌സര്‍ കമ്പനിക്കു നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ട്രാവലെക്‌സ് എന്ന കമ്പനിക്കു നേരെ 2020ല്‍ ആക്രമണം നടത്തിയ സംഘമാണ് ആര്‍ഈവിള്‍. അന്ന് അവര്‍ 6 ദശലക്ഷം ഡോളറായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. തങ്ങള്‍ എയ്‌സറിന്റെ ഡേറ്റാ സൈറ്റിലേക്കു കടന്നുകയറിയതായി ആര്‍ഈവിള്‍ അറിയിച്ചു. തങ്ങള്‍ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ചില ഫയലുകളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്‌പ്രെഡ് ഷീറ്റുകള്‍, ബാങ്ക് ബാലന്‍സ്, ബാങ്കുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉള്‍പ്പടെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, ഹാക്കർമാർ പണം ചോദിച്ചതായി എയ്സർ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ ഒരു അസ്വാഭാവിക സാഹചര്യത്തില്‍ പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, ഇക്കാര്യം തങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപാലകരെയും, അധികാരികളെയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതായും കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഇന്റലിന്റെ അന്‍ഡാരിയെല്‍ (Andariel) സൈബര്‍ സുരക്ഷാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ആക്രമണകാരികള്‍ എയ്‌സറിലേക്ക് കടന്നുകൂടിയ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നാലു പാച്ചുകള്‍ അയച്ചിരുന്നു. ചൈന നേരിട്ടു പിന്തുണ നല്‍കുന്ന ഹാന്‍ഫിയം (Hafnium) എന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പ് നൂതന തന്ത്രങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജിച്ചതാണെന്നും, അവര്‍ പ്രധാനമായും അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ വിഭാഗം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, എന്‍ജിഒകള്‍ തുടങ്ങിയവയെ ആണ് പൊതുവെ ആക്രമിക്കുന്നതെന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പറയുന്നു.

അമേരിക്കയില്‍ നിന്നാണ് ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്നു തോന്നിപ്പിക്കാനായി അമേരിക്കയിലെ വിപിഎന്‍ സേവനങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതെന്നും അവരുടെ യഥാര്‍ഥ താവളം ചൈന തന്നെയാണെന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പറയുന്നു.

∙ ഡിഫെന്‍ഡര്‍ ആന്റിവൈറസ് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യണമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് സെര്‍വര്‍ ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിഫന്‍ഡറിനു പുതിയ പാച്ച് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഇത് ഓട്ടോ അപ്‌ഡേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരെല്ലാം ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പല പാച്ചുകളും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി പല പഴുതുകളും അടയ്ക്കാനായെന്നാണ് പറയുന്നത്. പുതിയ പാച്ച് സിവിഇ-2021-26855 എന്ന ആക്രമണത്തെ തടയാനുള്ളതാണ്. തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെല്ലാം സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വേര്‍ഷനിലേക്ക് മാറണമെന്ന് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്റലിജന്‍സ് വേര്‍ഷന്‍ 1.333.747.0 എങ്കിലും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുകിട കമ്പനികള്‍ക്കായി ഒരു ഒറ്റ ക്ലിക്ക് മിറ്റിഗേഷന്‍ ടൂളും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം. https://bit.ly/3cTEAQG. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികളെല്ലാം ഏറ്റവും പുതിയ വേര്‍ഷനുകളിലേക്ക് മാറിയില്ലെങ്കില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാമെന്നും ഇത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ വിദഗ്ധര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

∙ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യാ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ വനിതകള്‍ കടന്നുവരണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ്

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യാ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് രാം നാഥ് കോവിന്ദ്. റൂര്‍ക്കലയിലെ നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി സംഘടിപിച്ച കോണ്‍വൊക്കേഷന്‍ പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതു പറഞ്ഞത്. സാങ്കേതികിവിദ്യാ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ‌സ്ത്രീകളെത്തിയാല്‍ അത് ദേശീയ വികസനത്തിനു പുതിയൊരു മാനം നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പെണ്‍കുട്ടികൾ കൂടുതലായി സയന്‍സ്, ടെക്‌നോളജി, എൻജിനീയറിങ്, ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നിവയില്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൻജിനീയറിങ്, സാങ്കേതികവിദ്യാ മേഖലയിലേക്ക് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ എത്തുന്നതിന്റെ തോത് വളരെ ദയനീയമാണെന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന സര്‍വെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേവലം 20 ശതമാനം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മാത്രമാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

