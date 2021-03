മാഞ്ഞുപോയോ മാ? ശതകോടീശ്വരൻ പിന്നെ വന്നത് ഒരുവട്ടം മാത്രം!

ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്‍ എന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെയാണ് ആലിബാബ മേധാവി ജാക് മായെ പെട്ടെന്നു കാണാതായത്. ഉയര്‍ച്ച മാത്രം ആസ്വദിച്ചു വന്ന മായുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നും മാ മരിച്ചോ എന്നുപോലും ചോദിച്ചവരുണ്ട്. ചൈനീസ് സർക്കാരും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളായിരുന്നു ആലിബാബയും ടെന്‍സന്റും. മായുടെ അപ്രത്യക്ഷമാകലിനു ശേഷം ആലിബാബ കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. 76 ബില്യന്‍ ഡോളര്‍ വരെയെത്തി തകർച്ച. തന്റെ പണമിടപാടു സ്ഥാപനമായ ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ 37 ബില്യന്‍ ഡോളര്‍ ഐപിഒയ്ക്കു തൊട്ടു മുൻപ് മാ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ‘യു ടേണി’നു കാരണം. അനന്തരഫലത്തെപ്പറ്റി മാ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ആ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം മുതിരില്ലായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റിലെ ആ പ്രസ്താവനയ്ക്കു ശേഷം മായെ ഒരിക്കല്‍ മാത്രമേ പൊതുവേദിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളു.

∙ മാ പൊതുവേദികളില്‍ ഇല്ലെന്നേയുള്ളു എന്ന് എഫ്ടി

അതേസമയം, ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ് (എഫ്ടി) റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം, മായെ പൊതു വേദികളില്‍ കാണാനില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ വിമാനത്തിന്റെ സഞ്ചാര വിവരങ്ങളില്‍നിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത് മാ പൂർണമായും തകർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ്. സഞ്ചാരവിവരം ഇപ്രകാരമാണ് - പ്രശ്‌നം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് വിമാനം മൂന്നു ദിവസത്തിലൊരിക്കല്‍ യാത്ര തിരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ അത് ആഴ്ചയില്‍ ഒരു തവണയാണ്. ഈ യാത്രകളില്‍ അധികവും ബെയ്ജിങ്ങിലേക്കും ഹയ്‌നാന്‍ എന്ന ദ്വീപിലേക്കുമാണ്. ഈ ദ്വീപില്‍ അദ്ദേഹം ഗോള്‍ഫ് കളിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ബിസിനസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിക്കാന്‍ വിളിപ്പിക്കുമ്പോഴാകാം അദ്ദേഹം ബെയ്ജിങ്ങിലേക്കു പറക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹം പൂർണമായും അകന്നിട്ടില്ലെന്നും മാ വൈകാതെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

∙ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

പൊതുവേദികളില്‍ ആവേശമായി നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന മാ കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്‍ഷമായി ലോകത്തിനു സുപരിചിതനായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഐപിഒ ഇറക്കാന്‍ പോകുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപ് നടത്തിയ ഒരു പരാമര്‍ശമാണ് തിരിച്ചടിയായത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ചൈനീസ് ബാങ്കുകള്‍ക്ക് പണയക്കടകളുടെ മനോഭാവമാണ് (pawn-shop mentality) എന്നാണ്. ഒരു വിമാനത്താവളത്തെ പരിപാലിക്കാന്‍ റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനോടുളള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന ഉപമ കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടിനോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ സമീപനത്തെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിനെയടക്കം പ്രകോപിപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ ആലിബാബയ്ക്കെതിരെ സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്തു. ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിനു സർക്കാർ നൽകാനിരുന്ന

പൊതുനിക്ഷേപവും പിൻവലിച്ചു. ഇതോടെയാണ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരിമൂല്യത്തിൽ വൻ തകർച്ചയുണ്ടായത്.

∙ ലക്ഷ്മണ രേഖ കടന്നു

ചൈന തങ്ങളുടെ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കും ഉടമകള്‍ക്കും ചുറ്റും വരച്ചിരുന്ന അദൃശ്യമായ ലക്ഷ്മണ രേഖ അറിയാതെ കടക്കുകയായിരുന്നു വിവാദ പ്രസ്താവനയിലൂടെ മാ. തിരിച്ചടിയെപ്പറ്റി ഒരു സൂചനയെങ്കിലും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ 56 കാരനായ ശതകോടീശ്വരന്‍ നിലമറന്ന് പെരുമാറില്ലായിരുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. കുറേക്കാലം പൊതുവേദികളിൽ കാണാതിരുന്ന മാ ജനുവരി 20 നടന്ന ഒരു ചാരിറ്റി മീറ്റിങ്ങിന്റെ ചെറിയ വിഡിയോയിലാണ് പിന്നീട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മായുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സർക്കാർ കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം.

∙ ടെക്‌നോളജി മേഖലയ്ക്ക് കുരുക്കു വന്നേക്കും

ആലിബാബ, ടെന്‍സന്റ് തുടങ്ങിയ ടെക് കമ്പനികള്‍ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിച്ചിരുന്ന ചൈന, ഇപ്പോൾ അവയുടെ കുത്തകസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനൊരുങ്ങുകയാണെന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ടെന്‍സെന്റും ബായിഡുവുമടക്കമുളള 10 ടെക് ഭീമന്മാര്‍ക്ക് പിഴകള്‍ ചുമത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുത്തക വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അത്.

∙ നടന്നത് എന്താണ്?

ചൈനയില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്കയും രാജ്യാന്തര സമൂഹവും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ബോധവും ചൈനയ്ക്കുണ്ട്. അമേരിക്ക-ചൈന ബന്ധം വഷളായത് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ മൂലമാണ് എന്നതും മനസ്സില്‍ വയ്ക്കണം. എന്തായാലും, മായുടെ കാര്യത്തില്‍ സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ചില വ്യക്തമായ സൂചനകള്‍ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അധികാരം പൂർണമായും പാർട്ടിക്കാണെന്നും എത്ര വലിയ വ്യക്തിയും പാർട്ടിയെയും സർക്കാരിനെയും അനുസരിക്കുകതന്നെ വേണമെന്നും ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ടെക്‌നോളജി കമ്പനികൾക്ക് വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ സ്ട്രാറ്റജി പോളിസി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷക സാമന്താ ഹോഫ്മാന്‍ പറയുന്നു. കമ്പനികള്‍ പാര്‍ട്ടി പറയുന്നത് അനുസരിക്കുകയും വേണം. അതായത്, പാര്‍ട്ടി എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷമായിരിക്കും ഇനി മാ എത്തുക.

എന്നാല്‍, ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ളവരും ഉണ്ട്. പടിഞ്ഞാറന്‍ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല ചൈനയെ കാണേണ്ടതെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. അതായത്, ചൈന ഇപ്പോഴും ഒരു വികസ്വര രാജ്യമാണ്. ഒരു വികസിത രാജ്യത്തെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ വച്ച് അത്തരം ഒരു രാജ്യത്തു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് ചൈനീസ് ടെക് ന്യൂസ് ലെറ്ററിന്റെ രചയിതാവ് ലിലിയന്‍ ലീ പറയുന്നത്.

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: ബിബിസി

English Summary: Why did Alibaba's Jack Ma disappear for three months?