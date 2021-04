ഇത് സ്ട്രീമിങ് വിജയം: ഒടിടിക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർ, ഒപ്പം ലോകവും

ഒടിടി-‘ഓവർ ദ ടോപ്പ്’ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏത് സ്ട്രീമിങ് സേവനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഹോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളാണ് ഓവർ-ദി-ടോപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ. അതായത്, ഓഡിയോ ആൻഡ് വിഡിയോ ഹോസ്റ്റിങ്, സ്ട്രീമിങ് സേവനങ്ങൾ. സിനിമകൾ, ഫീച്ചർ ഫിലിമുകൾ, ഡോക്യുമെന്ററികൾ, വെബ്-സീരീസ്, ഇവന്റുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമാണത്തിലും റിലീസിലും ഒടിടി ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാണ്.

ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ നിരവധി ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആമസോൺ പ്രൈം, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, സ്പോട്ടിഫൈ പോലുള്ള ഒടിടി സേവനങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുവാനും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയും. പല ഒ‌ടി‌ടി സേവനങ്ങളും പണമടച്ചുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചിലതിൽ പരസ്യരഹിത അനുഭവങ്ങൾക്ക് പണമടയ്ക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഏകീകൃത പാക്കേജുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഓവർ ദ ടോപ്പ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി കാഴ്ചക്കാർക്ക് സേവനങ്ങൾ നേരിട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പണ്ട് നാം സർവീസ് നൽകിയിരുന്നവർ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതെന്തോ അത് കാണാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിതരണക്കാരും നിയന്ത്രിതരും ആയിരുന്ന കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, പ്രക്ഷേപകർ, സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയെ ഒടിടി മറികടക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞു കാണാം. മുൻകാല വ്യൂവർഷിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഉള്ളടക്കം നിർദ്ദേശിക്കാം എന്നതും സൗകര്യമാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോ മുതലായവ ലീഡിങ് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒ‌ടി‌ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രീമിയം ഉള്ളടക്കത്തിനായി പ്രതിമാസ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ചില ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒടിടി വിപ്ലവം

പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രീമിയം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തന്നെ നിർമിക്കുകയും വിപണനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതിലും ഒടിടി മാർക്കറ്റ് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. വൈവിധ്യമാർ‌ന്ന ഉള്ളടക്കം, വൈവിധ്യമാർ‌ന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വറ്റാത്ത കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ‌ തുടങ്ങിയവ കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു. മികച്ച ഷോകളുടെയും മൂവികളുടെയും 24x7 ലഭ്യതയും എളുപ്പത്തിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇന്റർഫേസും കൂടുതൽ കാഴ്ചക്കാർ അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യാനും കാരണമായി. ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതവും ഇച്ഛാനുസൃതവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ‌ എളുപ്പത്തിൽ‌ ലഭ്യമാകുന്ന സാധ്യതകളാൽ ഒടിടി മേഖല വിനോദ വ്യവസായത്തെ പുനർ‌നിർമിച്ചു. പ്രീമിയം ഉള്ളടക്കം, ക്ലാസിക് ഷോകൾ, ഒറിജിനലുകൾ, ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ മൂവികൾ എന്നിവ ഉപയോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതവും ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദവുമായി പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു.

വൈവിധ്യമാർ‌ന്ന ഓപ്ഷനുകൾ

ഉപയോക്താക്കൾ‌ക്കായുള്ള വൈവിധ്യമാർ‌ന്ന ഓപ്ഷനുകൾ, വിപണനക്കാർ‌ക്ക് വർധിച്ച പരസ്യ ഇൻ‌വെന്ററി തുടങ്ങിയവ നിരവധി കമ്പനികളെ ഒ‌ടി‌ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. വർധിച്ച അളവിലാണ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് ആളുകൾ കടക്കുന്നത്. അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായി വിപണനക്കാർ ഒടിടി സേവന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. കാഴ്ചക്കാർ ഒടിടി സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പരസ്യങ്ങൾ‌ കാണിക്കാമെന്നത് മാർ‌ക്കറ്റർ‌മാർ‌ക്ക് ആകർഷകമായ ഉള്ളടക്ക പാക്കേജുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേട്ടമാണ്.

വിഡിയോ ഒടിടി

ഒട്ടുമിക്ക ഉപയോക്താക്കളും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒടിടി സേവനം വിഡിയോ ഒടിടി ആണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പോലുള്ള സേവനങ്ങൾ വിഡിയോ ഒടിടി സേവനങ്ങളാണ്. ഇത് ടിവി ഷോകളുടെയും സിനിമകളുടെയും ലൈസൻസുള്ള ലൈബ്രറിയും ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാമിങും നൽകി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി പ്രോഗ്രാമിങ് ഓപ്ഷനുകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ഓഡിയോ ഒടിടി

മറ്റൊരു ഒടിടി സേവനം ഓഡിയോ ഒടിടി ആണ്. സ്പോട്ടിഫൈ പോലുള്ള സേവനങ്ങൾ മ്യൂസിക് സ്ട്രീമിങ്ങാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ റെക്കോർഡിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും പോഡ് കാസ്റ്റുകളുടെയും ഒരു വലിയ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.

ഇനി ടെക്സ്റ്റ് മെസേജിന്റെ കാര്യമെടുത്താലോ! നമ്മൾ ഒടിടി സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണെന്ന് മനസിലാകും. വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന് വാട്സാപ്, ടെലിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ പോലുള്ള ഒടിടി സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ സേവനങ്ങൾ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ശബ്ദസന്ദേശമയക്കൽ

അടുത്തതായി വോയിസ് നോക്കിയാലോ? സ്കൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശബ്ദസന്ദേശമയക്കൽ വോയ്‌സ് ഒടിടി സേവനങ്ങളാണ്. ഇതും നമ്മൾ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസങ്ങളിൽ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് ഒ‌ട്ടനവധി പ്രേക്ഷകരുടെ കുതിച്ചുകയറ്റമാണ് ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായത്. സിനിമകള്‍, ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ടിവി സീരീസുകൾ, വെബ് സീരീസുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ മികച്ച കളക്ഷൻ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാം എന്നതായിരുന്നു പ്രത്യേകത. മലയാളത്തിലെ ദൃശ്യം 2 ഒടിടി റിലീസ് ആയിരുന്നു. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ റിലീസ് ചെയ്‌ത ചിത്രത്തിന് വലിയ കയ്യടിയാണ് ലഭിച്ചത്.

ഐടി ആക്ട് പരിഷ്കാരം

നിലവിലുള്ള ഐടി ആക്ടിനെ പരിഷ്കരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്സ് കോഡ് 2021 നിലവിൽ വരാൻ പോകുകയാണ്. ഒടിടി, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്ക് ശക്തമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പുറത്തിറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇതിനായി ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്കും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്രസാധകർക്കുമായുള്ള ചട്ടങ്ങൾ 2021 കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ https://mib.gov.in/sites/default/files/DigitalMediaEthicsCodeRulesNotification.pdf എന്ന ലിങ്കിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

