സൂനാമിയിൽ നിലച്ച 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ലോക്ക് വീണ്ടും മണിയടിച്ചു, മറ്റൊരു ഭൂകമ്പത്തില്‍!

2011 ലെ സൂനാമിയിൽ നിലച്ചുപോയ 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള ജാപ്പനീസ് ക്ലോക്ക് ഈ വർഷമുണ്ടായ മറ്റൊരു ഭൂകമ്പത്തിൽ വീണ്ടും മണിയടിച്ചു തുടങ്ങി. 2011 മാർച്ചിൽ ജപ്പാനിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ തീരത്തുണ്ടായ സൂനാമിയിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സൂനാമിയിൽ 18,000 ത്തിലധികം ജനങ്ങൾ മരിച്ചു. അന്ന് നിലച്ചുപോയ ക്ലോക്കാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തനിയെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.



മിയാഗി പ്രവിശ്യയിൽ യമാമോട്ടോയിലെ ഫുമോൻജി ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിലെ ക്ലോക്കാണ് ഇപ്പോൾ വിസ്മയമായിരിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ സൂനാമിയിൽ പ്രദേശം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്ലോക്കിന്റെ ഉടമ ബൺസൻ സകാനോ തകർന്ന ക്ലോക്ക് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല.

എന്നാൽ, പത്ത് വർഷത്തിനു ശേഷം 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരു ഭൂകമ്പത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചപ്പോൾ ഘടികാരം തനിയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. 2011-ൽ അവസാനിച്ച സമയം പത്ത് വർഷം വൈകിയാണെങ്കിലും ചലിച്ചുതുടങ്ങിയത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് അദ്ഭുതമായിട്ടുണ്ട്.

തീരത്തുനിന്ന് നൂറു മീറ്റർ അകലെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലും സൂനാമി തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൂണുകളും മേൽക്കൂരയും മാത്രമാണ് ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ദുരന്തത്തിനു ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പുരോഹിതനും ക്ലോക്കിന്റെ ഉടമയുമായ ബൻസുൻ സകാനോ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴയ ഘടികാരം പുറത്തെടുത്ത് ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം വെറുതെയായി.

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 13 ന് ഇതേ പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരു ശക്തമായ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ, സകാനോ തന്റെ ദിനചര്യയിൽ തുടരുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. നോക്കിയപ്പോൾ പത്ത് വർഷം മുന്‍പ് നിലച്ചുപോയ ക്ലോക്ക് വീണ്ടും തനിയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സംഭവം രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: 100-year-old Japanese clock stopped due to 2011 quake. It's ticking after 10 years