ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സ്ത്രീയെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കാനുളള അമേരിക്കയുടെ ദൗത്യത്തിനു വേണ്ട പേടകം നിർമിച്ചു നൽകുന്നത് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്പേസ് എക്സ്. പേടകം നിര്‍മിക്കാനുള്ള കരാര്‍ 2.9 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിനാണ് നാസയിൽ നന്ന് സ്പേസ്എക്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. വീണ്ടും മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനില്‍ ഇറക്കാനുള്ള പദ്ധതി 2024ല്‍ നടപ്പാക്കാനാണ് നാസ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മസ്‌കിനിത് സുവര്‍ണ നിമിഷവുമാണ്. ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ബഹിരാകാശ പേടകം നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ലോകത്തെ ഒന്നും രണ്ടും കോടീശ്വരൻമാരായ മസ്‌കും ആമസോണ്‍ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസുമായി കടുത്ത മത്സരത്തിലായിരുന്നു. ബെസോസിന്റെ കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിനിനെയും ഒരു പ്രതിരോധ കോണ്‍ട്രാക്ടറായ ഡൈനറ്റിക്‌സിനെയും മറികടന്നാണ് പേടകം നിർമിക്കാനുള്ള കരാർ സ്‌പേസ്എക്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ചന്ദ്രനില്‍ വീണ്ടും മനുഷ്യനെ ഇറക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാനായി ഇരു കോടീശ്വരൻമാരും കടുത്ത ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. പുതിയ ദൗത്യത്തില്‍ ഒരു സ്ത്രീയും കറുത്ത വശംശജനും (person of colour) ആയിരിക്കാം ചന്ദ്രനില്‍ ഇറങ്ങുക എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്.

∙ നാസ റൂള്‍സ് എന്ന് മസ്‌ക്

സ്‌പേസ്എക്‌സ് തനിച്ചാണ് ഈ ഉദ്യമത്തില്‍ പങ്കാളിയാകാന്‍ ശ്രമിച്ചതെങ്കില്‍ ബെസോസിന്റെ കമ്പനി ലോക്ഹീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ കോര്‍പറേഷന്‍, നോര്‍ത്രോപ് ഗ്രുമന്‍ കോര്‍, ഡ്രേപ്പര്‍ തുടങ്ങിയവരുമായി ഒന്നിച്ചാണ് നാസയ്‌ക്കൊപ്പം ചേരാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ലെയ്‌ഡോസ് ഹോള്‍ഡിങ്‌സിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഡൈനറ്റിക്‌സ്. തന്റെ കമ്പനിക്ക് കരാര്‍ നല്‍കാനുള്ള നാസയുടെ തീരുമാനം വന്നശേഷം ‘നാസയാണ് അധിപന്‍’ എന്നാണ് മസ്ക് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യരെയും വഹിച്ചു പോകുന്ന ആദ്യ വാണിജ്യ പേടകമാണിത്. നാസയുടെ ആര്‍ട്ടെമിസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും രണ്ട് അമേരിക്കക്കാരെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തില്‍ ഇറക്കുക. അടുത്ത ലാന്‍ഡിങ് എത്രയും വേഗം നടത്തണമെന്നാണ് നാസയുടെ ആക്ടിങ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററായ സ്റ്റീവ് ജെ പറഞ്ഞത്. നാസയക്കായി സ്‌പേസ്എക്‌സ് നിര്‍മിക്കാന്‍ പോകുന്ന സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പില്‍ ഒരു വലിയ ക്യാബിനും മൂണ്‍വാക്കിനായി രണ്ട് എയര്‍ലോക്‌സുമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. പൂര്‍ണമായും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ലാന്‍ഡര്‍ ആയിരിക്കും ഇത്. ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും അടക്കം മറ്റ് ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങള്‍ക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കും.

∙ വിനയാന്വിതരായി എന്ന് സ്‌പേസ്എക്‌സ്

മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതിയില്‍ നാസയെ സഹായിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതില്‍ തങ്ങള്‍ വിനയാന്വിതരായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സ്‌പേസ്എക്‌സ് നടത്തിയ ട്വീറ്റ്. അപ്പോളോ ബഹിരാകാശ പേടകം ഉപയോഗിച്ചാണ് 1969 - 1972 കാലഘട്ടത്തില്‍ ചന്ദ്രോപരിതലത്തില്‍ മനുഷ്യരെ ഇറക്കിയത്. എന്നാല്‍, അക്കാലത്തേതു പോലെയല്ലാതെ കൂടുതല്‍ സമയം ചന്ദ്രനില്‍ ചെലവിടാനായിരിക്കും പുതിയ പരിശ്രമം. ചൊവ്വയിലേക്ക് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ അയയ്ക്കുന്നതിന്റെ തുടക്ക പദ്ധതിയായി ഇതു മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ നാസ ഇത്തവണ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതെന്നതും വ്യത്യസ്ത കാര്യമാണ്. ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യരുമായി ഉയരുന്നതിനു മുൻപ് പരീക്ഷണ ലാന്‍ഡിങ് നടത്താന്‍ സ്‌പേസ്എക്‌സിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് നാസയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ലിസാ വാട്‌സണ്‍-മോര്‍ഗന്‍ പറഞ്ഞത്.

∙ നാസ-സ്‌പേസ്എക്‌സ് സഹകരണം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്

പുതിയ ദൗത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ നാസ രണ്ടു കമ്പനികളെ ഒരേസമയം സഹകരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, സ്‌പേസ്എക്‌സിനെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക വഴി നാസ-സ്‌പേസ്എക്‌സ് സഹകരണം കൂടുതല്‍ ദൃഢമാകുകയാണെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. ഏപ്രില്‍ 22ന് രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ഗവേഷകരെ അയയ്ക്കുന്നതും സ്‌പേസ്എക്‌സ് നിര്‍മിത പേടകത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് നാസ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ചന്ദ്രനിലേക്ക് പതിവായി സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നും നാസ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇതിനുള്ള കരാര്‍ വേറെയായിരിക്കുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

∙ മസ്‌കിനിത് പൊന്‍കിരീടം

നാസയുടെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം സ്‌പേസ്എക്‌സ് മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് അടുത്തകാലത്തു നടത്തിയ അസാധാരണ കുതിപ്പിന്റെ കിരീടമാകുകയാണെന്നു പറയുന്നു. ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മാതാവ് ടെസ്‌ലയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കാര്‍ നിര്‍മാതാവായി മാറ്റിയതിന്റെ കീര്‍ത്തിയും മസ്‌കിനാണ്. കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യം ഏകദേശം 702 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്‌നോളജി മേഖലയിലെ ഒറ്റയാള്‍ സമുച്ചയം എന്നാണ് ചിലര്‍ മസ്‌കിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ യാത്ര, ഇലക്ട്രിക് കാറുകള്‍, തലച്ചോറില്‍ ചിപ്പു ഘടിപ്പിക്കല്‍, ഭൂഗര്‍ഭ ടണല്‍ നിര്‍മാണം എന്നിങ്ങനെ പല അദ്ഭുതകരമായ ദൗത്യങ്ങള്‍ക്കും ഒരേസമയം ശ്രദ്ധ നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് മസ്‌ക് മനുഷ്യരാശിയെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നത്. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റുകളാണ് സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെ പദ്ധതികള്‍ നസയ്ക്ക് ആകര്‍ഷകമാകുന്നത്.

∙ ബെസോസിന് കടുത്ത തിരിച്ചടി

ആമസോണ്‍ മേധാവി സ്ഥാനം ഈ വര്‍ഷം ഒഴിയാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന ബെസോസിന് നാസയുടെ തീരുമാനം കനത്ത തിരിച്ചടിയാണെന്നും പറയുന്നു. ആജീവനാന്ത ബഹിരാകാശ ഉത്സാഹിയാണ് താനെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നാസയുമായി കരാറിലെത്താന്‍ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ ബ്ലൂ ഒറിജിനു പുത്തന്‍ ജീവന്‍ ലഭിച്ചേനെ എന്നതു കൂടാതെ കമ്പനി ലാഭത്തിലുമാകുമായിരുന്നു.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രതിസന്ധിയിലേക്കോ?

ലോകത്തെ ഏറ്റവുമധികം മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയായി അറിയപ്പെടുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കായിരിക്കാം നീങ്ങുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍. കമ്പനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഹാക്കിങ് ആക്രമണങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം. അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയെപ്പോലും പ്രശ്‌നത്തിലാക്കിയായിരുന്നു സോളാര്‍വിന്‍ഡ്‌സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റഷ്യന്‍ ഹാക്കര്‍മാരുടെ ആക്രമണം. ഇത് പല സർക്കാരുകളുടെ മാത്രമല്ല വലിയ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭംഗംവരുത്തിയിരുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കോഡുകള്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ സ്ഥിരമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കമ്പനിക്ക് പ്രശ്‌നമായിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെയും പ്രമുഖ വ്യവസായികളുടെയും അടക്കം 85 ശതമാനം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സേവനവും നടത്തിവരുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റാണ്.

∙ ട്വിറ്റര്‍ പണിമുടക്കി

സമൂഹ മാധ്യമ വെബ്‌സൈറ്റായ ട്വിറ്റര്‍ വീണ്ടും പണിമുടക്കി. ഇപ്പോഴും സേവനങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി പുഃനസ്ഥാപിക്കാന്‍ കമ്പനിക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

English Summary: As Artemis Moves Forward, NASA Picks SpaceX to Land Next Americans on Moon