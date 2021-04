ഡിജിറ്റല്‍ യുവാൻ: അമേരിക്കൻ ഡോളറിനെ വെല്ലുവിളിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് ചൈന

ചൈന ഇറക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്‍ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന് വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഭയം നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ കറന്‍സി ഡോളറിനോ മറ്റു കറൻസികൾക്കോ പകരംവയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് ബെയ്ജിങ് അറിയിച്ചു. ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്റെ ഉപയോഗം രാജ്യത്തിനുള്ളില്‍ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ചൈനയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൊരാള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിനോ മറ്റേതെങ്കിലും വിദേശ കറന്‍സിക്കോ പകരംവയ്ക്കാന്‍ എന്ന നിലയിലല്ല ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പീപ്പിള്‍സ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവര്‍ണര്‍ ലി ബോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ചൈന ഇപ്പോള്‍ യുവാന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ പതിപ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.

എന്നാല്‍, അമേരിക്കയിലെ ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടം ചൈനയുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവർ മുഖവിലയ്‌ക്കെടുത്തിട്ടില്ല. ചൈനയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്റെ നീക്കം സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് അമേരിക്ക. ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡോളറിനെ പുറത്താക്കുക എന്നതു തന്നെയായിരിക്കണം ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അമേരിക്ക സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയുടെ പീപ്പിള്‍സ് ബാങ്ക് 2014 മുതലെങ്കിലും ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി എന്ന ആശയം താലോലിച്ചു വരികയാണ്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഭ്രമം പടര്‍ന്നു പിടിച്ചതും ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്‍ പദ്ധതി കൂടുതല്‍ വേഗത്തിലാക്കാന്‍ ചൈനയെ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. ഇതോടെ ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന രാജ്യം എന്ന പേരും ചൈനയ്ക്കു ലഭിച്ചേക്കും.

ഇ-യുവാന്‍ എന്നായിരിക്കാം പുതിയ കറന്‍സിയുടെ പേര്. ഇത് എന്തായാലും പ്രാദേശിക വിപണികളില്‍ മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് നിരീക്ഷകരും കരുതുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇതു അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് അതിസങ്കീര്‍ണമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. അത്തരമൊരു ശ്രമം തിടുക്കപ്പെട്ടു നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് പീപ്പിള്‍സ് ബാങ്ക് അധികാരികളും പറയുന്നു. ഡിജിറ്റല്‍ യുവാന്‍ 2022ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബെയ്ജിങ് വിന്റര്‍ ഒളിംപിക്‌സിന്റെ സമയത്ത് പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമായേക്കും.

∙ മൂന്നായി മടക്കാവുന്ന ടാബ് അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സാംസങ്

രണ്ടായി മടക്കാവുന്ന സ്‌ക്രീനുള്ള ഫോണ്‍ ആദ്യമായി വിപണിയിലെത്തിച്ച കമ്പനിയാണ് സാംസങ്. എന്നാൽ, സാംസങ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു ഹിഞ്ജുകള്‍ (വിജാഗിരി) ഉള്ള ആദ്യ ടാബ്‌ലറ്റിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണെന്നു റിപ്പോർട്ട്. സാംസങ്ങിന്റെ മൂന്നു സ്‌ക്രീനുകളുള്ള ഉപകരണത്തിന്റെ നിര്‍മാണ റിപ്പോർട്ട് ഗിസ്‌മോ ചൈനയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇത്തരം ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ ആദിമരൂപം ടിസിഎല്‍ കമ്പനിയും നിർമിച്ചു കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഫോള്‍ഡബിൾ ഫോണിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സംഭവിച്ചതു പോലെ സാംസങ് ആയിരിക്കും ഇത്തരമൊരു ഉപകരണം ആദ്യം നിര്‍മിച്ച് വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തിക്കുക എന്നു കരുതുന്നു. ഗ്യാലക്‌സി സെഡ് ഫോള്‍ഡ് ടാബ് എന്നു പേരിട്ടേക്കാവുന്ന ടാബ് അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യം തന്നെ വിപണിയിലെത്തിയേക്കാം. ഇതിനൊപ്പം ഒരു ഹൈബ്രിഡ് എസ്-പെന്നും അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.

∙ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 12ല്‍ റീസൈക്കിള്‍ ബിന്‍ വന്നേക്കും

കംപ്യൂട്ടറുകളിലുള്ള റീസൈക്കിള്‍ ബിന്നിനു സമാനമായ ഫീച്ചര്‍ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റായ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 12ല്‍ വന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 12 ന്റെ ഫീച്ചറുകള്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയായിരുന്ന എക്സ്ഡിഎ ഡവലപ്പേഴ്സാണ് ഇതിനുള്ള ട്രാഷ് ബിന്‍ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കോഡുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം, ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫീച്ചറാണെന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫയല്‍ മാനേജര്‍, ഗ്യാലറി തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളില്‍ ഡിലീറ്റു ചെയ്ത ഫയലുകള്‍ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഫീച്ചര്‍ ഉണ്ട്. അതിനു പുറമെ എന്തിനാണ് റീസൈക്കിള്‍ ബിന്നും എന്നാണ് ചിലര്‍ ചോദിക്കുന്നത്. ഡിലീറ്റു ചെയ്ത ഫയല്‍ എവിടെപ്പോയി കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തേണ്ടതായി വരില്ലെ എന്നൊക്കെ വിമര്‍ശകര്‍ ചോദിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, പുതിയ ഫീച്ചര്‍ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നെന്നു കണ്ടിട്ടു വിമര്‍ശിക്കാമെന്നു പറയുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ റിമോട്ടായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന്‍ ഫെയ്സ്ബുക്

ഫെയ്സ്ബുക് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോമിന് എതിരല്ല. പക്ഷേ, കമ്പനി ജോലിക്കാരെ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഓഫിസുകളിലേക്ക് ജോലിക്കെടുത്തവരാണ്. അവര്‍ ആ പ്രദേശം വിട്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്കോ നാട്ടിലേക്കോ എല്ലാം പോയാണ് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ അവരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഒരോരുത്തരുടെയും ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവര്‍ ഏത് പ്രദേശത്തെ ഓഫിസിലേക്കു ജോലിക്കെടുത്തോ ആ പ്രദേശത്തു നില നില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ കൂടി പരിഗണിച്ചാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇതിനാല്‍ ഒരു ജോലിക്കാരന്‍ എവിടെയിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളം പുനക്രമീകരിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ അമേരിക്കയില്‍ ജോലിചെയ്തിരുന്ന ഒരാള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കു മാറിയാല്‍ അയാളുടെ ശമ്പളത്തില്‍ വ്യത്യാസം വരും. ഈ മാറ്റം അയാള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇരുന്നു ജോലിചെയ്യുന്ന നാട്ടിലെ ശമ്പളത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകുമെന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, ഈ ശമ്പളം കുറയ്ക്കല്‍ ചെലവു ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റുകള്‍ ഇനി ഗൂഗിള്‍ ഡ്രൈവിലേക്കും മറ്റും മാറ്റാം

ഒരു ഫെയ്സ്ബുക് ഉപയോക്താവിന് തന്റെ രണ്ടു തരം ഡേറ്റ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഇനി മാറ്റി സൂക്ഷിക്കാം. ഒരാളുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റുകളും നോട്ടുകളുമാണ് ഇനി ഗൂഗിള്‍ ഡോക്സ്, ബ്ലോഗര്‍, വേഡ്പ്രസ്.കോം എന്നീ സേവനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫെയ്സ്ബുക് ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളും ഡ്രോപ്ബോക്സ്, ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോസ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള അനുമതി നേരത്തെ നല്‍കിയിരുന്നതാണ്.

∙ സോണി ഇന്ത്യ മൂന്നു പുതിയ പ്രൈം ലെന്‍സുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

മൂന്നു ജി സീരീസ് ലെന്‍സുകള്‍ സോണി ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. എഫ്ഇ 50എംഎം എഫ്/2.5 ജി, എഫ്ഇ 40എംഎം എഫ്/2.5 ജി, എഫ്ഇ 24എംഎം എഫ്/2.8ജി എന്നിവയാണിത്. മികച്ച ഫോട്ടോ ക്വാളിറ്റിയും ബോകെയും നല്‍കുന്നവയാണ് പുതിയ പ്രൈം ലെന്‍സുകളെന്ന് സോണി അവകാശപ്പെടുന്നു. ലെന്‍സുകളെല്ലാം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള സോണി സെന്ററുകള്‍ വഴി ലഭ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോന്നിനും എംആര്‍പി 66,990 രൂപയായിരിക്കും.

∙ വിന്‍ഡോസ് 10ല്‍ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചര്‍ വന്നേക്കുമെന്ന്

വിന്‍ഡോസ് 10ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായ 10 21എച്2 വില്‍ പുതിയ ആനിമേഷന്‍സ് വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വാര്‍ത്ത. കൂടാതെ, ഫയല്‍ എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ ഫോള്‍ഡറുകളുടെ ഐക്കണുകള്‍ക്കും മാറ്റം വന്നേക്കാമെന്നും പറയുന്നു.

∙ ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ 5ജി വിന്യാസത്തിന് എല്‍ജിയും നോക്കിയയും സഹകരിക്കും

ഫിന്‍ലൻഡില്‍ നിന്നുള്ള ടെലികോം ഭീമന്‍ നോക്കിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ മൊബൈല്‍ സേവന ദാതാവായ എല്‍ജി യൂപ്ലസും (LG Uplus) സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തീരുമാനമായി.

∙ വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് എന്‍100ന് പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പതിപ്പ്

വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് എന്‍100 സീരീസിലെ ഫോണുകള്‍ക്ക് പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പതിപ്പ് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഇയു മേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്കാണ് ഈ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: China says it has no plans to replace dollar with digital yuan