വാക്സീൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷം, കോവിൻ പോർട്ടലിലെ കണക്കുകൾ ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു!

കോവിഡ്–19 കേസുകൾ വ്യാപകമാകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ രാജ്യം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സീൻ നിർമാണ കേന്ദ്രം കൂടിയായ ഇന്ത്യ സമയത്തിന് വാക്സീനേഷൻ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വാക്സീനേഷന് സുഖമമാക്കാനും സുതാര്യമാക്കാനുമായി സർക്കാർ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച കോവിൻ പോർട്ടലിലെ കണക്കുകൾ ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

കോവിൻ പോർട്ടലിലെ വിവരങ്ങൾ നോക്കി വാക്സീൻ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ മിക്ക ആശുപത്രികളിലും വിളിച്ചാൽ വാക്സീൻ ലഭ്യമല്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. എന്നാൽ, സർക്കാരിന്റെ കോവിൻ പോർട്ടലിൽ മിക്ക ആശുപത്രികളിലും വാക്സീൻ ലഭ്യമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ആശുപത്രികളിലെത്തുന്നവർക്ക് പോലും വാക്സീൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യാപക പരാതിയുണ്ട്.

അതേസമയം, വെബ്സൈറ്റ് വഴിയുള്ള ഓൺലൈൻ ടോക്കണിനു പുറമെ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും ടോക്കൻ നൽകുന്നതും വാക്സീൻ വിതരണം അവതാളത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിൻ പോർട്ടലിലെ ഇടയ്ക്കിടെയുളള തകരാറുകളും ജനങ്ങൾക്ക് തലവേദനയാകുന്നുണ്ട്. ഒരുസമയം നിരവധി പേർ സന്ദർശിക്കുകയും ബുക്കിങ്ങിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ കോവിൻ പോർട്ടൽ പണിമുടക്കുന്നുണ്ട്.

ഓണ്‍സൈറ്റ് റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ചെയ്യുന്നവർക്കും സ്വയം റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നവർക്കും പോലും വാക്സീനേഷൻ ലഭിക്കാൻ മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാം ഡോസിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്. ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച മിക്കവർക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും രണ്ടാം ഡോസ് ലഭിക്കുന്നില്ല.

ഡോസുകളുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം കാരണം മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കോവിഡ് വാക്സീനേഷൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ തിരിച്ചയച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ടുകൾക്കായി നിരവധി തവണ ബുക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷവും അവ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് നിരവധി പേർ പരാതിപ്പെടുന്നത്.

കോവിൻ ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് ജനുവരി 22 നും ഏപ്രിൽ 20 നും ഇടയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ടായി കേരളത്തിൽ 8,09,359 ഡോസുകൾ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ 54,56,137 പേർക്ക് ആദ്യ ഡോസ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. അതായത് ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച മിക്കവർക്കും രണ്ടാം ഡോസ് ലഭിക്കാൻ സമയം വൈകുന്നു എന്നാണ്.

