ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍, സാംസങ്ങിന്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടറികളിലൊന്ന് തുടങ്ങി വമ്പന്‍ കമ്പനികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയതില്‍ ഊറ്റംകൊണ്ടവരാണ് ഇന്ത്യക്കാര്‍. എന്നാല്‍, ബ്ലൂംബര്‍ഗ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ നിര്‍മാണ മേഖല രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിക്കു നല്‍കിവന്ന സംഭാവന ഏകദേശം 17 ശതമാനമായിരുന്നു. ഇത് 2025ല്‍ 20 ശതമാനമായി ഉയര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലുമായിരുന്നു മോദി സര്‍ക്കാര്‍. ഈ പരിശ്രമം ലക്ഷ്യംകണ്ടേക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പലരും വച്ചുപുലര്‍ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്തകാലത്തായി ഈ മേഖലയ്ക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇളവുകള്‍ തന്നെ ഉദാഹരണം. എന്നാല്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത് മറ്റൊരു കഥയാണ്. രാജ്യത്ത് 2016-17 കാലഘട്ടത്തില്‍ വ്യവസായ മേഖലയില്‍ ജോലിയെടുത്തിരുന്നരുടെ എണ്ണം 51 ദശലക്ഷമായിരുന്നു. ഇത് 2020-21ല്‍ എത്തിയതോടെ 27.3 ദശലക്ഷമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഏകദേശം 46 ശതമാനം ഇടിവ്. ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം മഹാമാരി തന്നെയാണ്.

കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ കാണാവുന്നത്, 2019-20 കാലഘട്ടത്തിലേതിനേക്കാള്‍ 32 ശതമാനം കുറവ് ആളുകളാണ് 2020-21ല്‍ വ്യവസായ മേഖലയില്‍ ജോലിയെടുക്കുന്നത് എന്നാണ്. രാജ്യം മെയ്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യാ പദ്ധതിയുമായി മുന്നേറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് പുതിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതു താത്കാലികമായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യവസായ മേഖല. വ്യവസായ മേഖലയില്‍ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ആരോഗ്യകരമായ തോതില്‍ വര്‍ധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്കാണ് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. രാസവസ്തു നിര്‍മാണ മേഖലയിലൊഴികെ എല്ലായിടങ്ങളിലും തിരച്ചടി വ്യക്തമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് എടുത്തുപറയുന്നു. അതേസമയം, കൃഷി മേഖലയില്‍ 2016-17 കാലഘട്ടത്തില്‍ 145.6 ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് ജോലിയെടുത്തിരുന്നതെങ്കില്‍, 2020-21 കാലഘട്ടത്തില്‍ അത് 151.8 ദശലക്ഷമായി വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഏകദേശം 4 ശതമാനം വളര്‍ച്ച. ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍ കൃഷിയുടെ സ്ഥാനം ഒരിക്കല്‍ കൂടി അടിവരയിടുന്നതാണ് പുതിയ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍ എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

∙ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന വരിക്കാര്‍ക്ക് ഇളവുകളുമായി എയര്‍ടെൽ

മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന വരിക്കാര്‍ക്കായി 270 കോടി രൂപയുടെ ഇളവുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ടെലികോം സേവനദാതാക്കളിലൊരാളായ എയര്‍ടെല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അര്‍ഹതപ്പെട്ട വരിക്കാര്‍ക്ക് 49 രൂപയുടെ പാക്ക് ഒരു തവണത്തേക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഇതില്‍, 38 രൂപയുടെ ടോക്‌ടൈമും 100 എംബി ഡേറ്റയുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കും. ഇത് തങ്ങളുടെ 55 ദശലക്ഷം വരിക്കാര്‍ക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

∙ മറ്റ് ഇളവുകള്‍

തങ്ങളുടെ മറ്റു ചില പാക്കുകള്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തങ്ങളുടെ പ്രീപെയ്ഡ് വരിക്കാർ 79 രൂപയുടെ പാക്ക് ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ഇരട്ടി ഗുണം കിട്ടുമെന്നാണ് എയർടെൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതും തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഈ വിഷമംപിടിച്ച സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും ഇത്തരം ചില ഇളവുകള്‍ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

∙ ട്വിറ്ററിന്റെ വരിസംഖ്യ അടച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടുകള്‍ വരുന്നു

ട്വിറ്റര്‍ ബ്ലൂ എന്ന പേരില്‍ വരിസംഖ്യ അടച്ചുള്ള സേവനം തുടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ട്വിറ്റര്‍. 2.99 ഡോളര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഏകദേശം 219 രൂപയായിരിക്കും വരിസംഖ്യ എന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. പണമടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് ട്വീറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ ഉൾപ്പടെയുള്ള ഫീച്ചറുകള്‍ നല്‍കാനാണ് ട്വിറ്റര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

∙ താമസിയാതെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് ഡെസ്‌ക്ടോപ്പില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടു പോസ്റ്റു ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചേക്കും

ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു സമൂഹ മാധ്യമമായ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് അധികം താമസിയാതെ ഡെസ്‌ക്ടോപ്പില്‍ നിന്നും പോസ്റ്റു ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചേക്കും. മൊബൈല്‍ കേന്ദ്രീകൃത ആപ്പായി പേരെടുത്ത ഫോട്ടോ, വിഡിയോ ഷെയറിങ് സേവനമാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം.

∙ വാക്‌സീനേഷന്‍ വരുദ്ധ അക്കൗണ്ടുകള്‍ നീക്കംചെയ്യാന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ നെട്ടോട്ടം

കോവിഡ്-19 വാക്‌സീനെതിരെയുള്ള പ്രചാരണം നടത്തുന്ന അക്കൗണ്ടുകള്‍ നീക്കംചെയ്യാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്. എന്നാല്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ തന്നെ ടൂളുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വാക്‌സീന്‍ വിരുദ്ധ പോസ്റ്റുകള്‍ ഒളിച്ചുകടത്തുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഒരുപറ്റം ഉപയോക്താക്കളെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ഇത്തരം പോസ്റ്റുകള്‍ ഇതുവരെ ആഗോളതലത്തില്‍ ഏകദേശം 50 ലക്ഷം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് കമ്പനിക്ക് പുതിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ജപ്പാനിലെ ടോസ്റ്റര്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയും 5ജി ഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കാനിറങ്ങും

വളരെ ആകര്‍ഷകമായ വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും, ടോസ്റ്ററുകള്‍ നിർമിച്ചുവിറ്റിരുന്ന ബല്‍മുഡാ (Balmuda) എന്ന കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങള്‍ 5ജി സ്മാർട് ഫോണുകൾ കൂടി പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ്. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഉപകരണം 'ബല്‍മുഡാ ദി ടോസ്റ്റര്‍' ആണ്. ഇതിന് 235 ഡോളറാണ് വില.

∙ പല ഡിഎസ്എല്‍ആര്‍ ലെന്‍സുകളുടെയും നിര്‍മാണം നിർത്തുന്നു

ക്യാനന്‍, നിക്കോണ്‍ എന്നീ കമ്പനികള്‍ തങ്ങളുടെ അതിപ്രശസ്തമായ പല ഡിഎസ്എല്‍ആര്‍ ലെന്‍സുകളുടെയും നിര്‍മാണം നിർത്തുകയാണെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍. ഇരു കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ മിറര്‍ലെസ് ക്യാമറാ ലെന്‍സ് നിര്‍മാണ വിഭാഗത്തിനായിരിക്കും ഇനി പ്രാധാന്യം നല്‍കുക.

English Summary: Manufacturing employment nearly half of what it was five years ago