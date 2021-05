നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണില്‍ എന്തെല്ലാം പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം ഗൂഗിളിന്റെ ഐ/ഒ 2021 ലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. ഇന്നു മുതല്‍ ഇവ ബീറ്റാ മോഡില്‍ ഗൂഗിളിന്റെ പിക്‌സല്‍ ഫോണുകളിലും മറ്റ് ഏതാനും ഹാൻഡ്സെറ്റുകളിലും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. പ്രധാനപ്പെട്ടെ ഏതാനും ചില ഫീച്ചറുകള്‍ പരിചയപ്പെടാം. പുതിയ പല ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ആപ്പിളിനെ പോലെ ഗൂഗിളും ഇത്തവണ സ്വകാര്യതയ്ക്കാണ് കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഐഒഎസ് 14ലെ ഒരു ഫീച്ചര്‍ അതുപോലെ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും - സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിന് അടുത്തായി ഏതെല്ലാം ആപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ, മൈക്രോഫോണ്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കും. പല ആപ്പുകളും നിങ്ങളറിയാതെ ക്യാമറയും മൈക്രോഫോണും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണമുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നക്കാരൻ ആപ്പിനെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അതിനെ ഫോണില്‍ നിന്ന് മൊത്തത്തില്‍ ക്യാമറയും മൈക്രോഫോണും ഉപയോഗിക്കുന്നതു വിലയ്ക്കാന്‍ ക്വിക് സെറ്റിങ്‌സ് വഴി സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. (എല്ലാ ആപ്പുകളുടെയും ക്യാമറ, മൈക്രോഫോണ്‍ അക്‌സസു ചെയ്യല്‍ നിർത്തുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ മാത്രം അനുവദിച്ചാല്‍ അവ വഴിയുള്ള നിങ്ങളറിയാതെയുള്ള ഡേറ്റാ ശേഖരണം നിർത്താമെന്നും വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.)

പുതിയ പ്രൈവസി ഡാഷ് ബോര്‍ഡാണ് മറ്റൊന്ന്. ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ആപ്പുകള്‍ക്ക് ഏതെല്ലാം ഡേറ്റ അക്‌സസു ചെയ്യാനാണ് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിച്ച് അവ ക്രമീകരിക്കാം. ഇത് ഡാഷ്‌ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടു ചെയ്യാം. നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നല്‍കുന്ന രീതിക്കും മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ സ്വാഭാവികമാണ് അവ. ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വളരെ വേഗം നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍സ് പരിശോധിക്കാം. ഇതിനായി ക്വിക് സെറ്റിങ്‌സ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗൂഗിള്‍ പേ, ഹോം കണ്ട്രോള്‍സ് തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പടെ ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ക്വിക് സെറ്റിങ്‌സ് ഉടച്ചുവാര്‍ത്തത്. ഇതില്‍ ഉപയോക്താവിന് ആവശ്യാനുസരണം കസ്റ്റമൈസേഷനും നടത്താം. തനിക്കു വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കാണാവുന്ന രീതിയില്‍ നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍സ് ക്വിക് സെറ്റിങ്‌സ് വഴി ക്രമീകരിക്കാം.

മറ്റൊരു മാറ്റം പുതിയ കളര്‍ സ്‌കീമുകളുടെയും വിജറ്റ്‌സിന്റെയും വരവാണ്. ഇതുവഴി ഉപയോക്താവിന് തന്റെ ഫോണ്‍ യഥേഷ്ടം ക്രമീകരിക്കാം. ഒരു വാള്‍പേപ്പര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം അതിലെ ഏതു കളറിനാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കേണ്ടതെന്നും തീരുമാനിക്കാം. ഏതെല്ലാം കളറുകളാണ് എഴുന്നു നില്‍ക്കേണ്ടതെന്നും, ഏതെല്ലാം നിറങ്ങളാണ് പരിപൂരകമായി നില്‍ക്കേണ്ടതെന്നുമെല്ലാം തീരുമാനിക്കാം. ഈ രീതി ഒഎസില്‍ മുഴുവന്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാം എന്നതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും നിങ്ങളും ഒരേമോഡല്‍ ഫോണാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് മറ്റൊരു ലുക്ക് നല്‍കാം- നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഷെയ്ഡ്, ലോക് സ്‌ക്രീന്‍, വോളിയം കണ്ട്രോള്‍സ്, വിജറ്റ്‌സ് തുടങ്ങി പലയിടങ്ങളിലും ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം.

∙ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സില്‍ താമസിയാതെ ഇന്ത്യയിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം കാണിക്കും

ഒരു സ്ഥലത്തെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് വഴി അറിയാന്‍ സാധിക്കും. വായു എത്ര ആരോഗ്യകരമാണ് അല്ലെങ്കില്‍ അനാരോഗ്യകരമാണ് എന്നു പരിശോധിക്കാമെന്നാണ് ഐ/ഒയില്‍ അറിയിച്ചത്. ഇതിനായി ഗൂഗിള്‍, ദി വെതര്‍ കമ്പനി, എയര്‍നൗ.ഗൗ, കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ് എന്നിവയുമായി സഹകരിക്കും.

∙ ഗൂഗിള്‍ ക്രോമും ആന്‍ഡ്രോയിഡും കൂടുതല്‍ സഹകരണത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും

പാസ്‌വേഡ് സുരക്ഷയടക്കം പല മേഖലകളിലും ഗൂഗിള്‍ ക്രോം ബ്രൗസറും ആന്‍ഡ്രോയിഡും സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ്, ഡോക്‌സ് തുടങ്ങിയവയിലും പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ കൊണ്ടുവരും.

∙ 60 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഫ്രീ ടോക്ടൈം നല്‍കാന്‍ വിയും

വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയയും 60 ദശലക്ഷത്തോളം പാവപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് 49 രൂപയുടെ റീച്ചാര്‍ജ് ഫ്രീയായി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. നിലവിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് ജിയോയും, എയര്‍ടെലും അടക്കം ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം സേവനദാതാക്കള്‍ പുതിയ നീക്കം നടത്തുന്നത്. 48 രൂപയുടെ പാക്കില്‍ 38 രൂപയുടെ ടോക് ടൈമും, 100എംബി ഡേറ്റയും 28 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയുമാണ് ഉള്ളത്. ആര്‍സി79 കോംബോ ഓഫറും പുനഃക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം 2,940 ദശലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള ഓഫറുകളാണ് തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതെന്ന് വി അറിയിക്കുന്നു.

∙ ആമസോണ്‍ അലക്‌സ വഴി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഫാനുമായി പാനസോണിക്

ആമസോണ്‍ അലക്‌സ, ഗൂഗിള്‍ ഹോം തുടങ്ങിയ വോയിസ് കമാന്‍ഡുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ വഴി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഐഒടി ഫാന്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാനസോണിക്. ഇതിന് 7000 രൂപയാണ് വില. വോയിസ് കമാന്‍ഡ് കൂടാതെ സ്മാര്‍ട് ഉപകരണങ്ങള്‍ വഴിയും ഇത് നിയന്ത്രിക്കാം. അതായത് കട്ടിലില്‍ കിടന്ന് ഈ സീലിങ് ഫാന്‍ ഓഫ്, ഓണ്‍ ചെയ്യാം. ക്യാപ്റ്റര്‍ ഐ-ക്രാഫ്റ്റ് (Captor i-Kraft ) സീരീസിലാണ് ഇത് ആവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈ-ഫൈ വഴിയാണ് ഇത് വയര്‍ലെസായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകുക. ഫോണിന്റെ വിവിധ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഫോണും, ടാബും വഴി നടത്താം.

∙ ഹ്യൂഗോ ബാറാ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ നിന്നു രാജിവച്ചു

ഇന്ത്യന്‍ ടെക്‌നോളജി മേഖലയ്ക്ക് വളരെ സുപരിചിതനായ ഹ്യൂഗോ ബാറ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ എആര്‍, വിആര്‍ സംഘത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. നേരത്തെ ഷഓമിയില്‍ ജോലിയെടുത്തിരുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യന്‍ ടെക് മേഖലയുമായി അദ്ദേഹം അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പ്രൊഡക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രസിഡന്റായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ടെക്‌നോളജി സാധ്യതകള്‍ ആരായാനാണ് താന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലെ ജോലി രാജിവയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ ആപ്പിളിന്റെ 12.9-ഇഞ്ച് ഐപാഡിനും ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ദൗര്‍ലഭ്യം നേരിടുന്നു

ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ദൗര്‍ലഭ്യം മൂലം ആപ്പിളിന്റെ 12.9-ഇഞ്ച് ഐപാഡ് പ്രോ മിനിഎല്‍ഇഡി മോഡലിന്റെ നിര്‍മാണത്തിന് തടസം നേരിട്ടു തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മിനിഎല്‍ഇഡി നിര്‍മിച്ചു കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലാണ് പ്രശ്‌നമെന്നു പറയുന്നു.

∙ എയര്‍പോഡ്‌സിലും ഹെല്‍ത് ട്രാക്കിങ് ഫീച്ചറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയേക്കും

ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് താങ്ങാനാകാനായി വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ബഡുകളായ എയര്‍പോഡ്‌സിലും ആരോഗ്യ പരിപാലന ഫീച്ചറുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആപ്പിള്‍. എയര്‍പോഡ്‌സിലെ പല ഫീച്ചറകുളും സാംസങ് തുടങ്ങിയ ആപ്പിളിന്റെ എതിരാളികളും അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാലാണ് ഹെല്‍ത് മോണിട്ടറിങ് ഫീച്ചറുകള്‍ എയര്‍പോഡ്‌സില്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ആപ്പിള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു.

∙ ഒപ്പോ, ഷഓമി കമ്പനികള്‍ ഫോണുകള്‍ക്ക് അധിക വാറന്റി നല്‍കുന്നു

പോക്കോ, വിവോ, തുടങ്ങിയ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ക്കു ശേഷം ഷഓമിയും, ഒപ്പോയും ഫോണുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വാറന്റി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഷഓമിയുടെ ഫോണുകള്‍ക്ക് രണ്ടുമാസത്തെ അധിക വാറന്റിയായിരിക്കും നല്‍കുക. കോവിഡ്-19 സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ നീക്കം.

English Summary: Google I/O 2021: Here are all the new Android 12 features and changes