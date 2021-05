രാജ്യത്തെ മുന്‍നിര ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളായ വി (വോഡഫോൺ ഐഡിയ) കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ ആറു കോടി ഉപഭോക്താക്കളെ കണക്ടഡ് ആയിരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോവിഡ്-19 ആശ്വാസ നടപടികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ ആറു കോടി താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 49 രൂപയുടെ പ്ലാൻ വി സൗജന്യമായി നല്‍കും. 28 ദിവസ കാലാവധിയില്‍ 38 രൂപയുടെ ടോക്ക് ടൈയ്മും 100 എംബി ഡാറ്റയും ഉള്ളതാണ് ഈ പ്ലാൻ. വെല്ലുവിളികളുടേതായ ഇക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതമായി കണക്ടഡ് ആയിരിക്കാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നേടാനും ഇത് ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഒറ്റത്തവണത്തേക്കുള്ള ഈ പ്രത്യേക പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാര്‍ക്ക് 2940 ദശലക്ഷം വരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് വിഐഎല്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ കൂടുതല്‍ വിപുലമായി വന്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന 79 രൂപയുടെ കോമ്പോ റീച്ചാര്‍ജ് വൗച്ചറും വി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 128 രൂപയുടെ (64+64) ഇരട്ടി ടോക്ക് ടൈം, 28 ദിവസ കാലാവധി, 200 എംബി ഡേറ്റ എന്നിവയാണ് പരിമിത കാലത്തേക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ മൈ വി ആപ് വഴി ലഭിക്കും.

