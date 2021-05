ഇന്ത്യക്കാര്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്‌സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം പിന്‍വലിക്കാന്‍ കമ്പനിയോട് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം അവശ്യപ്പെട്ടതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങൾ പരിപാവനമായി കാണുന്ന പല മൂല്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയമെന്നാണ് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിവര സ്വകാര്യത, ഡേറ്റാ സുരക്ഷ, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള അവകാശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ പുതിയ നയം ലംഘിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ ചില അവകാശങ്ങളും താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കുമെതിരാണ് പുതിയ നയമെന്നാണ് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പുതിയ ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാന്‍ വാട്‌സാപ്പിന് ഏഴു ദിവസമാണ് സമയം നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഈ സമയത്തിനുള്ളല്‍ മതിയായ വിശദീകരണം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കമ്പനിക്കെതിരെ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

മെയ് 18നാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതെന്നാണ് വിശ്വസനീയമായ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വിവിധ മേഖലകളില്‍ വാട്‌സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കടന്നുകയറുന്നത് എന്നതിലേക്ക് സർക്കാർ വാട്‌സാപ് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധക്ഷണിച്ചു. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും ലംഘനമാണിതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാനായി തങ്ങള്‍ക്കു സാധ്യമായ പല നടപടികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വീകരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിലുള്ള ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് നയം അംഗീകരിക്കാതെയും വാട്‌സാപ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യക്കാരോടു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വേര്‍തിരിവിന്റെ കാര്യത്തിലും മന്ത്രാലയം കടുത്ത എതിര്‍പ്പ് വാട്‌സാപ്പിനെ അറിയിച്ചു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിവുള്ളതു പോലെ മിക്ക ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരും തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന സന്ദേശമയക്കലിന് വാട്‌സാപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മുതലാക്കി അവരുടെ മേല്‍ പുതിയ നയം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്നത് നിരുത്തരവാദിത്വപരമാണ്. യൂറോപ്പിലെ ഉപയോക്താക്കളോടും ഇന്ത്യക്കാരോടും കാണിക്കുന്ന വിവേചനം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം മെയ് 15ന് നിലവില്‍ വന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വാട്‌സാപ് ഇന്ത്യന്‍ കോടതികളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്‌സാപ്പിലെ ഡേറ്റ, കമ്പനിയുടെ ഉടമയായ ഫെയ്സ്ബുക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ താത്പര്യമില്ലാത്തവര്‍ വാട്‌സാപ് ഉപയോഗം നിർത്തിക്കോളാനാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ഐടി മന്ത്രാലയം ഇപ്പോള്‍ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ സൈന്യത്തിനു കുഴിബോംബ് നിര്‍വീര്യമാക്കാൻ ആധുനിക സജ്ജീകരണം

കുഴിബോംബ് എവിടെയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താനും, അതിവേഗം അതിനു ചുറ്റും വലയം തീര്‍ക്കാനുമുളള ഉപകരണ സാമഗ്രികളുടെ ആദിമരൂപം ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഭാഗികമായി ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആണിത്. 'ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത്' ഉല്‍പന്നമായ ഇതിനു മനുഷ്യ ഇടപെടല്‍ കുറഞ്ഞ രീതിയില്‍ മതിയെന്നതാണ് മറ്റൊരു ഗുണം. മെക്കാനിക്കല്‍ മൈന്‍ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ക്കിങ് എക്വിപ്‌മെന്റ് എംകെ II (എംഎംഎംഇ എംകെ II) എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സജ്ജീകരണം, ബിഇഎംഎല്‍ ടിഎടിആര്‍എ (BEML TATRA 6x6) വാഹനങ്ങളിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിവേഗം നീങ്ങാനാകുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളിലൊന്ന്. പുനെ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റിസേര്‍ച് ആന്‍ഡ് ഡവലപ്‌മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് എൻജിനീയര്‍മാര്‍ വികസിപ്പിച്ച ടെക്‌നോളജിയാണ് പുതിയ സിസ്റ്റത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻജിനീയര്‍മാര്‍ ഡിആര്‍ഡിഒയുടെ കീഴിലുള്ളവരാണ്.

പുതിയ എംഎംഎംഇ ഇന്ത്യന്‍ സേനയ്ക്ക് അതിവേഗം കുഴിബോംബ് പാകിയ മേഖലകള്‍ വേര്‍തിരിച്ചറിയാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ബിഇഎംഎല്‍ ഒരു പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മണിക്കൂറില്‍ 1.2 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലെങ്കിലും കുഴിബോംബ് മേഖല വേര്‍തിരിക്കാനാകുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളിലൊന്ന്. ഇതിന് 10-35 മീറ്റര്‍ അകലെയായി കുറ്റികള്‍ നാട്ടിപ്പോകാന്‍ സാധിക്കും. പഞ്ചാബിലെ സമതലങ്ങളിലും രാജസ്ഥാനിലെ മരുഭൂമിയിലും ഒരേപോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവയാണിത്. വിവിധ കാലാവസ്ഥകളിലും ഇവ തടസമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വാഹനത്തില്‍ 500 കുറ്റികള്‍ വരെയും, 15 കിലോമീറ്റര്‍ നീളം വരുന്ന പോളിപ്രോപിലേന്‍ കയറും കൊണ്ടുപോകാം. പുതിയ സംവിധാനം വെര്‍ച്വല്‍ ചടങ്ങിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

∙ 30000 എംഎഎച് മി പവര്‍ ബാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് പ്രോ വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

പവര്‍ബാങ്കുകള്‍ക്ക് എത്ര വലിയ ബാറ്ററി ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാലും ഉപയോക്താക്കളുടെ പരാതി തീരില്ല. എന്തായാലും നിലവില്‍ ലഭ്യമായ പല പവര്‍ബാങ്കുകളേക്കാളും വലിയ ബാറ്ററിയുള്ള ഒരു പവര്‍ബാങ്കാണ് മെയ് 21 മുതല്‍ സ്വന്തം വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് വഴിയും ഷഓമി വില്‍ക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്. മി പവര്‍ ബാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് പ്രോ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ പവര്‍ബാങ്കിന് 30000എംഎഎച് ബാറ്ററിയാണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 3,499 രൂപയാണ് എംആര്‍പി എങ്കിലും 1,999 രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വില്‍ക്കുക.

ഇത്ര വലിയ ബാറ്ററി ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇത് വിമാനങ്ങളില്‍ കയറ്റാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഷഓമി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷയ്ക്കായി 16 ലെയറുകളുള്ള ചിപ്പാണ് ബാറ്ററിക്കുള്ളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 18w ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിങ് സാധ്യമാണ്. പവര്‍ബാങ്കിന് 2 ടൈപ് എ പോര്‍ട്ടുകളും, ഒരു ടൈപ് സി പോര്‍ട്ടുമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പവര്‍ ഡെലിവര്‍ 3.0 സപ്പോര്‍ട്ടും ഉണ്ട്. ടൈപ് സി പോര്‍ട്ട് വഴി ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ 24w വരെയാണ് ചാര്‍ജിങ് നടക്കുക. മൈക്രോ യുഎസ്ബി വഴിയോ, ടൈപ് സി കേബിള്‍ വഴിയോ പവര്‍ബാങ്ക് ചാര്‍ജ് ചെയ്യാം.

∙ താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ 5ജി ഫോണുകള്‍ക്കുള്ള ഒരു പ്രോസസര്‍ കൂടി

ക്വാല്‍കം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 778ജി 5ജി പ്രോസസര്‍ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ താരതമ്യേന വിലകുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. ഓണര്‍, ഐക്യൂ, മോട്ടൊറോളാ, ഒപ്പോ, റിയല്‍മി, ഷഓമി തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ പുതിയ ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോണുകള്‍ ഇറക്കിയേക്കും. ഈ പ്രോസസറിന്റെ മറ്റൊരു കഴിവ് ട്രിപ്പിള്‍ ക്യാമറാ ഫോണാണെങ്കില്‍ മൂന്ന് ക്യാമറകള്‍ വഴിയും ഒരേസമയത്ത് ഫോട്ടോയോ വിഡിയോയോ ഷൂട്ടു ചെയ്യാമെന്നതാണ്. വൈഡ്, അള്‍ട്രാവൈഡ്, ടെലി എന്നീ ലെന്‍സുകളിലുടെ ഷൂട്ടു ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒറ്റ വിഡിയോ ആക്കാമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. 4കെ എച്ഡിആര്‍10 പ്ലസ് റെസലൂഷന്‍ വരെ ഷൂട്ടുചെയ്യാം. ഇതടക്കം പുതിയ പല ടെക്‌നോളജികളും പുതിയ ക്വാല്‍കം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 778ജി 5ജിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

∙ വാലിഡിറ്റി നീട്ടി നല്‍കുമെന്ന് ബിഎസ്എന്‍എല്‍

ഇന്ത്യയിലെ പല ടെലികോം സേവനദാതാക്കളും മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പല ഇളവുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെ, ബിഎസ്എന്‍എലും തങ്ങളുടെ വക പ്ലാനുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതുപ്രകാരം പ്രീ പെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ വാലിഡിറ്റി ഇതിനകം തീര്‍ന്നെങ്കില്‍ അത് മെയ് 31 വരെ ലഭിക്കും. ഒപ്പം 100 മിനിറ്റ് ടോക് ടൈമും നൽകും. ഇതിനായി അധിക പണം നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

∙ ടിസിഎസ് സിഇഒയ്ക്ക് നല്‍കുന്നത് 20.36 കോടിയെന്ന് കമ്പനി

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഐടി സ്ഥാപനമായ ടിസിഎസിന്റെ സിഇഒയും എംഡിയുമായ രാജേഷ് ഗോപിനാഥന് 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ നല്‍കുന്നത് ഏകദേശം 20.36 കോടി രൂപയാണെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതില്‍ 1.27 കോടിയാണ് ശമ്പളം. 2.09 കോടി രൂപ ബെനഫിറ്റ്‌സ്, അലവന്‍സസ് വിഭാഗത്തില്‍പെടും. എന്നാല്‍, 17 കോടി രൂപ കമ്മിഷന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുത്തിയാണ് നല്‍കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസര്‍ എന്‍ ഗണപതി സുബ്രമണ്യത്തിന് 16.1 കോടി രൂപയാണ് ഇതേ കലയളവില്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് ഈ വര്‍ഷം 55.22 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ജോലിക്കാര്‍ക്കും ആശ്രിതര്‍ക്കുമായി 1 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ വാങ്ങാന്‍ വിപ്രോ

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ ഐടി സ്ഥാപനമായ വിപ്രോ ജോലിക്കാര്‍ക്കും അവരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്കുമായി 1 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ ജൂണില്‍ നല്‍കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സ്പുട്‌നിക്, കോവീഷീല്‍ഡ്, കോവാക്‌സീന്‍ നിര്‍മാതാക്കളില്‍ നിന്നായിരിക്കും വാക്‌സീന്‍ വാങ്ങുക. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ ശക്തി മുൻകൂട്ടികണ്ടാണ് കമ്പനി നേരിട്ട് വാക്‌സീന്‍ വാങ്ങി നല്‍കുന്നത്.

