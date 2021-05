ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷം: ഗാസയുടെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേറ്റതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടോ?

ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ ആക്രമണങ്ങൾക്കിടെ പബ്ലിക് ഡൊമെയിൻ ഡേറ്റകളിലൂടെ സംഘർഷം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഗവേഷകർ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ ഗാസ പ്രദേശത്തിന്റെ മങ്ങിയ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായ ഗാസയുടെ കുറഞ്ഞ മിഴിവുള്ള ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഉത്തര കൊറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ പ്യോങ്‌യാങ്ങിന്റെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പോലും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ വളരെ മികവുള്ളതാണ്, എല്ലാം കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും.

ഗൂഗിൾ മാപ്പിനു വേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം യോജിപ്പിച്ചാണ് മാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്പനികളായ മാക്സർ, പ്ലാനറ്റ് ലാബ്സ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ പോലും ഗൂഗിൾ ഇപ്പോഴും മങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നത് വിചിത്രമാണെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് ഗൂഗിൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ, ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ പതിവായി പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക എന്നിവയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, ഇതിനാൽ ധാരാളം കെട്ടിടങ്ങളോ റോഡ് നിർമാണമോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പതിവായി പുതുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഗൂഗിളിന്റെ മാറ്റ് മനോലൈഡ്സ് ജിയോ ഡേറ്റ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്.

ഒരു ചതുരശ്ര മൈലിന് 13,000-ത്തിലധികം ആളുകളുള്ള ഗാസ സിറ്റി പ്രധാന ലോക നഗരങ്ങളായ ലണ്ടൻ, ഷാങ്ഹായ് എന്നിവയേക്കാൾ ജനസാന്ദ്രതയുള്ളതാണ്. ഗാസയേക്കാൾ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ പോലും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ഇമേജ് ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് യുഎസ് നിയമം പറയുന്നത് എന്താണ്?

കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അമേരിക്കൻ ദാതാക്കളെ ഇസ്രയേലിന്റെയും പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളുടെയും വ്യക്തമായ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നു. 1997 ൽ, ഇസ്രയേലിന്റെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കിൽ-ബിംഗമാൻ അമെൻമെന്റ് (കെ‌ബി‌എ) അവതരിപ്പിച്ചു. ഗൂഗിൾ എർത്ത് പോലുള്ള മാപ്പിങ് സേവനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിന്റെയും പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾക്ക് 2 മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല.

സൈനിക താവളങ്ങൾ പോലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളുടെ മാപ്പുകൾ കമ്പനികൾ‌ മങ്ങിക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ലെങ്കിലും കെ‌ബി‌എ ഒരു അപവാദമായിരുന്നു. അത്തരം വിശാലമായ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും വ്യക്തമായി കാണിക്കേണ്ട എന്നതായിരുന്നു തീരുമാനം. അതേസമയം, നിരവധി വിദേശ സ്രോതസ്സുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഇസ്രയേലിന്റെ സബ് -2 മീറ്റർ ഇമേജറി നിർമിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് യുഎസ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് റെഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്‌സ് ഓഫിസ് വാദിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 2020 ജൂലൈയിൽ ഈ നിയന്ത്രണം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

∙ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാസ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മങ്ങുന്നത്?

ഗാസയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് ഗൂഗിൾ ഇപ്പോഴും 2016 മുതലുള്ള മങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള ഇമേജറി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ഗാസയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി പുതുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞതായി ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവകാശ ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2017 ൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിങ്, ഡേറ്റാ കമ്പനി പ്ലാനറ്റ് ലാബ്സ് എന്നിവയുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മ്യാൻമർ, സിറിയ പോലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പ്ലാനറ്റ് ലാബ്സ് നൽകിയ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിൽ മ്യാൻമറിലെ റോഹിംഗ്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ വ്യാപകമായി കത്തിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത് വിദേശമാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.

