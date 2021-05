ജനപ്രിയ പിസ്സ ബ്രാൻഡായ ഡൊമിനോസ് ഇന്ത്യയുടെ ഡേറ്റ വീണ്ടും ചോർന്നു. സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 18 കോടി ഓർഡറുകളുടെ ഡേറ്റ പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. ചോർന്ന ഡേറ്റ ഡാർക്ക് വെബിൽ ലഭ്യമാണ്. 13 ടിബിയുടെ ഡൊമിനോസ് ഡേറ്റയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചതായി ഹാക്കർ ഏപ്രിലിൽ തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ഡേറ്റയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഡേറ്റ ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് അന്ന് ഡൊമിനോസ് ഇന്ത്യ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ, ഇമെയിൽ ഐഡി, പേയ്‌മെന്റ് വിശദാംശങ്ങൾ, ഉപയോക്താക്കളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന 180,00,000 ഓർഡറുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഹാക്കർ ചോര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡൊമിനോസിന്റെ ഡേറ്റ ചോർന്നതായി സുരക്ഷാ വിദഗ്ധൻ രാജശേഖർ രാജാരിയ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡാർക്ക് വെബിലെ സെർച്ച് എൻജിനിൽ 18 കോടി ഓർഡറിന്റെ ഡേറ്റ പരസ്യമായിട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പതിവായി ഡൊമിനോസിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്വകാര്യ ഡേറ്റ ഡാർക് വെബിൽ കണ്ടെത്താനാണ് സാധ്യത. ചോർന്ന വിവരങ്ങളിൽ പേര്, ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ, ഉപയോക്താക്കളുടെ ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷൻ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഏപ്രിലിൽ സൈബർ സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ ഹഡ്‌സൺ റോക്കിന്റെ സിടിഒ അലോൺ ഗാൽ ആണ് ഹാക്കിങ് വിവരം ആദ്യമായി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഹാക്കർമാർ വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ചോർന്ന ഡേറ്റയിൽ 10 ലക്ഷം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജൂബിലന്റ് ഫുഡ് വർക്ക്സിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഫുഡ് സർവീസ് കമ്പനിയാണ് ഡൊമിനോസ്. 285 നഗരങ്ങളിലും ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഡൊമിനോസിന്റെ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

English Summary: Leaked data of Dominos India users now available on search engine created by hacker