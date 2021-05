ഇന്ത്യയിൽ 5ജി ഫോണ്‍ വാങ്ങാന്‍ സമയമായോ?

ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യയില്‍ 4ജി അവതരിച്ച നാളുകള്‍? എയര്‍ടെല്ലിന്റെയും മറ്റും ഇഴയുന്ന 3ജിയും, ബിഎസ്എന്‍എലിന്റെ 2ജിയും, 4എംബിപിഎസ് വേഗമുള്ള ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡുമൊക്കെ 'ആസ്വദിച്ചിരുന്ന' കാലത്താണ് ആ വെള്ളിടി വെട്ടിയത്. പലയിടത്തും 50 എംബിപിഎസ് വരെയോ അതിനു മുകളിലോ പോലും വേഗവുമായി റിലയന്‍സ് ജിയോയുടെ 4ജി എത്തി. അതോ, ഈ ട്രയല്‍ ഘട്ടത്തില്‍ ദിവസം മുഴുവന്‍ ഈ സ്പീഡില്‍ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു പരിധിയുമില്ലാതെ! കണക്ഷന്റെ പണമൊഴികെ, ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു പൈസയും നല്‍കുകയും വേണ്ട! അവിശ്വസനീയമായരുന്നു ആ ട്രയന്‍ നാളുകള്‍. കേട്ടവര്‍ കേട്ടവര്‍ 4ജി പരീക്ഷിച്ച് വിസ്മയിച്ചുനിന്നു. പക്ഷേ, ഒരു കുഴപ്പം, കൈയ്യില്‍ 4ജി ഫോണ്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമെ ഈ വേഗത്തില്‍ ഡേറ്റ ആസ്വദിക്കാനാകൂ. (ട്രയല്‍ ഘട്ടത്തിനു ശേഷം ഈ മാസ്മരിക വേഗം ജിയോ ഒരിക്കലും തന്നെ പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ലെന്നത് മറ്റൊരു കഥ.) പലരും വില കൂടിയ 3ജി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളൊക്കെ കൈയ്യില്‍ വച്ചു നടക്കുന്ന കാലവുമാണത്. ഏകദേശം അതുപോലെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നാമിപ്പോള്‍ അടുക്കുന്നത്. ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ടെലികോം രാജ്യത്തെ സേവനദാതാക്കളോട് 5ജി ട്രയല്‍ ആറു മാസത്തേക്ക് തുടങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.

ഇതില്‍, 4ജിയുടെ കാലത്തേതു പോലെ 5ജി ഡേറ്റ ഫ്രീയായി നല്‍കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ? പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ആസ്വദിക്കണമെങ്കില്‍ അതിനുതകുന്ന ഫോണ്‍ വേണം. ഈ വര്‍ഷത്തെ ടോപ് എന്‍ഡ് ഫോണുകള്‍ (ഉദാഹരണത്തിന് ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസ്, സാംസങ്ങിന്റെയും മറ്റും ഹൈ എന്‍ഡ് ഫോണുകള്‍ തുടങ്ങിയവ) കൈയ്യില്‍ വച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ട. അവര്‍ ഇപ്പോൾ തന്നെ 5ജിയായി കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍, മിക്കവരും ഇപ്പോഴും 4ജി ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ഐഫോണ്‍ 11 സീരീസ് കൈയ്യില്‍ വച്ചിരിക്കുന്നവരടക്കം.

∙ 5ജിയെക്കുറിച്ച് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞുവയ്ക്കൂ

ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാം. 5ജിക്ക് പല ബാന്‍ഡുകള്‍ ഉണ്ട്. ഇവയെ പ്രധാനമായും ലോ, മിഡ്, ഹൈ എന്നിങ്ങനെയാണ് വേര്‍തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ലോ ബാന്‍ഡ് (600-700 Hz) ആണ് കൂടുതല്‍ കവറേജ് നല്‍കുന്നത്. പക്ഷേ, അതിന് ഏകദേശം 25എംബിപിഎസ് വേഗമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാല്‍ മതി. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ 4ജി സ്പീഡ്. എന്നാല്‍ ഹൈ ബാന്‍ഡായ എംഎംവേവ് സ്പീഡ് 1 ജിബിപിഎസ് വരെ ഉയരാം. പക്ഷേ ഇതിന് കുഴപ്പമുണ്ട്. ടവറിന് അടുത്തല്ലെങ്കില്‍ ഈ വേഗം ലഭിക്കില്ല. എന്നാല്‍ അതല്ല മിഡ് ബാന്‍ഡുകളുടെ (2-6 Ghz) കാര്യം. മിഡ്ബാന്‍ഡുകള്‍ക്ക് 700 എംബിപിഎസ് വരെയൊക്കെ ലഭിക്കാം. അതായത് 4ജിയൊക്കെ പഴങ്കഥയാകും. ആഗോള തലത്തിലും 5ജി സേവനങ്ങള്‍ കൂടുതലും മിഡ് ബാന്‍ഡിലാണ്. മിഡ് ബാന്‍ഡ് ആണ് സാധാരണ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള സേവനം മികച്ച രീതിയില്‍ നല്‍കുന്നതെന്നാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ നടത്തിയ ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

∙ ഇന്ത്യയില്‍

രാജ്യത്തും മിഡ് ബാന്‍ഡ്, മില്ലിമീറ്റര്‍ വേവ് ബാന്‍ഡ്, സബ്-ഗിഗാഹെട്‌സ് ബാന്‍ഡ് എന്നിവയിലായിരിക്കും 5ജി സേവനം തുടങ്ങുന്നത്. ടെക്‌നോളജി വിദഗ്ധര്‍ നിലവില്‍ ലഭ്യമായ 5ജി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം മികച്ച രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ കൂടാതെ മറ്റു ലഭ്യമായ പല 5ജി ഫോണുകളം സബ്-6 ഗിഗാഹെട്‌സ് 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ സുഗമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. റിയല്‍മി എക്‌സ്7, എക്‌സ്7 പ്രോ 5ജി, ഒപ്പോ റെനോ 5 പ്രോ 5ജി, തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കെല്ലാം എന്‍78, എന്‍41 ബാന്‍ഡുകളില്‍ സുഗമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകുമെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് കൂടുതലായി ലഭ്യമാക്കപ്പെടാന്‍ പോകുന്നത് എന്‍78 ആയിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ അപ്പോള്‍ വണ്‍പ്ലസോ?

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവുമധികം പ്രചാരമുള്ള പ്രീമിയം സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനിയെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, അടുത്തിടെ പ്രചരിച്ച ചില അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ വണ്‍പ്ലസ് 9 സീരീസ് വാങ്ങിയവരുടെ നെഞ്ചു തകര്‍ക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ വിറ്റ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളില്‍ 5ജി ബാന്‍ഡുകള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു വാര്‍ത്തകള്‍. എന്തായാലും, അവയ്ക്ക് എന്‍41, എന്‍78 ബാന്‍ഡുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച ഫോണുകള്‍, ഇവിടെയുള്ള ടെലികോം സേവനദാതാക്കളോട് സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് വിറ്റതെന്നും പറയുന്നു. വണ്‍പ്ലസ് 9 സീരീസ് ഉടമകള്‍ക്ക് ഭയം വേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്.

∙ ഒരു 5ജി ഫോണ്‍ വാങ്ങണോ?

ഇപ്പോള്‍ 15,000 രൂപയ്ക്കു പോലും 5ജി ഫോണുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലുണ്ട്. താമസിയാതെ അത് 10,000 രൂപ വരെയോ അതിലും താഴ്‌ന്നോ പോലും ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 5ജി ഫോണ്‍ കൈവശമില്ലാത്തവര്‍ നിങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്നതിനടുത്ത് ഏതെങ്കിലും സേവനദാതാവ് 5ജി ട്രയല്‍സ് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ ശേഷം ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചാല്‍ മതിയാകും. കൂടാതെ, റിലയന്‍സിന് ഏകദേശം 52 ഡോളര്‍ വിലയ്ക്ക് 5ജി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് വില്‍ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നും വാര്‍ത്തകളുണ്ട്. വിലകുറഞ്ഞ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് ആണെങ്കിലും വില കൂടിയഫോണ്‍ ആണെങ്കിലും ഇനി ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന മോഡലുകളില്‍ കൂടുതല്‍ മികവും കാണും. അപ്പോള്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉചിതം. അതേസമയം, ഇപ്പോള്‍ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്തിന് ഫോണ്‍ മാറുന്നയാള്‍, പണമുണ്ടെങ്കില്‍ 5ജി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്നും പറയാം.

∙ ക്ലബ്ഹൗസ് ഇന്ത്യയിലും

കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില്‍ ആഗോള തലത്തില്‍ വന്‍ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കിയ വൈറല്‍ ഓഡിയോ ആപ്പ് ക്ലബ്ഹൗസ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലും ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. ഐഒഎസില്‍ മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന വൈറല്‍ ഓഡിയോ ആപ്പ് ക്ലബ്ഹൗസ് കുറച്ചു നാളുകള്‍ക്കു മുൻപ് ആന്‍ഡ്രോയിഡല്‍ അമേരിക്കയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ക്ലബ്ഹൗസ് ഇന്ത്യയിലും പ്ലേസ്റ്റോര്‍ വഴി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. ക്ലബ്ഹൗസ് ബൈ ആല്‍ഫാ എക്‌സ്‌പ്ലൊറേഷന്‍ കോ (Co) എന്ന ആപ്പാണ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലബ്ഹൗസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ഇങ്ക് എന്ന ആപ്പല്ല എന്ന കാര്യം മനസ്സില്‍വയ്ക്കണം.

ഐഒഎസിലേതു പോലെ, ആപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങള്‍ വെയ്റ്റ്‌ലിസ്റ്റില്‍ കാത്തിരിക്കുകയോ, മറ്റേതെങ്കിലും യൂസറില്‍ നിന്ന് ക്ഷണം ലഭിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ മാത്രമെ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ. ഒരിക്കല്‍ ആപ്പിലേക്കു കടക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍, ബുക്‌സ്, ടെക്‌നോളജി, ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ പല മേഖലകളിലുമുള്ള ഓഡിയോ ശ്രവിക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥിരമായി ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെ ക്ലബ്ഹൗസ് റെക്കമെന്‍ഡ് ചെയ്യും. ഏതു റൂമില്‍ നിന്നും ഏതുസമയത്തും പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്യാം. സമീപഭാവിയില്‍ തന്നെ പല സെലിബ്രിറ്റികളും ക്ലബ്ഹൗസ് വഴി സംവാദിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ആപ്പിനെ വൈറലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോള തലത്തില്‍, ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്, ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് തുടങ്ങിയവര്‍ ക്ലബ്ഹൗസിലെത്തിയത് ആപ്പിന്റെ ജനപ്രീതി കുതിച്ചുയരാന്‍ ഇടയാക്കി.

∙ കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍

യുട്യൂബ് ഒരു വിഡിയോ ആപ്പ് ആണെങ്കില്‍ അതുപോലെയാകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ആപ്പാണ് ക്ലബ്ഹൗസ്. താത്പര്യമുള്ള കണ്ടെന്റ് ക്രിയേറ്റര്‍മാര്‍ക്കും നേരത്തെ തന്നെ ഇതില്‍ സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്.

