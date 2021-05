ഐഫോണില്‍ വൈറസ് കയറാന്‍ ഒരു നിമിഷം മതിയെന്ന് ആപ്പിള്‍ കോടതിയില്‍

നിലവില്‍ കമ്പനി കൈവശംവച്ചിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണാധികാരം എടുത്തുമാറ്റിയാല്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ അതോടെ താറുമാറാകുമെന്ന് ആപ്പിള്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മൊബൈല്‍ ആപ് സ്റ്റോറുകളായ ആപ്പിള്‍ ആപ് സ്റ്റോറിന്റെയും ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറിന്റെയും നിയന്ത്രണം അതതു കമ്പനികളില്‍ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതകള്‍ വളര്‍ത്തുമെന്നതടക്കമുള്ള വാദമാണ് കലിഫോര്‍ണിയയിലെ ഓക്‌ലൻഡിലെ ഫെഡറല്‍ കോടതിയില്‍ നടക്കുന്ന കേസില്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കടുത്ത ആരോപണങ്ങളിലൊന്ന്. ആപ് സ്റ്റോറില്‍ ഏത് ആപ് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ആപ്പിള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്തിന്, ഒരിക്കല്‍ പ്രവേശനം ലഭിച്ചാല്‍ ധാരാളം പണമുണ്ടാക്കുന്ന ആപ്പുകള്‍ പ്രതിവര്‍ഷം വരുമാനത്തിന്റെ 30 ശതമാനം നല്‍കണമെന്ന് ആപ്പിൾ ശാഠ്യംപിടിക്കുന്നത് എന്തിന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും കോടതിയില്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എപ്പിക് ഗെയിംസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആപ്പിളിനെ കോടതികയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ആപ് സ്റ്റോറിനു മേലുള്ള ആപ്പിളിന്റെ പിടി അയയ്ക്കണം എന്നാണ് എപ്പിക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

∙ പിടി അയച്ചാല്‍ ഐഒഎസ് തകരും

കേസില്‍ സാക്ഷ്യം പറയാനെത്തിയ ഒരാൾ ആപ്പിളിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ സീനിയര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ക്രെയ്ഗ് ഫെഡറിഗിയായിരുന്നു. ഐഫോണിലും ഐപാഡിലും യഥേഷ്ടം ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്താല്‍ മാക്ഒഎസിന്റെ ഗതി ഐഒഎസിനും വരുമെന്നും അത് ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് ക്രെയ്ഗ് വാദിച്ചത്. മാക്ഒഎസില്‍ ഇന്ന് അനാരോഗ്യകരമെന്നു വിലയിരുത്താവുന്ന തരത്തില്‍ മാല്‍വെയര്‍ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ആപ്പിള്‍ പരിശോധിച്ച ആപ്പുകള്‍ മാത്രമെ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാവൂ എന്ന നിബന്ധന അവിടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ്. അതിനാല്‍തന്നെ മാക്ഒഎസ്, ഐഒഎസിനെക്കാളും ഐപാഡ് ഒഎസിനെക്കാളും സുരക്ഷ കുറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ആപ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്നല്ലാതെ മറ്റ് സ്‌റ്റോറുകളില്‍ നിന്നോ, സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നോ ഉള്ള ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ അത് 'തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വളരെ മോശം സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കു'മെന്നും, ഇത് അവരുടെ സുരക്ഷയില്‍ വലിയ വീഴ്ച വരുത്തുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

ഐഫോണുകളിലും ഐപാഡുകളിലും സുരക്ഷയുണ്ട്. ആപ് സ്റ്റോര്‍ റിവ്യൂകളടക്കം അതിനുള്ളതാണെന്നും ക്രെയ്ഗ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, മാക്ഒസില്‍ മാല്‍വെയര്‍ കടന്നുകൂടിയെന്ന് തന്റെ വാദത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞത് മാല്‍വെയര്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ലോകത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷയുള്ള ഒഎസ് തന്നെയാണ് എന്നാണ്. തങ്ങളുടെ എതിരാളി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വിന്‍ഡോസിനെക്കാള്‍ വളരെയധികം സുരക്ഷ അതിനിപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഐഒഎസിനു കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധം ചമയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ക്രെയ്ഗ് ആന്‍ഡ്രോയിഡിലെ സാഹചര്യവും ഉദാഹരണമാക്കി. ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ തേഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം. എന്നാല്‍, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നത് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നുവെന്നാണ് എന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അതേസമയം, ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോര്‍ ഐഒഎസില്‍ മാല്‍വെയര്‍ പ്രചരിക്കുന്നതു തടഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഭാവിയില്‍ തേഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ് സ്റ്റോറുകളില്‍ നിന്നുള്ള ആപ്പുകള്‍ അനുവദിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഐഒഎസിലെ സുരക്ഷാ പാളികള്‍ ഒരുതരം എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് രീതിയില്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണെന്നും, അത്തരം ആപ്പുകളെ അനുവദിക്കുക എന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കുമെന്നും ക്രെയ്ഗ് വാദിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും ഇത്തരം ആപ്പുകള്‍ സംരക്ഷിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇത് കടുത്ത ആശങ്കയുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

വാദത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍, എപ്പിക്കിനു കിട്ടിയ അവസരത്തില്‍ അവര്‍ വാദിച്ചത് മാക്കിലേതു പോലെ ഐഫോണിലും ഐപാഡിലും ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നാണ്. ആപ്പിളിന്റെ വാദത്തിലെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നു കാട്ടാനും എപ്പിക്കിന്റെ വക്കീല്‍ മറന്നില്ല. മാക്ഒഎസില്‍ മാല്‍വെയര്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഐപാഡ് വാങ്ങിയാല്‍ മതിയെന്ന് ഉപയോക്താക്കളോട് ആപ്പിള്‍ പറയാത്തത് എന്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. അതേസമയം, ആപ്പിള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യതാ രക്ഷോപായങ്ങള്‍ ആണ് ഉപയോക്താക്കളെ ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നതെന്നും ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ഉപകരണം വാങ്ങുന്നയാള്‍, സഹജാവബോധത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്നതും, സ്ഥിരതയുള്ളതും, സുരക്ഷിതവും, തങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നതുമായ ഒന്നിലാണ് പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിക്കുന്നതെന്നും ക്രെയ്ഗ് പറഞ്ഞു. മാക് ഉപയോക്താക്കളുടെ മൊത്തം എണ്ണം ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ പത്തിലൊന്നു മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസില്‍ വരുന്ന വിധി മൊബൈല്‍ ഒഎസുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നതിനാല്‍ ടെക്‌നോളജി പ്രേമികള്‍ ഇതിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

∙ സാംസങ് ടിവികള്‍ ടിസെന്‍ ഒഎസില്‍ തന്നെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും

സാംസങും ഗൂഗിളും അടുത്തിടെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ അടുത്തു സഹകരിക്കാന്‍ തീരുമാനമായെങ്കിലും അത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമാകുന്നത്. സ്മാര്‍ട് ടിവികള്‍ ടിസെന്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തില്‍ തന്നെ നിലനിര്‍ത്തുമെന്നാണ് സാംസങ് ഇപ്പോള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത്, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ടിവി ആയിരിക്കില്ല സാംസങ് ഇറക്കുക.

∙ ഗെയിമിങ് ബ്രൗസറുമായി ഓപറ

ഗെയിമിങ് പ്രേമികള്‍ക്കുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ബ്രൗസര്‍ എന്ന പരസ്യ വാചകവുമായാണ് ഓപറ കമ്പനികളുടെ പുതിയ ബ്രൗസര്‍ എത്തുന്നത്. മൊബൈല്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന ഏറ്റവും കരുത്തന്‍ ബ്രൗസറുകളിലൊന്നായിരിക്കും ജിഎക്‌സ് ബ്രൗസറെന്ന് ഓപറ അറിയിച്ചു. സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ യുഗത്തിനു മുൻപും മികച്ച ബ്രൗസറുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന കമ്പനിയാണ് ഓപറ. ഐഒഎസിലും ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും ഓപറ ജിഎക്‌സ് ലഭ്യമാക്കും. നിലവില്‍ ബീറ്റാ വേര്‍ഷന്‍ സൈഡ് ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് കമ്പനി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ബ്രൗസറുകള്‍ക്കില്ലാത്ത ഒരുപിടി ഫീച്ചറുകള്‍ ഇതില്‍ ലഭ്യമാക്കും.

∙ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് നല്‍കാന്‍ അമേരിക്ക

കുടിവെള്ളം പോലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട അവശ്യ സേവനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് എന്ന ചിന്ത പല രാജ്യങ്ങളെയും പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളില്‍ ഒരു വിഭാഗം ഡിജിറ്റല്‍ വിഭജനത്തിന്റെ മറുകരയിലായിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള മുന്‍കരുതലുകളാണ് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളെടുക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ലഭ്യതയും വേഗവും വര്‍ധിപ്പിക്കാനായി അടുത്ത എട്ടു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ 100 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ ചെലവിടാന്‍ ഒരുക്കമാണെന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യതയ്ക്കാണ് സർക്കാർ പണംമുടക്കുക. പുതിയ ജോലികള്‍ സൃഷ്ടിക്കുക, മത്സരം വര്‍ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയും, ജനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ വിഭജനം കുറയ്ക്കുക എന്നും പ്രധാന ലക്ഷ്യമങ്ങളാണ്.

