പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം അംഗീകരിക്കാത്തവരുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തത്കാലം നീക്കം ചെയ്യില്ല, അവര്‍ക്കും ആപ്പിലെ എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും തുടര്‍ന്നും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വാട്‌സാപ് അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, ഇത് എക്കാലത്തേക്കുമല്ല. വരുന്ന ആഴ്ചകളില്‍ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തില്ല. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം (പേഴ്‌സണല്‍ ഡേറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍, പിഡിപി) പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു വരെയെങ്കിലും ഒരു മാറ്റവും കൊണ്ടുവരില്ലെന്നാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കമ്പനി നേരത്തെ നല്‍കിയ മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത് പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം അംഗീകരിക്കാത്ത ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫീച്ചറുകള്‍ ഒന്നൊന്നായി ഇല്ലാതാക്കി അവസാനം അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതിനെതിരെ കേന്ദ്രം രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. വാട്‌സാപ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിവദ വിഷയം.

∙ വാട്‌സാപ്പിനെ വിറപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം

ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയലും, സുപ്രീം കോടതിയിലുമടക്കം വാട്‌സാപ്പിനെതിരെ കേസുകൾ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. മേയ് 15 മുതല്‍ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം നിലവില്‍ വന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വാട്‌സാപ് കോടതികളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീടാണ് കമ്പനിക്ക് മനംമാറ്റം ഉണ്ടായത്. സ്വകാര്യതാ നയം അംഗീകരിക്കാത്ത ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക്, അത് അംഗീകരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സന്ദേശം കാണിക്കുന്നത് മുടക്കില്ലെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ മേയ് 18ന് അയച്ച കത്തിന് മറുപടി നല്‍കിയതായും വാട്‌സാപ് അറിയിച്ചു. മേയ് 25നു മുൻപ് മറുപടി നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ നിയമനടപടി നേരിടാന്‍ ഒരുങ്ങിക്കോളാന്‍ കേന്ദ്ര വിവര സാങ്കേതികവിദ്യാ വകുപ്പ് വാട്‌സാപ്പിന് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. വാട്‌സാപ്പിന്റെ വിവാദ സ്വകാര്യതാ നയം പിന്‍വലിക്കണമെന്നും, അല്ലെങ്കില്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് തൃപ്തികരമായ മറുപടി മേയ് 25ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നത്.

വാട്‌സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ പരിപാവനമായി കാണുന്ന പല മൂല്യങ്ങളോടുമുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രം നല്‍കിയ കത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. വിവര സ്വകാര്യത, ഡേറ്റാ സുരക്ഷ, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം തുടങ്ങിയവ ലംഘിക്കുന്നതാണ് പുതിയ നയമെന്നായിരുന്നു വിവര സാങ്കേതികവിദ്യാ വകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് വിവാദ നയം പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ കത്ത് ഐടി വകുപ്പ് നല്‍കിയത്. ആദ്യ കത്തിന് വാട്‌സാപ് തൃപ്തികരമായ മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നില്ല. പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലൂടെ വാട്‌സാപ്പും, ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു നേരെ വളരെ കൃത്യതയുള്ളതും കടന്നുകയറ്റ സ്വഭാവമുള്ളതുമായ നീക്കമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഐടി മന്ത്രാലയം നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ഈ വര്‍ഷം ആദ്യത്തിലാണ് പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യം വാട്‌സാപ് ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഫെബ്രുവരി 8നു മുൻപായി എല്ലാവരും സ്വകാര്യതാ നയം അംഗീകരിക്കണം എന്നായിരുന്നു വാട്‌സാപ്പിന്റെ ആദ്യ ഭീഷണി. തുടര്‍ന്ന് അത് മേയ് 15ലേക്കു മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് സ്വകാര്യതയ്ക്കായി നിലകൊള്ളുന്നവരുടെയും മറ്റും കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. കടുത്ത ഡേറ്റാ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങള്‍ നിലവിലുള്ള യൂറോപ്പില്‍ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം അംഗീകരിക്കാത്തവരെയും വാടസാപ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യവും ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയല്‍ കമ്പനിക്കെതിരെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പരാതിയില്‍ എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും, സ്വകാര്യത തങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പുതിയ നയം അംഗീകരിക്കാതിരുന്നവരുടെ കൂടി വിജയമാണ് ഇതെന്നും പറയാതെവയ്യ.

∙ എയര്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഡേറ്റാ പ്രോസസറുകള്‍ക്കു നേരെ നടന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ 45 ലക്ഷത്തോളം യാത്രക്കാരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നുവെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, അതിവേഗം തന്നെ സെര്‍വറുകള്‍ വീണ്ടും സുരക്ഷിതമാക്കിയെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ പറയുന്നു. കടത്തില്‍ മുങ്ങിയ എയര്‍ ഇന്ത്യ സ്റ്റാര്‍ അലയന്‍സ് എന്ന ആഗോള കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. യാത്രക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളായ പേര്, കോണ്ടാക്ട്, പാസ്‌പോര്‍ട്ട്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് വിവരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ചോര്‍ന്നുവെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇത് 2011-2021 കാലഘട്ടത്തില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരുടെ വിവരങ്ങളാണെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. അതേസമയം, പാസ്‌വേഡുകള്‍ ചോര്‍ന്നിട്ടില്ലെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഡേറ്റാ പ്രോസസറായ എസ്‌ഐടിഎ പിഎസ്എസ് (പാസഞ്ചര്‍ സര്‍വീസ് സിസ്റ്റം) വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്ന വിവരം ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

സെര്‍വറുകളില്‍ അസ്വാഭാവിക ചലനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് എസ്‌ഐടിഎ അറിയിച്ചത്. അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള ആക്രമണമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ കണ്ടെത്തല്‍. എസ്‌ഐടിഎ തന്നെയാണ് സിങ്കപ്പൂര്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ്, ലുഫ്താന്‍സ, യുണൈറ്റഡ് തുടങ്ങിയ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ഡേറ്റയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യന്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ് ഒഴിച്ച് മറ്റു കമ്പനികളുടെ യാത്രക്കാരുടെ ഡേറ്റയും ചോര്‍ന്നോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ എസ്‌ഐടിഎ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യം എയര്‍ ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് എസ്‌ഐടിഎ റോയിട്ടേഴ്‌സ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോടു പറഞ്ഞു. ഈ വാര്‍ത്ത എയര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുതിയ തലവേദനയായിരിക്കും. നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനി വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 9 ലക്ഷം ഇസിജെറ്റ് (easyJet) പാസഞ്ചര്‍മാരുടെ ഡേറ്റയും ചോര്‍ന്നിരുന്നു.

∙ നിരോധിച്ച ഉള്ളടക്കം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ നീക്കംചെയ്യണമെന്ന് ഗൂഗിളിനോട് റഷ്യ

അമേരിക്കന്‍ സമൂഹ മാധ്യമ സേവനമായ ട്വിറ്ററിനോട് സർക്കാരിന് താത്പര്യമില്ലാത്ത ഉള്ളടക്കം നീക്കംചെയ്യാന്‍ റഷ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നേരത്തെ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി പ്രചരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ നീക്കംചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഗൂഗിളിന് പിഴ ഇടുമെന്നും റഷ്യയിലെ സേവനങ്ങളെയെല്ലാം മന്ദഗതിയിലാക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ വ്യാപന സമയത്ത് മറ്റെല്ലാവരും നോക്കി നിന്നപ്പോള്‍ ലോകമെമ്പാടും കയറി വ്യാപിച്ച സിലിക്കന്‍വാലി കമ്പനികള്‍ക്കിപ്പോള്‍ പ്രതാപം മങ്ങുകയാണ്. ചൈന ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളമായി തന്നെ ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെ പുറത്താക്കി വാതിലടച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയും റഷ്യയുമടക്കം പല രാജ്യങ്ങളും ആ വഴിക്കു നീങ്ങിയേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇന്ത്യയും ആ വഴിക്കു തന്നെയാണെന്ന സൂചനയായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങി കമ്പനികള്‍ റിലയന്‍സ് ജിയോയില്‍ ഭീമമായ നക്ഷേപം നടത്തിയിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇന്ത്യ ഏതുവഴിക്കു നീങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്താനാവില്ല.

∙ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ക്ലബ്ഹൗസിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത് 10 ലക്ഷം പേര്‍!

ഐഒഎസില്‍ മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ഓഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമ ആപ്പായ ക്ലബ്ഹൗസിന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി. ഇന്ത്യയടക്കം പല രാജ്യങ്ങളിലും ആപ് ലഭ്യമാണ്. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ക്ലബ്ഹൗസിന് പുതിയ പത്ത് ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളെ ലഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേമസയം, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചവര്‍ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പല ഫീച്ചറുകളും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ല എന്നാണ്. എന്നാല്‍, ഇത് അവസാന ബീറ്റാ വേര്‍ഷനാണ്, പൂര്‍ണമാക്കിയ വേര്‍ഷന്‍ അടുത്തുതന്നെ എത്തിക്കാമെന്നാണ് കമ്പനി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം.

