വിമർശനം വേണ്ട, പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മതി... ഇന്ത്യയും ചൈന പോലെയാകും, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ത്?

ആധുനിക ലോകത്തെ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളുടെയും തലവേദകളുടെയും ഉറവിടം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓൺലൈൻ ലോകമാണെന്നാണ് മിക്ക സര്‍ക്കാരുകളുടെയും വാദം. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ കൈവിട്ട ഇന്റർനെറ്റിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നാണ് മിക്ക സർക്കാരുകളും ആലോചിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും ശക്തമായ ഓൺലൈൻ നിരീക്ഷണവും നിയന്ത്രണവും വരാൻ പോകുകയാണ്. ചൈനയിലെ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സമൂഹത്തിന്, രാജ്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയായ എന്തു ഉള്ളടക്കവും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് നേരിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നിയമഭേദഗതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനെതിരെ വാട്സാപ്പും ട്വിറ്ററും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ചില കമ്പനികൾ സർക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ വിമർശിക്കാതെ, അനുസരിച്ച് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാമെന്ന് രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനെതിരെ വിക്കിപീഡിയയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇടനില മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വഴി വിക്കിപീഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കം അടിമുടി മാറുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വിക്കിപീഡിയ തന്നെ വേണ്ടിവന്നക്കും. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 79 പ്രകാരം ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ വിവര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, സർക്കാർ ഇത് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കമോ വിവരങ്ങളോ ഓൺ‌ലൈനിൽ മുൻ‌കൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നടപടിയെടുക്കാൻ ഐടി നിയമപ്രകാരം ഇടനിലക്കാരെ ഈ ഭേദഗതി നിർബന്ധിപ്പിക്കും. അതായത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകളിലും സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുക. ഇത് തന്നെയാണ് ചൈനീസ് സർക്കാരും വർഷങ്ങളായി ചെയ്യുന്നത്.

ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫിൽ‌ട്ടറിങും പെട്ടെന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം നീക്കംചെയ്യൽ‌ ആവശ്യകതകളും ഓൺ‌ലൈൻ‌ എൻ‌സൈക്ലോപീഡിയ ഉൾപ്പടെയുള്ള ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളെ തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം. ഇപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ ആർക്കും എപ്പോഴും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ, പുതിയ നിയമം വരുന്നതോടെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ‌ എഡിറ്റുചെയ്യുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധസേവക മാതൃകയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ‌ ഇൻ‌ഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രി രവിശങ്കർ‌ പ്രസാദിന്‌ നേരത്തെ അയച്ച കത്തിൽ‌ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതായത് പുതിയ നിയമം നടപ്പിലായാൽ സർക്കാർ പറയുന്നത് പോലെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പൂട്ടിടാനും സാധിക്കും.

വിക്കിപീഡിയ റിസോഴ്സ് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭാഷയാണ്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കമ്പോളമല്ല. പുതിയ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലായാൽ മുഴുവൻ വെബ്‌സൈറ്റിനെയും ബാധിക്കുമെന്നുമാണ് വിക്കിപീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ആരോപിക്കുന്നത്. വെബ്‌സൈറ്റിലുടനീളം നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കം നിരീക്ഷിക്കുകയും യാന്ത്രികമായി നീക്കംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധിത ഫിൽട്ടറിങ് സംവിധാനങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയുടെ ആളുകളുടെ സഹകരണ സംവിധാനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. നീക്കംചെയ്യലുകൾക്കായുള്ള ഹ്രസ്വ പ്രതികരണ സമയം, പ്രധാനമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ആവശ്യമായി വരുന്ന വിക്കിയിൽ തത്സമയം സഹകരിക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ കഴിവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. വിക്കിപീഡിയയുടെ വളർച്ചയുടെ നിർണായകമായ കാര്യമാണ് തുറന്ന എഡിറ്റിങ് എന്നതും ഓർക്കണം.

വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിനുള്ളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ദൃശ്യമാകുന്നതിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിർബന്ധിത ഉള്ളടക്കം നീക്കംചെയ്യൽ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുളള വിക്കിപീഡിയ ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

∙ ചൈനയിലെ പോലെ എല്ലാ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും സർക്കാർ നിരീക്ഷിക്കും

ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്സാപ്, ഗൂഗിൾ, ടിക് ടോക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ബ്ലോഗുകൾ, വെബ്സൈറ്റുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കേന്ദ്ര ഏജൻസികള്‍ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കും. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ഓൺലൈൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിയ്ക്കുമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ഓണ്‍ലൈൻ ഉപയോക്താക്കൾ വിമർശിക്കുന്നത്. ചൈനയെ പോലെ മിക്ക അറബ് രാജ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെയും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്.

ഗൂഗിൾ, ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്സാപ്, ട്വിറ്റർ തുടങ്ങി ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാക്കളുമായി കേന്ദ്ര സൈബർ നിയമവിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ വാട്സാപ് പോലുളള കമ്പനികൾ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കാൻ അനുമതി നൽകാൻ നേരത്തെ തന്നെ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഐടി ആക്ടിലെ 79–ാം വകുപ്പിന് കീഴിലെ ചട്ടങ്ങളുടെ കരട് ഭേദഗതി മുൻനിർത്തിയാണ് പുതിയ നീക്കം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ, നിയമം നടപ്പിലായാൽ വാട്സാപ്പിന്റെ എൻഡ്–ടു–എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സുരക്ഷയൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. ആരുടെ ചാറ്റും സർക്കാരിന് എപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കാം. ചാറ്റിന്റെ പേരിൽ നിയമനടപടി വരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

നേരത്തെ കംപ്യൂട്ടറുകളും സ്മാർട് ഫോണുകളും ചോർത്താൻ പത്തോളം ഏജൻസികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. 79–ാം വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഒാരോ ഒാൺലൈൻ മാധ്യമവും പ്ലാറ്റ്ഫോമും അവരുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ്. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 72 മണിക്കൂറിനകം എവിടെ നിന്നാണ് ഉള്ളടക്കം ലഭിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെയോ അന്വേഷണ, സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെയോ അറിയിക്കണമെന്നതാണ് ചട്ടം. എന്നാൽ, ഒാൺലൈൻ സാധ്യതകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തവും സുതാര്യതയും കൊണ്ടുവരാനുമാണ് െഎടി നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രി രവി ശങ്കർ പ്രസാദ് പറയുന്നത്.

ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളേയും ടെലികോം കമ്പനികളെയും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയാണ് ചൈന ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ കര്‍ശന നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. മുൻനിര ടെക് കമ്പനികളുടെ സേവനങ്ങളെല്ലാം ചൈനയിൽ വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ രൂപം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലും നടപ്പിലാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക ജനപ്രിയ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സർക്കാർ തന്നെ രംഗത്തുണ്ട്. ട്വിറ്റർ, വാട്സാപ് എന്നിവയ്ക്ക് പകരം ആപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ചൈനീസ് ആപ്പുകളെല്ലാം വിലക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ സ്വകാര്യ കംപ്യൂട്ടറുകൾക്കുമേൽ സർക്കാർ കണ്ണ്

രാജ്യത്തെ ഏതു കംപ്യൂട്ടറിലെയും വിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും പിടിച്ചെടുക്കാനും 10 സുരക്ഷാ, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ അന്ന് തന്നെ നടപടി ന്യായീകരിച്ച് മന്ത്രാലയം വിശദീകരണവുമിറക്കി. വിവര സാങ്കേതികവിദ്യാ (ഐടി) നിയമത്തിലെ 69(1) വകുപ്പിന്റെയും തുടർന്നുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്നാണ് എന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമപ്രകാരമല്ലാതെ, ആർക്കും പുതിയ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണു നടപടിയെന്നു കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചപ്പോൾ, യുപിഎ സർക്കാർ പാസാക്കിയ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടി മാത്രമാണിതെന്ന് എൻഡിഎ സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതും ഭീകരപ്രവർത്തകർ ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടിയെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകിയത്.

∙ നിരീക്ഷണാവകാശം ഈ ഏജൻസികൾക്ക്

ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ, നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ, എൻഫോഴ്സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡ്, റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, സിബിഐ, എൻഐഎ, കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് (റിസർച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ്), ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സിഗ്‌നൽ ഇന്റലിജൻസ് (കശ്മീരിനും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമായി), ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ.

∙ ഐടി നിയമം 69(1) വകുപ്പ്

ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം, അഖണ്ഡത, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സുഹൃദ് ബന്ധം എന്നിവയെക്കരുതിയോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനോ കുറ്റാന്വേഷണത്തിനു വേണ്ടിയോ കംപ്യൂട്ടറുകളിലെ വിവരം നിരീക്ഷിക്കാനും ശേഖരിക്കാനും ഏജൻസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് ഐടി നിയമം 69(1) വകുപ്പ്.

