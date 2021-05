10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡിൽ നിന്ന് പ്രീപെയ്ഡിലേക്കും തിരിച്ചും മാറാം, എങ്ങനെ?

മിക്ക ടെലികോം കമ്പനികളുടെയും മൊബൈൽ കണക്ഷണുകൾ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡിൽ നിന്ന് പ്രീപെയ്ഡിലേക്കും തിരിച്ചും മാറുന്നത് വലിയൊരു കടമ്പയാണ്. എന്നാൽ, ഇനിമുതൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടിവരില്ലെന്ന് ടെലികോം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ (DoT) ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഒ‌ടി‌പി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വെരിഫിക്കേഷനിലൂടെ വരിക്കാർക്ക് പോസ്റ്റ്-പെയ്ഡ് കണക്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് കണക്ഷനിലേക്ക് ഉടൻ മാറാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സർവീസ് സെന്ററിൽ പോയിട്ടാണ് പുതിയ സിം വാങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ഒടിപി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വെരിഫിക്കേഷനിലൂടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ കണക്ഷൻ മാറാൻ സാധിച്ചേക്കും. നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിം തന്നെ മതിയാകുകയും ചെയ്യും.



ഇൻഡസ്ട്രി ബോഡി സെല്ലുലാർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ടെലികോം വകുപ്പിന് (ഡിഒടി) ഈ ആശയം നിർദേശിച്ചത്. പ്രീപെയ്ഡിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ്പെയ്ഡിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നടപടിക്രമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം പി‌ഒസിയുടെ ഫലം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം എടുക്കുമെന്നും ഡോട്ട് എഡിജി സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

റിലയൻസ് ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന സെല്ലുലാർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, കെ‌വൈ‌സി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും ഒടിപി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രാമാണീകരണം ഉപയോഗിക്കാതെയും പോസ്റ്റ് പെയ്ഡിൽ നിന്ന് പ്രീപെയ്ഡിലേക്ക് മാറാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഡി‌ഒ‌ടിക്ക് ഒരു അഭ്യർഥന സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രീപെയ്ഡിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ്പെയ്ഡിലേക്കും തിരിച്ചും മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ധാരാളം സമയം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. സിഒഎ‌ഐയുടെ നിർദേശം ഡോട്ട് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രീപെയ്ഡിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ്പെയ്ഡിലേക്കും തിരിച്ചും മാറാൻ 10 മിനിറ്റ് മതിയാകും.

English Summary: Soon mobile users can switch from postpaid to prepaid and vice versa using OTP