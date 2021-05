ധിക്കാരം വേണ്ട, പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മതി, പുതിയ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം! ട്വിറ്ററിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തോട് ആജ്ഞാപിക്കാന്‍ വരേണ്ട. ധിക്കാരപരമായ പ്രതികരണം നടത്തുന്ന ട്വിറ്റര്‍ ഇന്ത്യയുടെ നിയമ വ്യവാസ്ഥയെ മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ട്വിറ്റര്‍ പോലെയുള്ള വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ക്കായി നിർമിച്ച ഇന്റര്‍മീഡിയറി ഗൈഡ്‌ലൈന്‍സ് അനുസരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു തരം ക്രിമിനല്‍ ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ശ്രമം. വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ നടക്കേണ്ട. നിയമ നിര്‍മാണവും നയരൂപീകരണവും നടത്താനുള്ള അവകാശം പരമാധികാരം കൈവശംവയ്ക്കുന്നവര്‍ക്കാണ്. ട്വിറ്റര്‍ കേവലമൊരു സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ എന്തു നിയമങ്ങള്‍ വരണമെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം അതിനില്ലെന്നാണ് ഐടി മന്ത്രാലയം കമ്പനിക്കു നല്‍കിയ കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിന് ഇന്ത്യയില്‍ ധാരാളം ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. നല്ല രീതിയില്‍ വരുമാനവും ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യാ കേന്ദ്രീകൃത പ്രശ്‌നപരിഹാര സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാന്‍ പോലും തയാറായിട്ടില്ലെന്നും ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.



∙ ജോലിക്കാരുടെ സുരക്ഷയില്‍ പേടിയുണ്ടെന്ന് ട്വിറ്റര്‍

അതേസമയം, ഡല്‍ഹി പൊലിസ് ഓഫിസ് സന്ദര്‍ശിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് തങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ പേടിയുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ട്വിറ്റര്‍. ഭരണ കക്ഷിയിലെ ചിലര്‍ നടത്തിയ ട്വീറ്റുകള്‍ വളച്ചൊടിച്ചതാണ് എന്ന ടാഗ് നല്‍കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഫിസില്‍ പൊലിസെത്തിയത്. ഭരണ കക്ഷിയുടെ വക്താവ് നടത്തിയ ഒരു ട്വീറ്റ് വളച്ചൊടിച്ചതാണ് എന്ന ടാഗ് നല്‍കിയതിന് നോട്ടിസ് നല്‍കാനാണ് പൊലിസ് എത്തിയത്. ഡല്‍ഹി പൊലിസിന്റെ പേരു പറയാതെ ട്വിറ്റർ പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള പൗരബോധമുള്ളവരില്‍ പലരും, തങ്ങളും ഭീഷണിപ്പെടുത്തല്‍ തന്ത്രങ്ങളില്‍ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ് എന്നാണ്. ട്വിറ്ററും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരി മുതല്‍ കലുഷിതമാണ്.

അതിനു ശേഷമാണ് പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി പ്രചരിക്കപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ ഉത്തരവാദികളാണ് എന്നാണ് നിയമത്തില്‍ പറയുന്നത്. വിവാദ പോസ്‌റ്റോം ട്വീറ്റോ വന്നാല്‍ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ അതു നീക്കംചെയ്തിരിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. കംപ്ലയന്‍സ് ഓഫിസര്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ക്രിമിനല്‍ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തില്‍ തങ്ങള്‍ ഉത്കണ്ഠയുള്ളവരാണ് എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഐടി വ്യവസ്ഥകള്‍ നിയമയുദ്ധത്തിനു വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ വാട്‌സാപ് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയല്‍ കേസു നല്‍കി. ഇവയില്‍ ചിലത് ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയെ ഹനിക്കുന്നതും, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നാണ് അവര്‍ കോടതിയില്‍ വാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ജോലിക്കാര്‍ എക്കാലത്തും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉറപ്പ്

അതേസമയം, ജോലിക്കാരുടെ സുരക്ഷയിലുള്ള ഭീതി വച്ചുപുലര്‍ത്തേണ്ടന്നും അവര്‍ എക്കാലത്തും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം ട്വിറ്ററിനു മറുപടി നല്‍കി. തങ്ങളുടെ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്കു ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അപവാദ പ്രചരണം, ലൈംഗിക അധിക്ഷേപം, മോര്‍ഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍ വഴിയുള്ള അധിക്ഷേപം തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കൊക്കെ ഇരകള്‍ക്ക് ഇനി കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം പറയുന്നു.

∙ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചോളാമെന്ന് പിച്ചൈ

അതിവേഗം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പുതിയ ടെക്‌നോളജി പരിസരത്തിനനുസരിച്ച് സർക്കാരുകളുമായി ക്രിയാത്മകമായ സംവാദത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും പ്രാദേശിക നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍ തയാറാണെന്നും കമ്പനി മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ അറിയിച്ചു. ഇത് തുടക്കം മാത്രമാണ്. തങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേയും പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളെ മാനിക്കുന്നു. ക്രിയാത്മകമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു. സർക്കാരിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുതാര്യമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പുറത്തിറക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഏഷ്യാ പസിഫിക് മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മരോടു വെര്‍ച്വലായി സംവാദിക്കവെ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, തുറന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റിനായി നിലകൊള്ളുന്ന കമ്പനിയാണ് ഗൂഗിള്‍ എന്നും പിച്ചൈ പറഞ്ഞു. ഫ്രീയായി നിലനിര്‍ത്തുന്ന, തുറന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള കമ്പനിയാണ് ഗൂഗിളെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അധികാരികളുമായി ക്രിയാത്മകമായ ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ ശ്രമിക്കും. മറ്റൊരു കാലത്തുമില്ലാതിരുന്ന രീതിയില്‍ ടെക്‌നോളജി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഴത്തില്‍ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിനാല്‍ തന്നെ സർക്കാരുകള്‍ക്ക് എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കാനും നിയന്ത്രണസംവിധാനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനും അവകാശമുണ്ട്. യൂറോപ്പിനും ഇന്ത്യയ്ക്കുമെല്ലാം അതിന് അവകാശമുണ്ട്. ടെക്നോളജി-കടന്നു കയറുന്ന ഒരു ലോകത്ത് അതൊരു സ്വാഭാവിക പരിണാമമായാണ് തങ്ങള്‍ കാണുന്നത്.

∙ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ റഷ്യക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റാ ബെയ്‌സ് നൽകിയില്ലെങ്കില്‍ പിഴ

ഫെയ്‌സ്ബുക്, ട്വിറ്റര്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റാബെയ്‌സ് ജൂലൈ 1ന് മുൻപ് നൽകിയില്ലെങ്കില്‍ പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് റഷ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറ്റു കടുത്ത നടപടികളും സ്വീകരിച്ചേക്കും.

∙ ബോയിങ്ങിന്റെ 100 കോടി ഡോളര്‍ ക്ലൗഡ് കരാര്‍ നേടാന്‍ മത്സരം

ബോയിങ് വിമാനക്കമ്പനിയുമായി 100 കോടി ഡോളര്‍ ക്ലൗഡ് സേവന കരാറിനായി ഈ മേഖലയിലെ വമ്പന്മാരായ മൈക്രോസോഫ്റ്റും, ആമസോണും, ഗൂഗിളും തമ്മില്‍ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അടുത്ത പല വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ഇടപാടിനാണ് 100 കോടി ഡോളര്‍ നല്‍കുന്നത്.

∙ റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ 5ജി അവതരിപ്പിച്ചു

റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോ 5ജി ചൈനയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. മൂന്നു വേരിയന്റകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റായ 6ജിബി/128ജിബി മോഡലിന് ഇന്ത്യന്‍ കറൻസിയില്‍ ഏകദേശം 18,200 രൂപയായിരിക്കും വില. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11, മീഡിയാടെക് ഡിമന്‍സിറ്റി 1100 പ്രോസസര്‍, 5000 എംഎഎച് ബാറ്ററി, 6.6-ഇഞ്ച് ഫുള്‍എച്ഡി പ്ലസ് സ്‌ക്രീന്‍, 120 ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 64 എംപി പ്രധാന ക്യാമറ അടങ്ങുന്ന ട്രിപ്പിള്‍ പിന്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം, 16എംപി പഞ്ച് ഹോള്‍ സെല്‍ഫി ക്യാമറ, 67W ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിങ് സപ്പോര്‍ട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് ഫീച്ചറുകള്‍.

English Summary: ‘Stop Beating Around The Bush, Comply With Law Of Land’: Centre To Twitter