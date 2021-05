കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നതു പോലെ കേള്‍ക്കണമെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് (ഇ2ഇ) എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ തകര്‍ക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ സന്ദേശക്കൈമാറ്റ സംവിധാനമായ വാട്‌സാപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ പെരുമാറിയാല്‍ അത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നു കാണിച്ച് വാട്‌സാപ് അധികൃതര്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ കേസും നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ കേന്ദ്ര ഐടി വകുപ്പു മന്ത്രി രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചില ഉറപ്പുകള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. വാട്‌സാപ്പിന്റെ എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ തകര്‍ക്കുന്നതിനോട് സർക്കാർ അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദഹം പറഞ്ഞത്. ഇ2ഇ ഉപയോഗിക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് വാട്സാപ്പിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാർ കീഴടങ്ങുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നും ഒരു വിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല വാട്‌സാപ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും തടയാനുമായി പരിമിതമായ ഡേറ്റ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യമെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിന് ഉദാഹരണമായി അമേരിക്കയുടെയും ബ്രസീലിന്റെയും കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.



ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ സാധാരണ വാട്‌സാപ് ഉപയോക്താവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വാട്‌സാപ്പിന്റെ കാര്യത്തില്‍ എനിക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാനുണ്ട്. സാധാരണ ഉപയോക്താവിന് ഒരു പേടിയും വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനല്‍കി. ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ ഇ2ഇ തകര്‍ക്കുമെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക് നടത്തുന്ന വാട്‌സാപ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കിടയില്‍ പണ്ഡിതരും, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും, നിയമപാലകരും, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും, അധ്യാപകരും, വിദ്യാര്‍ഥികളുമുണ്ടെന്ന് വാട്‌സാപ് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഇവര്‍ക്കൊക്കെ ഭയമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കണമെങ്കില്‍ ഇ2ഇ കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത സർക്കാർ മാനിക്കുമെന്നും, ഇക്കാര്യത്തില്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഒരു ഭീകരവാദിക്കും, ക്രിമിനലിനും, അഴിമതിക്കാരനും സ്വകാര്യതയ്ക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് പരമോന്നത കോടതി നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കാ വിവാവദത്തില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫെയ്‌സ്ബുക് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ചോര്‍ന്ന കാര്യം മന്ത്രി ഓര്‍മപ്പെടുത്തി. സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുളള ക്ലാസെടുക്കല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കാര്‍ക്കു മാത്രമുള്ളതാണോ എന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. വാട്‌സാപ് അപ്‌ഡേറ്റു ചെയ്യുന്ന പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയത്തിനെതിരെയും മന്ത്രി സംസാരിച്ചു. വാട്‌സാപ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത ചോർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന വാട്‌സാപ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോള്‍ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനം സർക്കാരിനു പകരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ഇത് ഇരട്ടത്താപ്പല്ലെ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

അതേസമയം, വാട്‌സാപ്പിന്റെ ഉടമ ഫെയ്‌സ്ബുക് റിലയന്‍സ് ജിയോയില്‍ കനത്ത നിക്ഷേപം നടത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കും വാട്‌സാപ്പിനെ ഒരു സൂപ്പര്‍ ആപ്പായി വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമുള്ള കാര്യവും പരസ്യമായ രഹസ്യമാണെന്നും നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നു. ആമസോണും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടും നല്‍കുന്നതു പോലെയുള്ള, ജിയോയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ കച്ചവടം പോലും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് വാട്‌സാപ്പിനെ ഒരു സൂപ്പര്‍ ആപ്പായി വളര്‍ത്തിയെടുക്കുകയോ, അല്ലെങ്കില്‍ അതേ രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ആപ് തുടങ്ങുകയോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശം. രാജ്യത്തു മാത്രം 53 കോടി ഉപയോക്താക്കളുണ്ടെന്നു കരുതുന്ന വാട്‌സാപ്പിനെ ഇതിനായി പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും പുതിയ ആപ് നിർമിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

∙ ഇനി കാര്യങ്ങള്‍ കഠിനമായിരിക്കുമെന്ന് ട്വിറ്റര്‍

മറ്റൊരു സമൂഹ മാധ്യമ സേവനമായ ട്വിറ്ററിനെതിരെ കേന്ദ്രം കടുത്ത പ്രതികരണങ്ങള്‍ നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ, ട്വിറ്റര്‍ ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ നടത്തിയ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇനി കാര്യങ്ങള്‍ കഠിനമായിരിക്കുമെന്നാണ്. കഠിനം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അസാധ്യം എന്ന് അര്‍ഥമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാമെന്നു ട്വിറ്റര്‍ പറയാത്തതാണ് സർക്കാരിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്റെ ഭീണിയെക്കുറിച്ചും ട്വിറ്റര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ട്വിറ്ററിന്റെ പ്രസ്താവനകള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം. രാജ്യത്ത് 1.75 കോടി ഉപയോക്താക്കളുള്ള ട്വിറ്റര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നിനും അധികാരമില്ലെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് അനുവാദം കിട്ടണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ക്കിവിടെ പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ അധികാരമുള്ള ഒരു ഓഫിസ് തുടങ്ങാന്‍ സാധിക്കാത്തതെന്നാണ് കേന്ദ്രം ചോദിക്കുന്നത്.

∙ ആഗോള സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍ റെക്കോഡ് വില്‍പന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

ആഗോള സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിപണിയില്‍ 2021ല്‍ റെക്കോഡ് വില്‍പന നടക്കുമെന്ന് പ്രവചനം. ഈ വര്‍ഷം 138 കോടി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ വിറ്റേക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 7.7 ശതമാനം വര്‍ധനയാണ്. പുതിയ വളര്‍ച്ചയില്‍ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാന്‍ പോകുന്നത് തങ്ങളുടെ ആദ്യ 5ജി ഫോണ്‍ വാങ്ങാന്‍ പോകുന്നവരായിരിക്കും. പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും 5ജി എത്തുന്നതോടെ പലരും 4ജി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ മാറ്റി 5ജി പരീക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ ഒന്നല്ല, രണ്ട് വില കുറഞ്ഞ 5ജി ഫോണുകള്‍ വണ്‍പ്ലസ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന്

നോര്‍ഡ് ലേബല്‍ ഉൾപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് 5ജി ഫോണുകള്‍ ഇറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിച്ച നോര്‍ഡിന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് 25,000 രൂപയായിരുന്നു വില.

∙ നോര്‍ഡിന് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ്

വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഓക്‌സിജന്‍ഒഎസ് 11.1.1.3 എന്നാണ് പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത്. സുരക്ഷയും ചില പ്രശ്‌നപരിഹാരങ്ങളും അടക്കം പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് വഴി നല്‍കാനാണ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനു മനംമാറ്റം; കോവിഡ് മനുഷ്യ നിര്‍മിതമാണെന്നുള്ള പോസ്റ്റുകള്‍ നീക്കംചെയ്യില്ല

കൊറോണാവൈറസ് മനുഷ്യ നിര്‍മിതണാണെന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍ നീക്കംചെയ്യുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഇതുവരെ കമ്പനി അനുവര്‍ത്തിച്ചുവന്നത്. എന്നാലിപ്പോള്‍, കമ്പനി പറയുന്നത് ഇനി മുതല്‍ അത്തരം പോസ്റ്റുകള്‍ നീക്കംചെയ്യില്ലെന്നാണ്.

∙ പലചരക്കു വ്യാപാര രംഗത്തേക്ക് ടാറ്റയും

ഓണ്‍ലൈന്‍ പലചരക്കു വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ ബിഗ്ബാസ്‌ക്കറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണാവകാശം ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ട ഓഹരികള്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ്. തുക പുറത്തുവിട്ടിട്ടിട്ടില്ല. ഇതോടെ ഈ രംഗത്ത് മത്സരം കടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി. മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയന്‍സ്, ആമസോണ്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളോടായിരിക്കും ടാറ്റയുടെ ബിഗ്ബാസ്‌കറ്റ് ഏറ്റുമുട്ടുക.

