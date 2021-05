3000 പേർക്ക് വൈറസ് : അമേരിക്കയെ വിറപ്പിച്ച് വീണ്ടും റഷ്യൻ സൈബർ ആക്രമണം

യുഎസിൽ വീണ്ടും റഷ്യൻ ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള ഹാക്കർമാർ വമ്പൻ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം യുഎസിനെ ഞെട്ടിച്ച സോളർ വിൻഡ്ഡ് എന്നു പേരുള്ള സൈബർ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അതേ ഹാക്കർമാർ തന്നെയാണു പുതിയതിനും പിന്നിലെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. നൊബീലിയം എന്നാണ് ഈ ഹാക്കർ കൂട്ടായ്മയുടെ പേര്. റഷ്യൻ വിദേശ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയാണ് ഇവയെ വളർത്തുന്നതെന്ന അഭ്യൂഹം പണ്ടേയുണ്ട്.



രാജ്യാന്തര വികസനം, വിദേശധനസഹായം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായ യുഎസ് എയ്ഡ് ഫോർ ഇന്റർനാഷനൽ ഡവലപ്മെന്റിന്റെ (യുഎസ് എയിഡ്) മെയിൽ സംവിധാനത്തിൽ കടന്നുകയറിയ ഹാക്കർമാർ 150 സ്ഥാപനങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തിലധികം പേർക്ക് വൈറസ് ബന്ധിപ്പിച്ച ഇമെയിലുകൾ അയച്ചെന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. സർക്കാർ, സന്നദ്ധസേവന, കൺസൽട്ടിങ് മേഖലകളിലുള്ളവയാണു സ്ഥാപനങ്ങൾ.

പ്രധാനമായും മനുഷ്യവികസന, മനുഷ്യാവകാശമേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെയാണു ഹാക്കർമാർ ലക്ഷ്യം വച്ചത്. കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങളും യുഎസിലാണെങ്കിലും 24 രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കു മെയിലുകൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടോം ബർട് പറഞ്ഞു. ഇവ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ തന്നെ അട്ടിമറിക്കാനായി ഫ്രോഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നതിന്റെ രേഖകൾ അന്നത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെന്നും ഇവ വായിക്കാൻ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നിർദേശവും സന്ദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മെയിലിലുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ഉപയോക്താവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, ഉപയോക്താവിന്റെ കംപ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിലേക്കു വൈറസ് കടന്നുകയറുകയും കൂടുതൽ സൈബർ ആക്രമണത്തിനും ഡേറ്റ മോഷണത്തിനും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുങ്ങുകയും ചെയ്യും.

യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സൈബർ അട്ടിമറി ശ്രമം, സോളർ വിൻഡ്സ് ഹാക്കിങ് ശ്രമം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളിൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ യുഎസ് ഉപരോധമേർപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു മാസം തികയുംമുൻപാണു പുതിയ ആക്രമണം.

ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ച യുഎസ് എയ്ഡ് വൃത്തങ്ങൾ സംഭവത്തിൽ സൈബർ ഫോറൻസിക് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു.യുഎസിന്റെ ഉന്നത സൈബർ സുരക്ഷാവിഭാഗമായ സിസയും അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആക്രമണത്തിനു ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ചൊവ്വാഴ്ചയാണു മാസ് മെയിലിങ് നടന്നതെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു.

എന്നാൽ സംഭവത്തെ നിസ്സാരവത്കരിക്കുന്ന രീതിയാണു വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ കൈക്കൊളളുന്നത്. യുഎസ് ഏജൻസികൾ സൈബർ ആക്രമണണം ചെറുത്തെന്നും നിർവീര്യമാക്കിയെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മിക്ക ഇമെയിലുകളും സ്പാം വിഭാഗത്തിലേക്കാണു പോകാൻ സാധ്യതയെന്നും ഗണ്യമായ എണ്ണത്തിൽ യുഎസ് സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും സൈബർ ആക്രമണം നേരിട്ടിലെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ നയതന്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് യുഎസിന്റെ ഈ മൃദുസമീപനമെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. ജൂൺ 16നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ആ കൂടിക്കാഴ്ച്യ്ക്കു മുൻപ് ഇത്തരം ഒരു സംഭവം വച്ചു കല്ലുകടിയുണ്ടാക്കേണ്ടെന്ന ഉദ്ദേശ്യം കാണും. സംഭവത്തിൽ റഷ്യയുടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു യുഎസ് വിമർശിച്ചില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മാർച്ചു മുതൽ റഷ്യയുടെ വിദേശ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി ഫിഷിങ് മറ്റൊരു ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടതായി വിവരങ്ങളുണ്ടെന്നു യുഎസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈബർ സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ ഫയർ ഐയും വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ മാസം ഏഴിനു മറ്റൊരു സൈബർ ആക്രണം യുഎസിൽ നടന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൈപ്പ്‌ലൈൻ സംവിധാനം തകരാറിലായിരുന്നു. പൈപ്പ്‌ലൈന്റെ സംവിധാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ കടന്നുകയറിയാണു വൈറസ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത്. തുടർന്ന് 11 ദിവസത്തോളം പൈപ്പ്‌ലൈൻ പ്രവർത്തനരഹിതമായി.

