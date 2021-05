സൂക്ഷിക്കണം ചൈനയെ! പാവം ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ‘പുല്ലുവില’, ദുരന്തമാകുമോ പുതിയ ടെക്നോളജി?

പൊതുജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായി, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനെതിരെ ഉടനടി നിയമനിര്‍മാണം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ത്തന്നെ ജോര്‍ജ് ഒര്‍വലിന്റെ 1984 എന്ന നോവലില്‍ പറയുന്ന രീതിയില്‍ ലോകമെമ്പാടും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രാഡ് സ്മിതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അരാജകമായ കാല്‍പ്പനികാവസ്ഥ വരച്ചുകാട്ടുന്ന ആ നോവല്‍ എഴുതപ്പെട്ടത് 1949ല്‍ ആണ്. എഐയുടെ കൈവിട്ട പ്രചാരം ഉടനടി തടഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ പൊതുജന നിരീക്ഷണോപാധികള്‍ 2024നു മുൻപ് തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇനി വൈകിയാല്‍, അതിദ്രുതം മാറാനൊരുങ്ങുന്ന ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, ബഹുജന നിരീക്ഷണ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്‌ക്കൊപ്പമെത്താന്‍ നിയമനിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് സാധ്യമായേക്കില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കാനായി ചൈന പുതിയ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടുന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കി ബിബിസി നടത്തിയ പനോരമ പരിപാടിക്കിടെയാണ് ബ്രാഡ് സ്മിത് തന്റെ അഭിപ്രായം പ്രകടപിപ്പിച്ചത്. ചൈനയുടെ ടെക് മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണു താനും.



പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങളെ നോക്കുകുത്തിയാക്കിയാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് പടര്‍ന്നുകയറിയത്, ഇപ്പോള്‍ ഓരോ മാസത്തിലും നിയമങ്ങള്‍ പരിഷ്‌കരിച്ചാല്‍ പോലും അതിനെ വരുതിയിലാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും നിയമവിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ പലമടങ്ങ് വിഷമംപിടിച്ച പ്രശ്‌നങ്ങളായിരിക്കും എഐ കൊണ്ടുവരാന്‍ പോകുന്നത്. പൊതുജനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ നടപ്പാക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ കുതിച്ചു മുന്നേറുന്ന കാഴ്ചയായിരിക്കും നമ്മള്‍ കാണുക എന്നാണ് ബ്രാഡ് സ്മിത് പറഞ്ഞത്.

∙ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ

ഒരാളുടെ, നേരത്തെ പകര്‍ത്തിയ ഫോട്ടോകളോ വിഡിയോകളോ ചിത്രങ്ങളോ എല്ലാം ആസ്പദമാക്കി അയാളെ തത്സമയം തിരിച്ചറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ. ഒരോ മുഖത്തിനും ഏകദേശം 80 സവിശേഷ കേന്ദ്രബിന്ദുക്കളുണ്ട്. ഇവ കണ്ണുകള്‍, മൂക്ക്, കവിളുകള്‍, വായ്, താടി എന്നീ മേഖലകളിലായി പടര്‍ന്നുകിടക്കുന്നു. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളെ മറ്റൊരാളില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കും. ഒരു വിഡിയോ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളുടെ മുഖത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കും. ഈ 80 ബിന്ദുക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കാനാകും. കൂടാതെ മൂക്ക് എത്ര വിടര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നു, കണ്ണുകള്‍ എത്ര കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കണ്ണുകള്‍ തമ്മിലുള്ള അകലമെത്ര, താടിയുടെ രൂപമെങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും മതിയാകും ഒരാളെ തിരിച്ചറിയാന്‍. ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഒരു സംഖ്യാകോഡായി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാനാകും. ഇത് നേരത്തെ എടുത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രവുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

∙ ശക്തി തെളിയിച്ചത് ചൈന

തങ്ങളുടെ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ സിസ്റ്റം ദശലക്ഷക്കണക്കിനു സിസിടിവി ക്യാമറകളുമായാണ് ചൈന ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ബിംബങ്ങള്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് വഴി വിശകലനം ചെയ്താണ് ചൈന ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അധികം താമസിയാതെ വിരലടയാളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിയല്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് മുഖംതിരിച്ചറിയല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും തിരിഞ്ഞേക്കാം. ബിബിസിയുടെ പരിപാടിയില്‍ ഇതിനായി ചൈന അനുവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ഭീകരാവസ്ഥയുടെ തെളിവുകളും പുറത്തുവിട്ടു. ഒരാളുടെ വികാരങ്ങള്‍ വരെ കണ്ടെത്താനുള്ളത്ര വികസിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ആ രാജ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ കുറ്റബോധം വരെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ചൈന എഐയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കരുതുന്നു.

∙ വികാരം തിരിച്ചറിയന്‍പോലും ക്യാമറകള്‍!

ചൈനീസ് അധികാരികള്‍ക്കു വേണ്ടി ഇത്തരം ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിച്ച, പേരുവെളിപ്പെടുത്താന്‍ ഭയക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വികാരം തിരിച്ചറിയല്‍ ക്യാമറകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്. ഒരു വ്യക്തിയില്‍ നിന്ന് മൂന്നു മീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ഇത്തരം ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇവ നുണപരിശോധനാ യന്ത്രങ്ങളെ പോലെയാണ്. എന്നാല്‍ അവയേക്കാള്‍ നിരവധി മടങ്ങ് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉള്‍ക്കൊണ്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. ഒരു തെളിവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം കുറ്റവാളി എന്ന തോന്നലുണ്ടായാല്‍ അയാളെ കംപ്യൂട്ടറിനു മുന്നില്‍നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്യൂട്ടര്‍ നല്‍കുന്ന സ്‌കോര്‍ അനുസരിച്ചാണ് അയാള്‍ കുറ്റവാളിയാണോ അല്ലയോ എന്നു തീരുമാനിക്കുക. സംശയിക്കുന്നയാള്‍ അപകടകാരിയാണോ എന്ന് ഈ സ്‌കോറില്‍ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അയാള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അവള്‍ ഇതുവരെ സമ്മതിക്കാത്ത കുറ്റങ്ങള്‍ പോലും ചെയ്തിരിക്കാമെന്നുപോലും അനുമാനിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങള്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നത്.

∙ 2030ല്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ രാജാവാകാന്‍ ചൈന

പരമ്പരാഗത എഐ ഒരു അല്‍ഗോറിതത്തിന് എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലുമുള്ള ധാരാളം ഡേറ്റ നല്‍കിയ ശേഷം അതില്‍ നിന്ന് ഉത്തരങ്ങള്‍ തേടുന്നു. എന്നാല്‍, പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പുകളില്‍ ചൈന ചെയ്യുന്നതു പോലെ, പൊലീസ് പിടിച്ച ആള്‍ കുറ്റവാളിയാണോ എന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ വരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഗോള തലത്തില്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് മേഖലയില്‍ 2030ല്‍ ആധിപത്യം നേടാനാണ് ചൈന ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനായി 2019ല്‍ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ നേടിയതിനേക്കാള്‍ പേറ്റന്റുകള്‍ രാജ്യം സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് യഥാര്‍ഥ ലോകത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാന്‍ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണെന്ന് സ്മിത് പറയുന്നു. അതായത് സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ സിനിമകളില്‍ മാത്രം കണ്ടുവന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കാം മാനവരാശി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ എഐയുടെ കാര്യത്തില്‍ ചൈനയെ തോല്‍പ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമെന്ന് എറിക് സ്മിഡ്റ്റ്

മുന്‍ ഗൂഗിള്‍ മേധാവിയും, ഇപ്പോഴത്തെ അമേരിക്കന്‍ നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിഷന്‍ മേധാവിയുമായ എറിക് സ്മിഡ്റ്റ് പറയുന്നത് അമേരിക്ക എഐ വികസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ചൈനയേക്കാള്‍ മുന്നിലെത്തേണ്ടത് ഉണ്ടെന്നാണ്. എഐ യുദ്ധം ജയിക്കാന്‍ അമേരിക്ക ദേശീയ തലത്തിലും രാജ്യാന്തര തലത്തിലും പുതിയ തന്ത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ശബ്ദവും പുറത്തുവരുന്നില്ലെന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി ഉറപ്പാക്കാന്‍ ചൈനയ്ക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ നൂതന നിരീക്ഷണോപാധികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായി ചൈന വളര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും, അത് ജോര്‍ജ് ഓര്‍വലിനെ പോലും അഭിമാനപുളകിതനാക്കുമെന്നും അമേരിക്കന്‍ ഡിഫന്‍സ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക് എസ്പര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, തങ്ങള്‍ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയാന്‍ വേണ്ടിയാണെന്നും അത് ഏതെങ്കിലും മതത്തിനോ, വംശത്തിനോ എതിരല്ലെന്നുമാണ് ചൈന വാദിക്കുന്നത്. തങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉണര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം കിട്ടിയേക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്. എന്നാല്‍, നിരീക്ഷണോപാധികള്‍ ചൈനക്കാര്‍ക്കെതിരെ മാത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന പ്രതീതി പരന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതു തെറ്റാണ്. അമേരിക്ക ഗൂഗിളിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുമാത്രം. പ്രൊജക്ട് മാവന്‍ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷന്‍ ടെക്നോളജിയാണ് അമേരിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം, നിരീക്ഷണത്തിനു മാത്രമല്ല ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നത്. ഒരു വന്‍ അപകടവും മറ്റും നടക്കുന്ന സമയത്തും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, എഐ പോലത്തെ ഊരാക്കുരുക്കുകള്‍ സമൂഹത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതിന് എന്തുമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ നേരത്തെ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കണമെന്നും, പിന്നീട് ആലോചിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നുമാണ് ബ്രാഡ് സ്മിതിനെപ്പോലെയുള്ളവര്‍ നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

English Summary: Express curbs on AI needed; China can even recognize emotions!